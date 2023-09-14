Збиток, завданий Росії, виправдовує інвестиції в Україну, - сенатор-республіканець Ромні

76-річний сенатор Мітт Ромні, який раніше був кандидатом у президенти від Республіканської партії, заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати фінансувати військові зусилля України.

На його думку, "знищення російської армії" за використання всього лише п'яти відсотків оборонного бюджету США є "надзвичайно мудрою інвестицією", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Республіканець, який оголосив у середу, що він не буде балотуватися на переобрання на посаду сенатора від штату Юта, відповів критикам всередині своєї партії, які стверджували, що Америка не може дозволити собі продовжувати фінансувати українську армію, заявивши: "Ідея того, що це занадто дорого, трохи смішна".

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"Ми витрачаємо близько 850 мільярдів доларів на рік на оборону. Ми використовуємо близько п'яти відсотків цієї суми, щоб допомогти Україні. Боже мій, щоб захистити свободу і знищити російську армію – країну з 1500 ядерними боєголовками, націленими на нас. Можливість зробити це з п'ятьма відсотками вашого військового бюджету здається мені надзвичайно розумною інвестицією, а не чимось, що ми не можемо собі дозволити", - сказав він.

Ромні вважає, що захід зробив "надзвичайні кроки, щоб об'єднатися і надати Україні необхідне озброєння". Однак, він застеріг від самозаспокоєння.

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"Мене турбує те, що в моїй країні деякі люди кажуть: "Ок, ми зробили достатньо, давайте рухатися далі". На мою думку, це дуже нерозумно і дуже недалекоглядно, тому що, якщо Росія думає, що їй зійде з рук те, що вона зробила в Україні, Китай буде відчувати те ж саме щодо Тайваню. Інші авторитарні діячі скажуть: "Чому б нам не забрати населення та ресурси нашого сусіда?" Це просто не те, що ліберальні демократії світу можуть схвалити", - додав він.