Збиток, завданий Росії, виправдовує інвестиції в Україну, - сенатор-республіканець Ромні
76-річний сенатор Мітт Ромні, який раніше був кандидатом у президенти від Республіканської партії, заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати фінансувати військові зусилля України.
На його думку, "знищення російської армії" за використання всього лише п'яти відсотків оборонного бюджету США є "надзвичайно мудрою інвестицією", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Республіканець, який оголосив у середу, що він не буде балотуватися на переобрання на посаду сенатора від штату Юта, відповів критикам всередині своєї партії, які стверджували, що Америка не може дозволити собі продовжувати фінансувати українську армію, заявивши: "Ідея того, що це занадто дорого, трохи смішна".
"Ми витрачаємо близько 850 мільярдів доларів на рік на оборону. Ми використовуємо близько п'яти відсотків цієї суми, щоб допомогти Україні. Боже мій, щоб захистити свободу і знищити російську армію – країну з 1500 ядерними боєголовками, націленими на нас. Можливість зробити це з п'ятьма відсотками вашого військового бюджету здається мені надзвичайно розумною інвестицією, а не чимось, що ми не можемо собі дозволити", - сказав він.
Ромні вважає, що захід зробив "надзвичайні кроки, щоб об'єднатися і надати Україні необхідне озброєння". Однак, він застеріг від самозаспокоєння.
"Мене турбує те, що в моїй країні деякі люди кажуть: "Ок, ми зробили достатньо, давайте рухатися далі". На мою думку, це дуже нерозумно і дуже недалекоглядно, тому що, якщо Росія думає, що їй зійде з рук те, що вона зробила в Україні, Китай буде відчувати те ж саме щодо Тайваню. Інші авторитарні діячі скажуть: "Чому б нам не забрати населення та ресурси нашого сусіда?" Це просто не те, що ліберальні демократії світу можуть схвалити", - додав він.
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По суті Захід вкладає гроші у те, щоб завалити основного союзника Китаю, при цьому не приймаючи у бойових діях безпосередньої участі.
людина і його підтримка нашої краіни заслуговує на повагу 🙂
Щиро дякуємо сенатору за позитивну позицію щодо Укрпіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Жаль, что его не избрали на пост в 2012м году:
"Как и многие республиканцы, Ромни - религиозный консерватор и сторонник семейных ценностей. Он сторонник полного запрета абортов (за исключением беременности от изнасилования и по медицинским показаниям), противник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA однополых браков и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE гражданских союзов . Собирается добиваться конституционного запрета на однополые браки в будущем. Ромни - сторонник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 смертной казни , которую он пытался ввести в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81 Массачусетсе , занимая пост губернатора штата.
Ромни поддерживал большинство экономических инициатив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D1%83%D1%88_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9) Джорджа Буша-младшего и предлагает вернуть многие из них (в частности, старую систему здравоохранения). Он выступает против национализации предприятий, находящихся на грани банкротства. Его программа предлагает снижение налогов и одновременно с этим сокращение бюджетного дефицита за счёт урезания расходов. Выступал против скандально известного закона об авторских правах https://ru.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act SOPA , внесённого на рассмотрение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс его однопартийцем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80 Ламаром Смитом .
Противник ратификации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Киотского протокола . Ромни высказывал сомнения, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 глобальное потепление связано с деятельностью человека. В случае победы на выборах он планирует серьёзно ограничить полномочия Агентства по защите окружающей среды. Также Ромни выступает за максимальную разработку американских месторождений нефти и стремится к независимости США от импорта энергоресурсов.
Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китая и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Ирана . В 2012 году в ходе предвыборной кампании Митт Ромни заявил, что Россия остается противником США номер один в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-13 [13] . В своей книге «Никаких оправданий: Причина американского величия» назвал Россию «геополитическим врагом Америки № 1»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-14 [14] . Недопущение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 разработки ядерного оружия Ираном он называет главным приоритетом в безопасности для США. Его беспокоит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 растущее влияние Китая , экономическую политику КНР он считает «нечестной» и готов ввести санкции в случае продолжения такой политики. По его словам, «торговая война с Китаем - последнее, на что он пошёл бы, но он не может терпеть торговое поражение США».
Поддерживал вторжения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ирак и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001) Афганистан , и критиковал Обаму за недостаточно активную поддержку ливийских повстанцев во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8 гражданской войны в Ливии . Подобно Джорджу Бушу-младшему Ромни поддерживает досудебное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 бессрочное задержание подозреваемых в терроризме и применение «особых техник допроса» к подозреваемымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-15 [15] ; одобрительно отзывался о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE тюрьме в Гуантанамо .
В 2012 году журнал https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mother_Jones&action=edit&redlink=1 Mother Jones опубликовал видео, на котором Ромни называет избирателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Обамы людьми, «не способными обеспечить себя и живущими за счёт государства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-17 [17] .
5 февраля 2020 года стал первым в истории сенатором-республиканцем, который проголосовал за смещение президента-республиканца, Дональда Трампа. Ромни поддержал первую из двух статей импичмента, которая обвиняла Трампа в злоупотреблении властьюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-18 [18] ."
Але прагматично . Підтримую.
США інвестують у стартап Україна і вбивають свого столітнього ворога
Гола правда!
Сподіваюсь - він зможе в цьому переконати більшість американців, коли вони будуть голосувати за своїх представників, які вже будуть вибирати нового Президента США!
Хто б там що не казав але людські життя нічого не варті для політиків, будь то демократи, комуністи чи соціалісти.....
Росіяни хочуть кінця "піндосам". Ромнівська арифметика легше засвоюється обивателями.
Але в республіканців ще і тромбологія в розквіті!
І що буде якщо оберуть президентом дядечка Тромба!