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Новини Допомога Україні
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Збиток, завданий Росії, виправдовує інвестиції в Україну, - сенатор-республіканець Ромні

ромні

76-річний сенатор Мітт Ромні, який раніше був кандидатом у президенти від Республіканської партії, заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати фінансувати військові зусилля України.

На його думку, "знищення російської армії" за використання всього лише п'яти відсотків оборонного бюджету США є "надзвичайно мудрою інвестицією", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Республіканець, який оголосив у середу, що він не буде балотуватися на переобрання на посаду сенатора від штату Юта, відповів критикам всередині своєї партії, які стверджували, що Америка не може дозволити собі продовжувати фінансувати українську армію, заявивши: "Ідея того, що це занадто дорого, трохи смішна".

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"Ми витрачаємо близько 850 мільярдів доларів на рік на оборону. Ми використовуємо близько п'яти відсотків цієї суми, щоб допомогти Україні. Боже мій, щоб захистити свободу і знищити російську армію – країну з 1500 ядерними боєголовками, націленими на нас. Можливість зробити це з п'ятьма відсотками вашого військового бюджету здається мені надзвичайно розумною інвестицією, а не чимось, що ми не можемо собі дозволити", - сказав він.

Ромні вважає, що захід зробив "надзвичайні кроки, щоб об'єднатися і надати Україні необхідне озброєння". Однак, він застеріг від самозаспокоєння.

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"Мене турбує те, що в моїй країні деякі люди кажуть: "Ок, ми зробили достатньо, давайте рухатися далі". На мою думку, це дуже нерозумно і дуже недалекоглядно, тому що, якщо Росія думає, що їй зійде з рук те, що вона зробила в Україні, Китай буде відчувати те ж саме щодо Тайваню. Інші авторитарні діячі скажуть: "Чому б нам не забрати населення та ресурси нашого сусіда?" Це просто не те, що ліберальні демократії світу можуть схвалити", - додав він.

Автор: 

допомога (8334) США (22713) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+27
Цілком згоден. Здорова прагматична точка зору.
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15.09.2023 00:01
+23
76-річний сенатор республіканець Мітт Ромні, надзвичайно мудра
людина і його підтримка нашої краіни заслуговує на повагу 🙂
Щиро дякуємо сенатору за позитивну позицію щодо Укрпіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.09.2023 00:06
+15
Один із останніх трушних республіканців старої школи в американській політиці. Інші або вже не з нами, як МакКейн, або відійшли від справ, як Буш-молодший чи Шварценегер. До речі, Ромні не підтримав Трампа в 2020!
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15.09.2023 00:12
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Цілком згоден. Здорова прагматична точка зору.
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15.09.2023 00:01 Відповісти
надзвичайно розумною інвестицією, а не чимось, що ми не можемо собі дозволити"
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15.09.2023 00:28 Відповісти
Саме так.
По суті Захід вкладає гроші у те, щоб завалити основного союзника Китаю, при цьому не приймаючи у бойових діях безпосередньої участі.
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15.09.2023 10:18 Відповісти
76-річний сенатор республіканець Мітт Ромні, надзвичайно мудра
людина і його підтримка нашої краіни заслуговує на повагу 🙂
Щиро дякуємо сенатору за позитивну позицію щодо Укрпіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.09.2023 00:06 Відповісти
Один із останніх трушних республіканців старої школи в американській політиці. Інші або вже не з нами, як МакКейн, або відійшли від справ, як Буш-молодший чи Шварценегер. До речі, Ромні не підтримав Трампа в 2020!
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15.09.2023 00:12 Відповісти
Такой президент США - это кошмарный сон для всех авторитарных режимов в мире и коммунистической заразы, которая сейчас паразитирует на Западе.
Жаль, что его не избрали на пост в 2012м году:

"Как и многие республиканцы, Ромни - религиозный консерватор и сторонник семейных ценностей. Он сторонник полного запрета абортов (за исключением беременности от изнасилования и по медицинским показаниям), противник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA однополых браков и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE гражданских союзов . Собирается добиваться конституционного запрета на однополые браки в будущем. Ромни - сторонник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 смертной казни , которую он пытался ввести в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81 Массачусетсе , занимая пост губернатора штата.

Ромни поддерживал большинство экономических инициатив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D1%83%D1%88_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9) Джорджа Буша-младшего и предлагает вернуть многие из них (в частности, старую систему здравоохранения). Он выступает против национализации предприятий, находящихся на грани банкротства. Его программа предлагает снижение налогов и одновременно с этим сокращение бюджетного дефицита за счёт урезания расходов. Выступал против скандально известного закона об авторских правах https://ru.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act SOPA , внесённого на рассмотрение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс его однопартийцем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80 Ламаром Смитом .

