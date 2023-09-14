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Новини Мобілізація в РФ
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Російських пропагандистів "наполегливо попросили" взагалі не згадувати мобілізацію, - росЗМІ

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Адміністрація президента РФ звернулася до пропагандистів із "наполегливим проханням" не публікувати навіть спростування владою інформації про нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела в пропагандистських виданнях та у АП, передає Цензор.НЕТ. 

Працівник одного з провладних таблоїдів пояснив виданню, що коментарі щодо мобілізації набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані "фейки" саме з них. "А як у нас (в Росії) вважається - якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", - зазначило джерело.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації щодо набору контрактників, який нібито йде "дуже успішно".

Джерело видання, близьке до адміністрації президента РФ, зі свого боку, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше", - зазначило джерело.

Також читайте: У Росії знову заговорили про мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників, - ISW

Зазначається, що "тривожити суспільство" напередодні виборів Кремль не хоче. 

Джерела видання не знають, чи дійсно в Росії готується нова хвиля мобілізації. 

Нагадаємо, представник ГУР МО Вадим Скібіцький вважає, що Кремль не оголошуватиме мобілізацію на передодні виборів, щоб не ризикувати.

В той самий час його колега Юсов повідомляв, що російське керівництво та армія зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації.

Читайте: Путін про мобілізацію: За останні пів року до ЗС РФ набрали 270 тисяч "добровольців" і 300 тисяч призовників

пропаганда (2796) росія (64926) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+7
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14.09.2023 15:40
+4
Довбаний кацапський дурдом .
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14.09.2023 15:47
+2
Нехай назвуть "набором добровольцєв" замість "мобілізаціі".
"В рамках набора добровольцєв ожідаєм пополнєнія рядов арміі нє мєнєє чєм на 400 тисяч, от жєлающіх отбоя нєт".
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14.09.2023 15:44
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14.09.2023 15:40 Відповісти
Яка ж це "мобілізація"?
Це чиста кацапська "МОГІЛІЗАЦІЯ", тому нема чого згадувати за якусь там мобілізацію
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14.09.2023 15:42 Відповісти
Нехай назвуть "набором добровольцєв" замість "мобілізаціі".
"В рамках набора добровольцєв ожідаєм пополнєнія рядов арміі нє мєнєє чєм на 400 тисяч, от жєлающіх отбоя нєт".
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14.09.2023 15:44 Відповісти
Суповой набор: кости, головы, желудки...
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14.09.2023 16:18 Відповісти
Довбаний кацапський дурдом .
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14.09.2023 15:47 Відповісти
Чи не Шахеди він має на увазі?

"Над миротворческими постами России на Днестре участились случаи полетов БПЛА со стороны Молдовы - сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья"
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14.09.2023 15:51 Відповісти
І не тільки про мобілізацію .
Телеграмні пропагандони мордору - останнім часом взагалі майже замовкли . ******* закрутив їм гайки до скрипу . Критики шойги - 0 , дій орди на фронті теж - 0 . Про втрату позицій і сел ( наприклад Кліщіївки , яку ЗСУ вже фактично - дозачищують ) теж майже не згадується .
Дехто ще тявкає - по інерції , але їх голос вже ледве чути . Мовчать як риби , і про наступ ЗСУ , і про удари безпілотників , і про знищені кораблі , і про сьогоднішню атаку на ЗРК с 400 , і про все інше . Хоча в ще минулому році піднімали несамовитий гавкіт , з будь якого приводу де кацапія отримувала в рило .
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14.09.2023 16:10 Відповісти
Вибори...
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14.09.2023 16:46 Відповісти
"Адміністрація президента РФ звернулася до пропагандистів із "наполегливим проханням" не публікувати навіть спростування владою інформації про нову хвилю мобілізації",-у зворотньому випадку пообіцявши їм особисту участь у першій хвилі. Бо ж останнім часом з'явилося немало вакансій для воєнкорів, у зв'язку з візитом до пекла постійних працівників.
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14.09.2023 16:21 Відповісти
війни немає то і мобілізації немає
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14.09.2023 18:51 Відповісти
 
 