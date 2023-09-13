Британія закликала КНДР припинити переговори з РФ про постачання зброї
Велика Британія закликає Північну Корею припинити переговори з Росією про постачання зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією про постачання зброї і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо нерозповсюдження зброї в Росію", - заявив представник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Зокрема він додав, що візит Кім Чен Ина лише підкреслює ізоляцію Російської Федерації на світовій арені, а також те, що світ об'єднується проти незаконного вторгнення диктатора Путіна на територію України, у зв'язку з чим він був змушений звернутися до режиму в Північній Кореї.
Топ коментарі
+8 Саша Черный #579623
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+7 Pan Kotskyi
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+5 Світлана #580894
показати весь коментар13.09.2023 17:33
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Спец- операція, мовляв...
Але Ин не може цього зрозуміти...
Тільки дубина потрібна Ину...
Як і *****... цим скотинам...
А як не припинить, то шо?
А краще дайте Україні як омога більше ракет, авіації....та і флот віддавайте))) ви все одно не вмієте всім цим користуватись.
Україна, це мабудь єдина країна цивілізованого світу, яка може стримувати азіатсько-ординську навалу і успішно. Але ж якою ціною!!!!
Так собі дія.
Треба було вже усвідомити що ми зараз в глобальному світі гопоти. І їй пофіг на заклики.
- Ну, может дождёмся конца пресс-конференции?
- Не, давай сейчас, дам два.