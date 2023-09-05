УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4098 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
23 491 206
Туреччина (2254) Ердоган (754) переговори з Росією (552) зерновий коридор (386)

Україна має пом’якшити свої підходи для відновлення зернової угоди, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну пом’якшити позицію в перемовинах щодо відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Україна має особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - заявив Ердоган під час спільної пресконференції з російським президентом Путіним в Сочі.

Турецький президент висловив сподівання на якнайшвидше відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи через "усунення її недоліків" і заявив про нові пропозиції підготовлені в консультаціях з ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+92
Україна нікому нічого не винна!
показати весь коментар
04.09.2023 21:05
+49
щас!
Морський малюк та Марічка пом'якшать рейди кацапських портів 😂
показати весь коментар
04.09.2023 21:09
+47
Пішов ти, дурень старий! Який ти султан, якщо голою сракою їжака задавити не можеш?!
показати весь коментар
04.09.2023 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А рашистські ракети повинні летіти повільніше і падати м'якіше
показати весь коментар
05.09.2023 09:54 Відповісти
Ердоган посібник війскового злочинця *****!
Почали "домовлятися" з терористами й військовими злочинцями...... погано це може скіньчитися.... Зе вже домовлявся- війска відводив, розміновував, казав усім "вони не такі, вони не нападуть" й бачив мир у очах Сатани.....
показати весь коментар
05.09.2023 10:05 Відповісти
Така вікова історія нещасної України - жодному слову віри кацапу і бусурману. І жиду.
показати весь коментар
05.09.2023 10:13 Відповісти
Ось і закінчилося "велічіє" Ердогана.
Перхитрив сам себе.
показати весь коментар
05.09.2023 10:33 Відповісти
Erdogan pnh
показати весь коментар
05.09.2023 11:14 Відповісти
Эрдогашка обосцаная, а ********* не должна ли 1) вывести своих свино-сабак из Украины, 2 ) выплатить репарации 3) выдать военных преступников, 4) карлика в Гаагу на международный суд ? Это для начала. Потом поговорим о "зерновой сделке".
показати весь коментар
05.09.2023 11:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 