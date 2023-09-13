Британія закликала КНДР припинити переговори з РФ про постачання зброї

Велика Британія закликає Північну Корею припинити переговори з Росією про постачання зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію", - заявив представник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Зокрема він додав, що візит Кім Чен Ина лише підкреслює ізоляцію Російської Федерації на світовій арені, а також те, що світ об'єднується проти незаконного вторгнення диктатора Путіна на територію України, у зв'язку з чим він був змушений звернутися до режиму в Північній Кореї.

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