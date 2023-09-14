Стефанішина запропонувала Столтенбергу скликати Раду Україна-НАТО, щоб обговорити енергетичну безпеку

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запропонувала провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки через загрозу нових російських обстрілів взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що сторони (зустрічі Стефанішиної та генсека НАТО Столтенберга. - Ред.) обговорили широке коло питань, зокрема щодо реалізації рішень Саміту НАТО у Вільнюсі, а також нагальні потреби України для протидії російській агресії.

"Саміт НАТО у Вільнюсі став важливою віхою на цьому шляху, його рішення мають важливе значення для стратегічного розвитку відносин України та Альянсу. Всі вони наближають Україну до НАТО, і ми прагнемо реалізувати їх повною мірою", – заявила Стефанішина.

Вона нагадала, що у липні відбулося перше позачергове засідання Ради Україна-НАТО, скликане після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Урядовець наголосила, що Україна розглядає новостворену Раду передусім як інструмент інтеграції з Альянсом.

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З огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки.

Вона також презентувала бачення України структури та формату адаптованої Річної національної програми (РНП).

"Наша позиція полягає в тому, що РНП має бути стислим документом з чіткими критеріями, які б охоплювали ключові реформи, необхідні для посилення обороноздатності України, нашої стійкості та інтеграції до НАТО", – заявила Стефанішина.

Сторони також обговорили дорожню карту взаємосумісності України та НАТО, яка має містити детальні кроки на підтримку реформ сектору безпеки і оборони та гармонізувати його з відповідними процесами оборонного планування країн Альянсу.

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Стефанішина подякувала керівництву Альянсу за непохитну підтримку України, зокрема й у межах оновленого Комплексного пакета допомоги, який стане унікальною багаторічною програмою матеріально-технічної, інституційної та дорадчої підтримки для посилення оборонних спроможностей України.

Однією з ключових тем розмови стала безпекова ситуація та нагальні потреби України.

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними: системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", – наголосила Стефанішина.

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