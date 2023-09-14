РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости Война
3 662 14

Логично, что ВСУ атакуют Черноморский флот РФ, - Уоллес

бен,воллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота РФ, поскольку Москва активно использует их в войне.

Об этом он пишет в соцсети X (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине и не ожидать, что Украина не будет нападать на те активы, которые совершают военные преступления", - отметил Уоллес.

Напомним, Бен Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.

31 августа 2023 г. он подал в отставку. Преемником Уоллеса в должности стал Грант Шеппс. Он выступает за продление поддержки Украины со стороны Лондона.

Читайте также: Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ

Автор: 

Черноморский флот РФ (1557) Уоллес Бен (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
14.09.2023 15:19
+6
Дякуємо за підтримку України, Бене !
показать весь комментарий
14.09.2023 15:25
+6
Шкода Воллеса! Впав жертвою невдячності президента чужої країни!
показать весь комментарий
14.09.2023 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
база
показать весь комментарий
14.09.2023 15:17 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 15:19 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 15:21 Ответить
нема флоту - нема проблем
показать весь комментарий
14.09.2023 15:24 Ответить
Дякуємо за підтримку України, Бене !
показать весь комментарий
14.09.2023 15:25 Ответить
Шкода Воллеса! Впав жертвою невдячності президента чужої країни!
показать весь комментарий
14.09.2023 15:29 Ответить
Ще не вечір. Усе буде добре
показать весь комментарий
14.09.2023 15:41 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 15:30 Ответить
Логично)))
показать весь комментарий
14.09.2023 15:38 Ответить
Щира подяка шанованому пану Воллесу!
Ви та надані Вами до ЗСУ ракети найкращі!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 15:39 Ответить
потопить один за другим все крупные корабли чф рф и дело с концом
показать весь комментарий
14.09.2023 15:51 Ответить
Останні операції в Криму дуже обнадійливі.
показать весь комментарий
14.09.2023 15:51 Ответить
Логічно...
показать весь комментарий
14.09.2023 17:51 Ответить
 
 