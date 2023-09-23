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Верещук призвала украинцев временно покинуть оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

Об этом заявила в телеграм-канале вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - призвала Верещук.

Читайте также: Украинцы, возвращающиеся из-за границы, могут рассчитывать на выплаты для внутренних переселенцев, - Верещук
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Топ комментарии
+99
Українці закликали Верещук тимчасово,років на 15,перебратись в жіночу колонію.
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23.09.2023 17:47
+68
2022 рік. Мразота.

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23.09.2023 17:48
+41
а шо случілось ? ХТОСЬ шось *****..ав ?

Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»

Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04

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23.09.2023 18:00
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Правила форума Совет форумчан
и куда ж их выпустят?
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23.09.2023 17:47 Ответить
а шо случілось ? ХТОСЬ шось *****..ав ?

Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»

Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04

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23.09.2023 18:00 Ответить
але ж тепер кримчани можуть зручно через челенжи потрапити із обстрілюваного ЗСУ Криму в Україну
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23.09.2023 18:03 Ответить
Через міст ризиковано. Буданов сьогодні сказав - будем бомбити. А через материкову - сцикотно. Вона хоча би орієнтується? Питання.
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23.09.2023 18:16 Ответить
Українці закликали Верещук тимчасово,років на 15,перебратись в жіночу колонію.
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23.09.2023 17:47 Ответить
Прибиральника Офісу Президента (Дєрьмака)?
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23.09.2023 18:04 Ответить
А дурники все мріють Порошенка побачити у в'язниці за вигадані зеленським та москалями справам.
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23.09.2023 18:20 Ответить
Якщо дуже довго сидіть у залі суду, чекаючи на засудження Порошенка, то, в кінці-кінців можна почуть вирок Зеленському…
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23.09.2023 18:57 Ответить
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23.09.2023 21:00 Ответить
2022 рік. Мразота.

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23.09.2023 17:48 Ответить
не минуло і 1.5 років...
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23.09.2023 17:54 Ответить
її головне досягненя- відїла ряху
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23.09.2023 18:32 Ответить
У саме тій статті йдеться про - Станицю Луганську та Щастя (прифронтові райони). Евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна - Верещук. 19 лютого 2022
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23.09.2023 19:03 Ответить
А шатлами для цього можна скористатися? Недаремно ж їх відкрили з випередженням графіка!
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23.09.2023 17:49 Ответить
І шатлами, і комфортними пунктами пропуску...
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23.09.2023 17:57 Ответить
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23.09.2023 18:53 Ответить
стрьмно публіка стоїть
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23.09.2023 18:55 Ответить
Приземлення космічного човника "Ентерпрайз" 26 жовтня 1977 року.
На Ютубі, - 20-секундне відео.

