Верещук призвала украинцев временно покинуть оккупированный Крым

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

Об этом заявила в телеграм-канале вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - призвала Верещук.

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