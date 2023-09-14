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Новини Війна
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ЗСУ наступають на південному фланзі Бахмутського напрямку, - Міноборони

наступ

Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному та південному напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити", - написала вона.

Також читайте: Ворог збільшив інтенсивність обстрілів на Таврійському напрямку, - Сили оборони

Як зазначає Маляр, противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку:
⁃ на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції.
⁃ на південному - ми наступаємо. Бої тривають в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед.

Щодо півдня Маляр написала, що ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці чим суттєво знижують його здатність оборонятись.

Також читайте: Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Міноборони (7307) ЗСУ (7499) Маляр Ганна (525) контрнаступ (433) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+7
Цікавий комент про Маляр
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna

А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
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14.09.2023 21:40
+6
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.

https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html

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14.09.2023 21:02
+6
Оборона рф к югу от Бахмута рухнула. «800 дезертиров находятся в лесополосе».
Напалма бы туда....
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14.09.2023 21:12
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14.09.2023 21:00 Відповісти
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.

https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html

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14.09.2023 21:02 Відповісти
Міністр БУВ адвокат, інформзамісник його - АДВОКАТ (МАЛЯР)- то може треба її міняти . нічого що за нею немає історії з яйцями. за нею стоїть ZE-ОПУ
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14.09.2023 21:05 Відповісти
Цікавий комент про Маляр
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna

А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
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14.09.2023 21:40 Відповісти
Вона б могла видiлити з тилових облаштункiв сiрчанi шашки , щоб витравити з посадок кацапiв - 800 бахмутських дезертирiв.
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14.09.2023 21:49 Відповісти
🤣читала читала Ваші поради. Щіро дякую .
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15.09.2023 00:00 Відповісти
Ви показуєте стару версію карти, відкрийте фейс бригади, останні новини"Дайте нам танки" і з Днем Танкіста, інша інформація давня. Досить постити фейки.
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14.09.2023 21:17 Відповісти
натисніть на час Телеграм Маляр у цій новині - 13 01
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14.09.2023 21:34 Відповісти
Розібралася -о 8-05 Маляр поспішила . О 9-15 Бригада їй сказала замовкни. а о 13-01 вона ще написала що УЖЕ. не вибачившись за попереднє.
А СМИСЛ ОДИН - вона воїнів дістала , не її це адвокатське діло - вперьод за Резніковим !Або нехай дає слово ГЕНШТАБУ!
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14.09.2023 21:39 Відповісти
Досить, я прочитала забагато на цю тему. Вона передала інформацію, яку надали командири з поля, я вам про карту написала. Вона стара. На сайті бригади, на Фейсі не має про Маляр.
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14.09.2023 21:41 Відповісти
а я вам про командирів з бою- НЕФІГ МАЛЯР КИЗДІТИ
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14.09.2023 21:51 Відповісти
І ще я ВАМ - не справа це МО , це міністерство завгоспа в армії ,ну не з Єрмака ж брати приклад
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14.09.2023 21:52 Відповісти
А я вам,що командири цього не писали, бо Авдіївка має тільки околицю в сірому. Нефвг вам фігню постити. Понабридали сюди наташі
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14.09.2023 21:53 Відповісти
доречі- я на новину з ДТ дала посилання а не накарту
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14.09.2023 21:54 Відповісти
Наташа,іди в парашу. Ти сама карту,як доказ приципила, а тепер як вуж крутися. Повторюсь, може орки тобі щось і писали, але Павло Шоте, звідти, з фронту підтвердив слова Маляр.
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14.09.2023 21:57 Відповісти
дура ти - посилання на статтю в ДТ , а ти в ній побачила карту й собі в мізок тупий почепила
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14.09.2023 22:01 Відповісти
ЩЕ РАЗ - ГЕНШАТ Й ТІЛЬКИ ГЕНШТАБ повинен робити звіти про фронт !
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14.09.2023 22:02 Відповісти
Та помовчала б, більше було б користі .
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14.09.2023 21:03 Відповісти
квартальна команда піаромзхибленних, дійсно як пише Бутусов, їм би соцопитування провести, як МО забезпечує військових ?
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14.09.2023 21:43 Відповісти
З ВІКІПЕДІЇ
Га́нна Васи́лівна Ма́ляр (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC громадська діячка , заступниця Міністра оборони України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат юридичних наук .

