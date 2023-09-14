ВСУ наступают на южном фланге Бахмутского направления, - Минобороны

Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном и южном направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в телеграм-канале.

"На Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы, и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши Силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить", - написала она.

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Как отмечает Маляр, противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

На Бахмутском направлении:

⁃ на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции;

⁃ на южном – мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед.

По поводу юга Маляр написала, что враг атаковал в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, что существенно снижает его способность обороняться.

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