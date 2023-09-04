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Держдепартамент США (1306) Туреччина (2254) зерновий коридор (386)

США вітають зусилля Туреччини із відновлення "зернової угоди", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,українське,зернові

Держдепартамент Сполучених Штатів прокоментував переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – зазначив представник Держдепу.

Туреччині подякували за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Речник Держдепу додав, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

Читайте: Україна має пом’якшити свої підходи для відновлення зернової угоди, - Ердоган

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.
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Топ коментарі
+9
а не хочете переконати кацапів повернутись в рідні їбеня ?
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04.09.2023 22:31
+8
Вони там й@бнулись усі, чи що?
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04.09.2023 22:21
+7
Позорисько і ганьба.
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04.09.2023 22:23
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Не стоит обращать внимание. Это очередное дежурное дипломатическое Бла-бла-бла.
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04.09.2023 22:21 Відповісти
Вони там й@бнулись усі, чи що?
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04.09.2023 22:21 Відповісти
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04.09.2023 22:22 Відповісти
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04.09.2023 22:22 Відповісти
Позорисько і ганьба.
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04.09.2023 22:23 Відповісти
Помішалися на тому зерні.
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04.09.2023 22:27 Відповісти
а не хочете переконати кацапів повернутись в рідні їбеня ?
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04.09.2023 22:31 Відповісти
Упс, идем на уступки. И это пока только по зерну, а дальше...
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04.09.2023 22:35 Відповісти
Дайош бабло в оманські опшори!
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04.09.2023 22:50 Відповісти
Світом править жажда наживи та корупція. Яка може бути "зернова угода"? Ви там геть усі з глузду з'їхали.
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05.09.2023 02:42 Відповісти
Жага.
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05.09.2023 10:06 Відповісти
Дякую.
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05.09.2023 12:48 Відповісти
 
 