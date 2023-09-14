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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 19 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 1 танк, 1 бойову броньовану машину та 19 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 19 квадрокоптерів 01

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ВМС (1378) ліквідація (3859) знищення (7142)


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14.09.2023 12:10 Відповісти
Котики наші.
Бережи та допомагай вам Господь
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14.09.2023 12:49 Відповісти
 
 