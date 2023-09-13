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Британія закликала КНДР припинити переговори з РФ про постачання зброї

корея,рф,кндр,путін,північна

Велика Британія закликає Північну Корею припинити переговори з Росією про постачання зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію", - заявив представник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Зокрема він додав, що візит Кім Чен Ина лише підкреслює ізоляцію Російської Федерації на світовій арені, а також те, що світ об'єднується проти незаконного вторгнення диктатора Путіна на територію України, у зв'язку з чим він був змушений звернутися до режиму в Північній Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР підтримує всі рішення Путіна, відносини з РФ - найбільший пріоритет, - Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним

Автор: 

Велика Британія (5549) КНДР (1210) зброя (7435) росія (64926)


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Топ коментарі
+8
Вони Вас послухали і злякались, ну ну. Пальчиком помахайте ще.
А краще дайте Україні як омога більше ракет, авіації....та і флот віддавайте))) ви все одно не вмієте всім цим користуватись.
Україна, це мабудь єдина країна цивілізованого світу, яка може стримувати азіатсько-ординську навалу і успішно. Але ж якою ціною!!!!
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13.09.2023 17:43
+7
"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію" Джерело:

А як не припинить, то шо?
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13.09.2023 17:41
+5
Тільки мене знудило на фото?
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13.09.2023 17:33
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Тільки мене знудило на фото?
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13.09.2023 17:33 Відповісти
Взагалі, нічого не заважає шмаляти по КНДР у все, що шевелиться...
Спец- операція, мовляв...
Але Ин не може цього зрозуміти...
Тільки дубина потрібна Ину...
Як і *****... цим скотинам...
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13.09.2023 17:38 Відповісти
Война и голод

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13.09.2023 17:39 Відповісти
Это актер а не путин ,вглянитесь в него .....
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14.09.2023 03:42 Відповісти
"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію" Джерело:

А як не припинить, то шо?
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13.09.2023 17:41 Відповісти
Закличемо ще
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13.09.2023 18:08 Відповісти
Вони Вас послухали і злякались, ну ну. Пальчиком помахайте ще.
А краще дайте Україні як омога більше ракет, авіації....та і флот віддавайте))) ви все одно не вмієте всім цим користуватись.
Україна, це мабудь єдина країна цивілізованого світу, яка може стримувати азіатсько-ординську навалу і успішно. Але ж якою ціною!!!!
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13.09.2023 17:43 Відповісти
як на мене краще не языком чухати, а взяти дві ракети і покончити зі світовим злом КНДР і расея раз і на завжди і повірте ніхто не засудить, навіть похвалять.
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13.09.2023 17:45 Відповісти
ідеальне рішення
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13.09.2023 18:24 Відповісти
А КНДР шо? То не вони часом побігли припиняти перемовини? А, нє, не вони... азохенвей...
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13.09.2023 17:47 Відповісти
А то що?

Так собі дія.

Треба було вже усвідомити що ми зараз в глобальному світі гопоти. І їй пофіг на заклики.
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13.09.2023 17:53 Відповісти
судячи по заглавному фото, у Ына більший мозок, ніж у Іна.
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13.09.2023 17:54 Відповісти
- Отсоси, дам вагон снарядов.
- Ну, может дождёмся конца пресс-конференции?
- Не, давай сейчас, дам два.
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13.09.2023 18:02 Відповісти
л0х л0ха бачить з далека..
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13.09.2023 18:04 Відповісти
Там Китаи банкує - так шо пупс прикритии
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13.09.2023 18:13 Відповісти
Закликають, виражають стурбованість, хвилювання. Справжня відповідь має бути поставка Атакмс, справжні санкції,а не ті напівкриві
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13.09.2023 18:15 Відповісти
черговий дупопідтираючий папірець
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13.09.2023 18:22 Відповісти
Історичне фото, найомерзенніші дві людини планети разом.
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13.09.2023 19:09 Відповісти
Китайська Моська Ын за наказом китаю дасть кацапам зброю та отримає нову від товарісча Сі і так по колу.
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13.09.2023 20:11 Відповісти
Кірюша вже каже, що рашка отримує 1,5 місяці 122 мм и 152 мм і ракети для Градів.
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13.09.2023 21:33 Відповісти
 
 