ЗСУ наступають на південному фланзі Бахмутського напрямку, - Міноборони
Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному та південному напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.
"На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити", - написала вона.
Як зазначає Маляр, противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку:
⁃ на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції.
⁃ на південному - ми наступаємо. Бої тривають в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед.
Щодо півдня Маляр написала, що ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.
На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці чим суттєво знижують його здатність оборонятись.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.
https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna
А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
А СМИСЛ ОДИН - вона воїнів дістала , не її це адвокатське діло - вперьод за Резніковим !Або нехай дає слово ГЕНШТАБУ!
Га́нна Васи́лівна Ма́ляр (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC громадська діячка , заступниця Міністра оборони України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат юридичних наук .
У жовтні 2022 року увійшла до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
НВ медіа - власність олігарха чеха Фіали , він же власник УП - і усі вони разом лежать під ОПУ , не виходячи далеко від ЄЄрмакомарафону ,чекають дерибану допомоги Заходу
"Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов
https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose
Напалма бы туда....
"На цьому місці багато матюків в бік цієї дрібної та πздливої пані замміністра
Відкрито заявляю: цей лист - тупий π$дьож!!!
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо
Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко
Скільки ця хєрня ще триватиме???"
Маляр ще входить цей список?