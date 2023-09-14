Логично, что ВСУ атакуют Черноморский флот РФ, - Уоллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота РФ, поскольку Москва активно использует их в войне.

Об этом он пишет в соцсети X (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине и не ожидать, что Украина не будет нападать на те активы, которые совершают военные преступления", - отметил Уоллес.

Напомним, Бен Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.

31 августа 2023 г. он подал в отставку. Преемником Уоллеса в должности стал Грант Шеппс. Он выступает за продление поддержки Украины со стороны Лондона.

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