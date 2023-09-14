Російських пропагандистів "наполегливо попросили" взагалі не згадувати мобілізацію, - росЗМІ

Адміністрація президента РФ звернулася до пропагандистів із "наполегливим проханням" не публікувати навіть спростування владою інформації про нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела в пропагандистських виданнях та у АП, передає Цензор.НЕТ.

Працівник одного з провладних таблоїдів пояснив виданню, що коментарі щодо мобілізації набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані "фейки" саме з них. "А як у нас (в Росії) вважається - якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", - зазначило джерело.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації щодо набору контрактників, який нібито йде "дуже успішно".

Джерело видання, близьке до адміністрації президента РФ, зі свого боку, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше", - зазначило джерело.

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Зазначається, що "тривожити суспільство" напередодні виборів Кремль не хоче.

Джерела видання не знають, чи дійсно в Росії готується нова хвиля мобілізації.

Нагадаємо, представник ГУР МО Вадим Скібіцький вважає, що Кремль не оголошуватиме мобілізацію на передодні виборів, щоб не ризикувати.

В той самий час його колега Юсов повідомляв, що російське керівництво та армія зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації.

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