ВСУ наступают на южном фланге Бахмутского направления, - Минобороны
Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном и южном направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в телеграм-канале.
"На Купянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы, и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши Силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить", - написала она.
Как отмечает Маляр, противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.
На Бахмутском направлении:
⁃ на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции;
⁃ на южном – мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед.
По поводу юга Маляр написала, что враг атаковал в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, что существенно снижает его способность обороняться.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.
https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html https://zn.ua/ukr/war/minoboroni-zsu-zvilnili-andrijivku-.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009316009366&comment_id=Y29tbWVudDo3MjYxMjIyNjk1Mjk1NTZfMjg1ODI3ODg3NjQyNDQy&__cft__[0]=AZUejhcaiLFpb2wP6Ioco8s4MArhrRArjO_WHKQheIIB6Saxy0UZgDxKkelESDMfywALQYB-AmvC-cN0a8Oy2gXMUW4XRntrjTu2WzjPFkEJPAf31IrnkkMfRNg7vbfZVCqscBNQOJdEX90BLR26QeDkApf1jTP3QBgl8y6jOtAUg9nYj25StjsRxRsskiOpOQM&__tn__=R]-R Lana Slavna
А нахіба тій шмарі взагалі щось викладати, краще б розповіла про забезпечення, хіба не це її прямий обов'язок?
А СМИСЛ ОДИН - вона воїнів дістала , не її це адвокатське діло - вперьод за Резніковим !Або нехай дає слово ГЕНШТАБУ!
Га́нна Васи́лівна Ма́ляр (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР ) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC громадська діячка , заступниця Міністра оборони України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат юридичних наук .
У жовтні 2022 року увійшла до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
НВ медіа - власність олігарха чеха Фіали , він же власник УП - і усі вони разом лежать під ОПУ , не виходячи далеко від ЄЄрмакомарафону ,чекають дерибану допомоги Заходу
"Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов
https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose
Напалма бы туда....
"На цьому місці багато матюків в бік цієї дрібної та πздливої пані замміністра
Відкрито заявляю: цей лист - тупий π$дьож!!!
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо
Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко
Скільки ця хєрня ще триватиме???"
Маляр ще входить цей список?