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Турция (3237) Эрдоган (822) переговоры с Россией (448) зерновой коридор (207)

Украина должна смягчить свои подходы для восстановления зернового соглашения, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить позицию в переговорах по восстановлению зернового соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украина должна особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Сочи.

Турецкий президент выразил надежду на скорейшее возобновление действия Черноморской зерновой инициативы из-за "устранения ее недостатков" и заявил о новых предложениях подготовленных в консультациях с ООН.

Читайте: Путин – Эрдогану: Россия "открыта к переговорам" по возвращению к зерновому соглашению

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций подготовила пакет предложений по "зерновому коридору", который предусматривает снятие некоторых санкций с России.
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Топ комментарии
+92
Україна нікому нічого не винна!
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04.09.2023 21:05
+49
щас!
Морський малюк та Марічка пом'якшать рейди кацапських портів 😂
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04.09.2023 21:09
+47
Пішов ти, дурень старий! Який ти султан, якщо голою сракою їжака задавити не можеш?!
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04.09.2023 21:08
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А рашистські ракети повинні летіти повільніше і падати м'якіше
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05.09.2023 09:54 Ответить
Ердоган посібник війскового злочинця *****!
Почали "домовлятися" з терористами й військовими злочинцями...... погано це може скіньчитися.... Зе вже домовлявся- війска відводив, розміновував, казав усім "вони не такі, вони не нападуть" й бачив мир у очах Сатани.....
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05.09.2023 10:05 Ответить
Така вікова історія нещасної України - жодному слову віри кацапу і бусурману. І жиду.
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05.09.2023 10:13 Ответить
Ось і закінчилося "велічіє" Ердогана.
Перхитрив сам себе.
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05.09.2023 10:33 Ответить
Erdogan pnh
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05.09.2023 11:14 Ответить
Эрдогашка обосцаная, а ********* не должна ли 1) вывести своих свино-сабак из Украины, 2 ) выплатить репарации 3) выдать военных преступников, 4) карлика в Гаагу на международный суд ? Это для начала. Потом поговорим о "зерновой сделке".
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05.09.2023 11:19 Ответить
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