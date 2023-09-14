Враг увеличил интенсивность обстрелов на Таврическом направлении, - Силы обороны

Враг снизил частоту авиационных ударов, но увеличил интенсивность обстрелов на Таврическом направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить, что в течение последних двух суток статистически враг уменьшил количество авиаударов. То есть на линии боевого столкновения такое затишье относительно. Вчера зафиксировано 10 вражеских авиационных ударов, 18 боевых столкновений. Но хочу отметить, что враг уменьшил количество авиаударов, но увеличил, скажем, интенсивность артиллерийских обстрелов и обстрелов из танков. Наши ребята отвечают", – заявил Штупун.

По его словам, всего подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1159 огневых задач. В частности, общие потери врага за минувшие сутки составили 297 человек, уничтожены 24 единицы военной техники.

"Также мы продолжаем уничтожать логистику врага, особенно его склады с боеприпасами. За прошедшие сутки он потерял безвозвратно три склада", - подчеркнул Штупун.

На уточнение журналиста, чем объясняется уменьшение авиаударов врага, Штупун ответил: "Это просто статистика, возможно, погода, возможно, не знаю, пилоты их заболели. Скажем так, наши ребята сейчас "закапываются", и, возможно, враг просто не хочет тратить боевые припасы".

Читайте также: На Таврическом направлении за прошедшие сутки ликвидировано почти 400 оккупантов, уничтожено 40 единиц военной техники противника, - Силы обороны