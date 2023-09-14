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Новини Війна
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Логічно, що ЗСУ атакують Чорноморський флот РФ, - Воллес

бен,воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає логічними українські атаки проти кораблів Чорноморського флоту РФ, оскільки Москва активно використовує їх у війні.

Про це він пише у соцмережі X (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не може використовувати свій Чорноморський флот для завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні й не очікувати, що Україна не нападатиме на ці активи, що здійснюють військові злочини", - зазначив Воллес.

Нагадаємо, Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони Великої Британії з 2019 до 2023 року.

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31 серпня 2023 року він подав у відставку. Наступником Воллеса на посаді став Грант Шеппс. Він виступає за продовження підтримки України з боку Лондона.

Автор: 

Чорноморський флот рф (621) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+6
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14.09.2023 15:19
+6
Дякуємо за підтримку України, Бене !
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14.09.2023 15:25
+6
Шкода Воллеса! Впав жертвою невдячності президента чужої країни!
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14.09.2023 15:29
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14.09.2023 15:17 Відповісти
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14.09.2023 15:19 Відповісти
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14.09.2023 15:21 Відповісти
нема флоту - нема проблем
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14.09.2023 15:24 Відповісти
Дякуємо за підтримку України, Бене !
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14.09.2023 15:25 Відповісти
Шкода Воллеса! Впав жертвою невдячності президента чужої країни!
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Ще не вечір. Усе буде добре
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14.09.2023 15:41 Відповісти
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14.09.2023 15:30 Відповісти
Логично)))
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14.09.2023 15:38 Відповісти
Щира подяка шанованому пану Воллесу!
Ви та надані Вами до ЗСУ ракети найкращі!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 15:39 Відповісти
потопить один за другим все крупные корабли чф рф и дело с концом
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14.09.2023 15:51 Відповісти
Останні операції в Криму дуже обнадійливі.
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14.09.2023 15:51 Відповісти
Логічно...
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14.09.2023 17:51 Відповісти
 
 