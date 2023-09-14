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Новости Война
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ВСУ наступают на южном фланге Бахмутского направления, - Минобороны

наступ

Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном и южном направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в телеграм-канале.

"На Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы, и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши Силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить", - написала она.

Читайте также: Волонтер Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых военных

Как отмечает Маляр, противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

На Бахмутском направлении:
⁃ на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции;
⁃ на южном – мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед.

По поводу юга Маляр написала, что враг атаковал в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, что существенно снижает его способность обороняться.

Читайте также: Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Минобороны (9288) ВСУ (6546) Маляр Анна (412) контрнаступление (351) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+7
Цікавий комент про Маляр
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna

А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
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14.09.2023 21:40
+6
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.

https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html

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14.09.2023 21:02
+6
Оборона рф к югу от Бахмута рухнула. «800 дезертиров находятся в лесополосе».
Напалма бы туда....
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14.09.2023 21:12
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14.09.2023 21:00 Ответить
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.

https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html

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14.09.2023 21:02 Ответить
Міністр БУВ адвокат, інформзамісник його - АДВОКАТ (МАЛЯР)- то може треба її міняти . нічого що за нею немає історії з яйцями. за нею стоїть ZE-ОПУ
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14.09.2023 21:05 Ответить
Цікавий комент про Маляр
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna

А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
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14.09.2023 21:40 Ответить
Вона б могла видiлити з тилових облаштункiв сiрчанi шашки , щоб витравити з посадок кацапiв - 800 бахмутських дезертирiв.
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14.09.2023 21:49 Ответить
🤣читала читала Ваші поради. Щіро дякую .
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15.09.2023 00:00 Ответить
Ви показуєте стару версію карти, відкрийте фейс бригади, останні новини"Дайте нам танки" і з Днем Танкіста, інша інформація давня. Досить постити фейки.
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14.09.2023 21:17 Ответить
натисніть на час Телеграм Маляр у цій новині - 13 01
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14.09.2023 21:34 Ответить
Розібралася -о 8-05 Маляр поспішила . О 9-15 Бригада їй сказала замовкни. а о 13-01 вона ще написала що УЖЕ. не вибачившись за попереднє.
А СМИСЛ ОДИН - вона воїнів дістала , не її це адвокатське діло - вперьод за Резніковим !Або нехай дає слово ГЕНШТАБУ!
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14.09.2023 21:39 Ответить
Досить, я прочитала забагато на цю тему. Вона передала інформацію, яку надали командири з поля, я вам про карту написала. Вона стара. На сайті бригади, на Фейсі не має про Маляр.
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14.09.2023 21:41 Ответить
а я вам про командирів з бою- НЕФІГ МАЛЯР КИЗДІТИ
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14.09.2023 21:51 Ответить
І ще я ВАМ - не справа це МО , це міністерство завгоспа в армії ,ну не з Єрмака ж брати приклад
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14.09.2023 21:52 Ответить
А я вам,що командири цього не писали, бо Авдіївка має тільки околицю в сірому. Нефвг вам фігню постити. Понабридали сюди наташі
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14.09.2023 21:53 Ответить
доречі- я на новину з ДТ дала посилання а не накарту
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14.09.2023 21:54 Ответить
Наташа,іди в парашу. Ти сама карту,як доказ приципила, а тепер як вуж крутися. Повторюсь, може орки тобі щось і писали, але Павло Шоте, звідти, з фронту підтвердив слова Маляр.
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14.09.2023 21:57 Ответить
дура ти - посилання на статтю в ДТ , а ти в ній побачила карту й собі в мізок тупий почепила
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14.09.2023 22:01 Ответить
ЩЕ РАЗ - ГЕНШАТ Й ТІЛЬКИ ГЕНШТАБ повинен робити звіти про фронт !
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14.09.2023 22:02 Ответить
Та помовчала б, більше було б користі .
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14.09.2023 21:03 Ответить
квартальна команда піаромзхибленних, дійсно як пише Бутусов, їм би соцопитування провести, як МО забезпечує військових ?
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14.09.2023 21:43 Ответить
З ВІКІПЕДІЇ
Га́нна Васи́лівна Ма́ляр (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC громадська діячка , заступниця Міністра оборони України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат юридичних наук .

