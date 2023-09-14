ЗСУ наступають на південному фланзі Бахмутського напрямку, - Міноборони

Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному та південному напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в телеграмі.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити", - написала вона.

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Як зазначає Маляр, противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку:

⁃ на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції.

⁃ на південному - ми наступаємо. Бої тривають в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед.

Щодо півдня Маляр написала, що ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці чим суттєво знижують його здатність оборонятись.

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