Противник ратификации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Киотского протокола . Ромни высказывал сомнения, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 глобальное потепление связано с деятельностью человека. В случае победы на выборах он планирует серьёзно ограничить полномочия Агентства по защите окружающей среды. Также Ромни выступает за максимальную разработку американских месторождений нефти и стремится к независимости США от импорта энергоресурсов.

Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китая и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Ирана . В 2012 году в ходе предвыборной кампании Митт Ромни заявил, что Россия остается противником США номер один в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-13 [13] . В своей книге «Никаких оправданий: Причина американского величия» назвал Россию «геополитическим врагом Америки № 1»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-14 [14] . Недопущение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 разработки ядерного оружия Ираном он называет главным приоритетом в безопасности для США. Его беспокоит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 растущее влияние Китая , экономическую политику КНР он считает «нечестной» и готов ввести санкции в случае продолжения такой политики. По его словам, «торговая война с Китаем - последнее, на что он пошёл бы, но он не может терпеть торговое поражение США».

Поддерживал вторжения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ирак и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001) Афганистан , и критиковал Обаму за недостаточно активную поддержку ливийских повстанцев во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8 гражданской войны в Ливии . Подобно Джорджу Бушу-младшему Ромни поддерживает досудебное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 бессрочное задержание подозреваемых в терроризме и применение «особых техник допроса» к подозреваемымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-15 [15] ; одобрительно отзывался о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE тюрьме в Гуантанамо .

В 2012 году журнал https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mother_Jones&action=edit&redlink=1 Mother Jones опубликовал видео, на котором Ромни называет избирателей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Обамы людьми, «не способными обеспечить себя и живущими за счёт государства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-17 [17] .

5 февраля 2020 года стал первым в истории сенатором-республиканцем, который проголосовал за смещение президента-республиканца, Дональда Трампа. Ромни поддержал первую из двух статей импичмента, которая обвиняла Трампа в злоупотреблении властьюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82#cite_note-18 [18] ."
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15.09.2023 06:16 Відповісти
Та давайте вже 10% свого оборонного бюджету та ще плюс на похорон засрашки)
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15.09.2023 00:08 Відповісти
Дуже цинічно...... я шокований...
Але прагматично . Підтримую.
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15.09.2023 00:23 Відповісти
чому цинічно?
США інвестують у стартап Україна і вбивають свого столітнього ворога
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15.09.2023 00:30 Відповісти
Якщо послухати роспропагандистів, россенаторів, рос"б/у"президента та... - то нічого цинічного.
Гола правда!
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15.09.2023 01:27 Відповісти
Розумний дядько!

Сподіваюсь - він зможе в цьому переконати більшість американців, коли вони будуть голосувати за своїх представників, які вже будуть вибирати нового Президента США!
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15.09.2023 00:28 Відповісти
нарешті тверезий погляд - Україна вбиває головного ворога Америки і НАТО - хватить цідити - давайте добру кількість зброї
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15.09.2023 00:34 Відповісти
они за 5% жмутся, а вы хотите больше....
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15.09.2023 01:56 Відповісти
Все в світі вирішують гроші й все заради грошей.
Хто б там що не казав але людські життя нічого не варті для політиків, будь то демократи, комуністи чи соціалісти.....
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15.09.2023 00:38 Відповісти
По-бухгалтерски цинично и рассчетливо, конечно. Но это прагматический взгляд на вещи, без всяких красивых лозунгов.
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15.09.2023 00:39 Відповісти
Ромні сказав чесно і зрозуміло. Бо частина американців ведеться на казки політиків, що пора припиняти у таких обсягах витрачатися на Україну.
Росіяни хочуть кінця "піндосам". Ромнівська арифметика легше засвоюється обивателями.
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15.09.2023 01:42 Відповісти
Доводиться жалкувати за кандидатами, що не стали президентами США. Лишається дякувати за підтримку сенатором Ромні України у війні з російським ворогом, що є і ворогом Америки.
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15.09.2023 00:42 Відповісти
Нажаль Ромні йде, а трамп залишаеться😠
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15.09.2023 00:57 Відповісти
Молись, щоб Трамп переміг. На відміну від Байдена, він людина справи. А його слова зараз нічого не означають, вони є елементом передвиборчої кампанії.
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15.09.2023 07:15 Відповісти
Молюсь щоб трампушка і інші маскальські пляди здохли.
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15.09.2023 07:51 Відповісти
Таки є ще мудрі ковбої і в реSпубліканців ...
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15.09.2023 01:33 Відповісти
Ромні Хвала!
Але в республіканців ще і тромбологія в розквіті!
І що буде якщо оберуть президентом дядечка Тромба!
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15.09.2023 07:10 Відповісти
 
 