У жовтні 2022 року увійшла до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .

НВ медіа - власність олігарха чеха Фіали , він же власник УП - і усі вони разом лежать під ОПУ , не виходячи далеко від ЄЄрмакомарафону ,чекають дерибану допомоги Заходу
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14.09.2023 21:49 Ответить
Може б Маляр краще дбати про це
"Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов

https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose
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14.09.2023 21:07 Ответить
Оборона рф к югу от Бахмута рухнула. «800 дезертиров находятся в лесополосе».
Напалма бы туда....
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14.09.2023 21:12 Ответить
гудственно
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14.09.2023 21:41 Ответить
Снаряды с шрапнелью было бы тоже неплохо.
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14.09.2023 22:32 Ответить
Міноборони має забезпечувати армію зброєю, продуктами і одягом, а коментувати їх успіхи мають представники Генштабу. По якій ціні сьогодні яйця пані маляр? Що, знову весь світ буде одягати нашу армію взимку, бо міністрерство працює тільки на мародерство?
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14.09.2023 21:13 Ответить
А цим має займатися Міністерстово Оборони, а не волонтери. Але маляр краще коментувати щось на фронті, піаритися, а не виконувати свої прямі обов'язки. Я думаав, що при зміні міністра маляр, шарапов та інші посаадові особи, що сидять на генеральських посадах, будуть зйматися своєю справою. Але ні, вони продовжують займатися піаром, як їх лідор, займаючи генеральські посади.
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14.09.2023 21:21 Ответить
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14.09.2023 21:18 Ответить
Дякую, бо тут коменти дивні,як і не задоволені,що ще учора орки перевели ці населені пункти в сіру зону,хоча Кліщіївка таки зелена з голубим.
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14.09.2023 21:44 Ответить
********* штабні в Києві перемагають кожен день ,по декілька раз на дню.Ні ,щоб заткнути свої погані роти ,то їм хочеться пабєд кожен день..хай би займались тим чим необхідно ,а рот відкривати є повно кому.**** ненавиджу оцю штабну сволоту..воюють десять а в штабах сотнями сидять папірці розносять
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14.09.2023 21:19 Ответить
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :

"На цьому місці багато матюків в бік цієї дрібної та πздливої пані замміністра

Відкрито заявляю: цей лист - тупий π$дьож!!!

Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!

Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами

Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо

Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому

Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники

Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 21:47 Ответить
Какой зебил, такие и зебилята.
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14.09.2023 21:52 Ответить
Bachmute y kacapov problemi i na severe i na juge,prakticeski razgromleni te sto byli,i rezerva netu.Sootnosenyja poter nekotoryx mestax 1 k 10.
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14.09.2023 21:39 Ответить
Довіряйте тільки офіційні інформації (с)

Маляр ще входить цей список?
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14.09.2023 21:54 Ответить
Ну Маляр же не про збір грошей волонтерів на забезпечення воїнів у гопіталях ( на звичайнісінькі носки та труси)
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14.09.2023 21:56 Ответить
Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених військових Джерело:
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14.09.2023 21:57 Ответить
на Куп'янскому напрямку орки просунулись північніше Синьківки. Втрачено Лиман-1.
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14.09.2023 21:55 Ответить
Навіщо брехати? Докази де?
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14.09.2023 22:07 Ответить
На Купянском направлении все действительно непросто, не нужно бросаться словами. Сохраняем хладнокровие, есть генштаб, ему виднее, какое направление приоритетнее, куда нужно перебрасывать войска.
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14.09.2023 22:31 Ответить
Он уже давно ими занят.
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14.09.2023 22:16 Ответить
З Богом
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14.09.2023 22:28 Ответить
 
 