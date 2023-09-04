США вітають зусилля Туреччини із відновлення "зернової угоди", - Держдеп

Держдепартамент Сполучених Штатів прокоментував переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – зазначив представник Держдепу.

Туреччині подякували за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Речник Держдепу додав, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.