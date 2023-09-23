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Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.
Про це заявила у телеграмі віце-прем’єр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук.
Топ коментарі
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Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04
На Ютубі, - 20-секундне відео.
https://www.youtube.com/watch?v=Ybe37vjudDc
Кацапи не дурні їхати по замінованих полях, якщо для цього є хороші дороги зроблені для них Зелею.
https://www.youtube.com/watch?v=dL-9QgWyefw
P.S. песня восхитительная)))
А вона точно мініст з реінтеграції тереторій до України, чи може не зовсім до нас , бо всі її дії, не слова, вказують на протилежне
А не могла б "Рава-Руська Жанна Д'Арк" надати інструкцію як виїхати?
ніх*я не робити, та фантазувати, як ділитимуть шкуру невбитого ведмедя:
Весь рік нам втирали:
- Ох і роботи буде у звільненому Криму.
- Вже порахували, скільки на Крим знадобиться чиновників.
- Квитки викупали у місцевих готелях (зрозуміло що жарт)
- Даєш Крим до літа 2023!
Все, всі вже зрозуміли, що до Криму нам ще тре взяти Вербове, Новопрокопівку, Солодку Балку, можливо колись Токмак, а ще колись Мелітополь...
Але ні, вилазить тупорила зелень, яка сприймає українців за лошків, і заводить гармошку "ух як завтра зайдем в Крим, ух"
Мабуть чує сракою Бавовну
Шо о5 ?😀