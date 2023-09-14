Логічно, що ЗСУ атакують Чорноморський флот РФ, - Воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає логічними українські атаки проти кораблів Чорноморського флоту РФ, оскільки Москва активно використовує їх у війні.

Про це він пише у соцмережі X (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не може використовувати свій Чорноморський флот для завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні й не очікувати, що Україна не нападатиме на ці активи, що здійснюють військові злочини", - зазначив Воллес.

Нагадаємо, Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони Великої Британії з 2019 до 2023 року.

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31 серпня 2023 року він подав у відставку. Наступником Воллеса на посаді став Грант Шеппс. Він виступає за продовження підтримки України з боку Лондона.