У жовтні 2022 року увійшла до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .

НВ медіа - власність олігарха чеха Фіали , він же власник УП - і усі вони разом лежать під ОПУ , не виходячи далеко від ЄЄрмакомарафону ,чекають дерибану допомоги Заходу
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14.09.2023 21:49 Відповісти
Може б Маляр краще дбати про це
"Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов

https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose
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14.09.2023 21:07 Відповісти
Оборона рф к югу от Бахмута рухнула. «800 дезертиров находятся в лесополосе».
Напалма бы туда....
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14.09.2023 21:12 Відповісти
гудственно
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14.09.2023 21:41 Відповісти
Снаряды с шрапнелью было бы тоже неплохо.
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14.09.2023 22:32 Відповісти
Міноборони має забезпечувати армію зброєю, продуктами і одягом, а коментувати їх успіхи мають представники Генштабу. По якій ціні сьогодні яйця пані маляр? Що, знову весь світ буде одягати нашу армію взимку, бо міністрерство працює тільки на мародерство?
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14.09.2023 21:13 Відповісти
А цим має займатися Міністерстово Оборони, а не волонтери. Але маляр краще коментувати щось на фронті, піаритися, а не виконувати свої прямі обов'язки. Я думаав, що при зміні міністра маляр, шарапов та інші посаадові особи, що сидять на генеральських посадах, будуть зйматися своєю справою. Але ні, вони продовжують займатися піаром, як їх лідор, займаючи генеральські посади.
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14.09.2023 21:21 Відповісти
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14.09.2023 21:18 Відповісти
Дякую, бо тут коменти дивні,як і не задоволені,що ще учора орки перевели ці населені пункти в сіру зону,хоча Кліщіївка таки зелена з голубим.
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14.09.2023 21:44 Відповісти
********* штабні в Києві перемагають кожен день ,по декілька раз на дню.Ні ,щоб заткнути свої погані роти ,то їм хочеться пабєд кожен день..хай би займались тим чим необхідно ,а рот відкривати є повно кому.**** ненавиджу оцю штабну сволоту..воюють десять а в штабах сотнями сидять папірці розносять
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14.09.2023 21:19 Відповісти
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :

"На цьому місці багато матюків в бік цієї дрібної та πздливої пані замміністра

Відкрито заявляю: цей лист - тупий π$дьож!!!

Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!

Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами

Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо

Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому

Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники

Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 21:47 Відповісти
Какой зебил, такие и зебилята.
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14.09.2023 21:52 Відповісти
Bachmute y kacapov problemi i na severe i na juge,prakticeski razgromleni te sto byli,i rezerva netu.Sootnosenyja poter nekotoryx mestax 1 k 10.
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14.09.2023 21:39 Відповісти
Довіряйте тільки офіційні інформації (с)

Маляр ще входить цей список?
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14.09.2023 21:54 Відповісти
Ну Маляр же не про збір грошей волонтерів на забезпечення воїнів у гопіталях ( на звичайнісінькі носки та труси)
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14.09.2023 21:56 Відповісти
Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених військових Джерело:
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14.09.2023 21:57 Відповісти
на Куп'янскому напрямку орки просунулись північніше Синьківки. Втрачено Лиман-1.
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14.09.2023 21:55 Відповісти
Навіщо брехати? Докази де?
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14.09.2023 22:07 Відповісти
На Купянском направлении все действительно непросто, не нужно бросаться словами. Сохраняем хладнокровие, есть генштаб, ему виднее, какое направление приоритетнее, куда нужно перебрасывать войска.
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14.09.2023 22:31 Відповісти
Он уже давно ими занят.
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14.09.2023 22:16 Відповісти
З Богом
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14.09.2023 22:28 Відповісти
 
 