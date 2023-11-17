Украина должна смягчить свои подходы для восстановления зернового соглашения, - Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить позицию в переговорах по восстановлению зернового соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Украина должна особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Сочи.
Турецкий президент выразил надежду на скорейшее возобновление действия Черноморской зерновой инициативы из-за "устранения ее недостатков" и заявил о новых предложениях подготовленных в консультациях с ООН.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".
Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций подготовила пакет предложений по "зерновому коридору", который предусматривает снятие некоторых санкций с России.
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Почали "домовлятися" з терористами й військовими злочинцями...... погано це може скіньчитися.... Зе вже домовлявся- війска відводив, розміновував, казав усім "вони не такі, вони не нападуть" й бачив мир у очах Сатани.....
Перхитрив сам себе.