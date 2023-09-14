Ворог збільшив інтенсивність обстрілів на Таврійському напрямку, - Сили оборони

Ворог зменшив частоту авіаційних ударів, але збільшив інтенсивність обстрілів на Таврійському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу зазначити, що протягом останніх двох діб статистично ворог зменшив кількість авіаударів. Тобто на лінії бойового зіткнення таке собі затишшя відносне. Вчора зафіксовано 10 ворожих авіаційних ударів, 18 бойових зіткнень. Але хочу зазначити, що ворог зменшив кількість авіаударів, але збільшив, скажімо, інтенсивність артилерійських обстрілів та обстрілів з танків. Наші хлопці відповідають", - заявив Штупун.

За його словами, загалом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Так, загальні втрати ворога за добу минулу склали 297 осіб, знищено 24 одиниці військової техніки.

"Також ми продовжуємо нищити логістику ворога, особливо його склади з боєприпасами. Минулої доби він втратив безповоротно три склади", - наголосив Штупун.

На уточнення журналіста, чим пояснюється зменшення авіаударів ворога, Штупун відповів: "Це просто статистика, можливо, погода, можливо, не знаю, пілоти їхні захворіли. Скажімо так, наші хлопці зараз "закопуються", і, можливо, ворог просто не хоче витрачати бойові припаси".

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