https://www.youtube.com/watch?v=Ybe37vjudDc
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23.09.2023 19:04 Ответить
Буде розміновувати...
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23.09.2023 17:49 Ответить
Всі дороги на Крим були вільні. Певно і торгівля жвава велась.
Кацапи не дурні їхати по замінованих полях, якщо для цього є хороші дороги зроблені для них Зелею.
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23.09.2023 17:51 Ответить
Хто вона така щоб її слухали
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23.09.2023 17:49 Ответить
Якщо її правильно назвати, то за такі слова банять надовго.
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23.09.2023 18:06 Ответить
В телеграмі закликала? Перечекати в третіх країнах? Сильний заклик.
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23.09.2023 17:50 Ответить
Подгони шатлы для эвакуации
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23.09.2023 17:51 Ответить
сами ,огородами
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23.09.2023 17:59 Ответить
Пам'ятаю, ще коли була головою (тут не пам'ятаю якої) місьради, там за нею тягнувся корупційний слід. Але пішла в гору і затихло.
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23.09.2023 17:56 Ответить
Рава-Руська
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23.09.2023 19:02 Ответить
Форум заглючив? Четвертий раз тисну "Мені подобається", оновлюю сторінку і в людини показує, що немає.
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23.09.2023 18:01 Ответить
у меня не глючит
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23.09.2023 18:04 Ответить
Може то в мене. Обновив віндовс. Вже ніби нормально.
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23.09.2023 18:06 Ответить
перевір, чи в гуглі не забанілі
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23.09.2023 20:11 Ответить
В Гуглі?. Не забанілі. Деза.🤣
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23.09.2023 20:13 Ответить
временно это на сколько ?
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23.09.2023 18:03 Ответить
Временно, це до лорак. Вона спец.
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23.09.2023 18:25 Ответить
Не пойму, что она несёт... Те кто мог, из Крыма уехать, уехали ещё до февраля прошлого года, а те кто не может, не уедут и сейчас. Да и поездка не дешёвая. Чтоб доехать до Украины из Крыма нужен эквивалент 10000 грн минимум.
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23.09.2023 18:06 Ответить
Я, ще не так думав. Всі хто зміг, вже раніше виїхали. Хто не зміг, то і зараз не виїде. Лишились патріоти - партизани. Так було треба.
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23.09.2023 18:28 Ответить
Они точно остались, но я про то, что все эти призывы - пустой звук. У меня одни знакомые из Ялты уехали в 2015. А вторые все ещё в Форосе. Потому как их гостиничный бизнес, которому уже более 30 лет, они вывезти в Украину не могут, а жить за 2000 грн верещучки они тоже не смогут.
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23.09.2023 18:34 Ответить
Дивись. О цей конфлікт по зерну, я, впевнений, все було домовлено. Вибори в Польщі і треба показати виборцям, як влада захищає своє населення. Все буде добре.
https://www.youtube.com/watch?v=dL-9QgWyefw
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23.09.2023 18:40 Ответить
Честно говоря мне кажется, что Вы правы относительно "договорняка". Я не верю в разборки между Польшей и Украиной. Но новости звучат напряжено.
P.S. песня восхитительная)))
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23.09.2023 19:09 Ответить
А продати свій мініготель нє? Що заважало?
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23.09.2023 19:53 Ответить
Продать кому? рашистам? Узаконить их право на собственность? Хороший план, как швейцарский нож прям ...
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23.09.2023 19:54 Ответить
Понімаю. Канєшно лучше подносіть рашисту жопу в собствєнном отельчіке. Навєрноє оні прі поселєніі кацапа тайно крутілі єму дулю в карманє. Партізанствовалі, так сказать. А налоги от бизнеса не на кацапскую армию разве идут в том числе? Чесно сказать, таких, курва, ,, патриотов,, я сам много знаю. Потому что я с той же Ялты после оккупации уехал. Переезд хуже пожара, да. Но я не видел себя на одной улице с ублюдками.
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23.09.2023 20:04 Ответить
Это Ваш выбор и я отношусь к нему с уважением. К их выбору я отношусь с пониманием. P S. Каждый делает свой выбор.
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23.09.2023 20:12 Ответить
👍
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23.09.2023 20:13 Ответить
дужик - *** собачий
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23.09.2023 22:55 Ответить
Чего вы так агрессивно? Это его мнение. Оно таково. Мы же здесь критикуем точки зрения, а не людей. Я, как и Вы, его точку зрения не разделяю, но оскорблять комментатора не считаю логичным.
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24.09.2023 07:33 Ответить
именно эти люди - редчайшее го*но, и могут по праву называться крысчанами. Я могу понять идейных, но вот эту мразь.....
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24.09.2023 00:30 Ответить
По-моєму ,драпать будуть тільки рашисти.
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23.09.2023 18:06 Ответить
Чому ця потвора досі не за гратами? 😡😡😡
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23.09.2023 18:07 Ответить
тому що вона друга в черзі. Перший сами знаєто хто.
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23.09.2023 18:23 Ответить
дороговалютна пустопорожня балаболка, як усі зелені, Верещучка ще й досі не у СІЗО СБУ?
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23.09.2023 18:12 Ответить
Як її бачу, робиться якось не по собі.
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23.09.2023 18:14 Ответить
мацьковская відьма. До бабки не ходи.
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23.09.2023 18:18 Ответить
Це якесь безкінечне знущання, глузування над всіма, хто бориться.

А вона точно мініст з реінтеграції тереторій до України, чи може не зовсім до нас , бо всі її дії, не слова, вказують на протилежне
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23.09.2023 18:29 Ответить
А чому саме Крим? От по всій Україні прилітають ракети в набагато більших масштабах вже пітора року. Не треба звідси евакуюватися? А... ми ж живий щит для влади.
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23.09.2023 18:18 Ответить
Якщо ти думаєш що хтось забув яки ти їздила на розмінування Чонгару то помиляєшся ,а це заява ні про шо .
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23.09.2023 18:18 Ответить
Так, українці закликають Верещук тимчасово, років на 15, перебратись у жіночу колонію. Ну, а з собою і Безуглу з собою хай візьме, і прокурорку оту Бенедіктову, яку Зельц послихою посилав у Швейцарію (але вона і там прокралася). Як бонус - можна у ту колонію, де сиділа сама Тимошенниця!!!
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23.09.2023 18:24 Ответить
Пожалейте сотрудников качановской колонии.
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24.09.2023 01:48 Ответить
Агентка Щука явно отримала завдання терміново притлумити активність добровільних коригувальників ЗСУ в Криму...
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23.09.2023 18:24 Ответить
Вплав?
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23.09.2023 18:31 Ответить
Краще нехай сама візьме парасольку та летить нах звідси. Поки не пізно.
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23.09.2023 18:32 Ответить
Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук

А не могла б "Рава-Руська Жанна Д'Арк" надати інструкцію як виїхати?
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23.09.2023 18:33 Ответить
А де перечекати окупацію України zeленими уй@бками іншим громадянам? В яких "третіх країнах", і як до них дістатися??
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23.09.2023 18:44 Ответить
Нігде. Кого обирали у 19-му знали самі. А зараз, як в армї, іде колективна відповідальність.
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23.09.2023 20:15 Ответить
от мені цікаво - ця ******* хабалка попаде у наступне скликання ВР?
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23.09.2023 18:36 Ответить
син няні дітей зеленського попав? попав. і вона попаде.
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23.09.2023 22:54 Ответить
син няні дітей зеленського попав поки що тільки в одне скликання, а я кажу про два поспіль. Тому, думаю, у них шанси десь рівні.
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24.09.2023 00:05 Ответить
ну може й так
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24.09.2023 00:08 Ответить
Верещук конечно отжигает заявлениями😀 А кто её на мера Киева толкал из олигархов?
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23.09.2023 18:49 Ответить
Знову верещить!,🤬
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23.09.2023 18:51 Ответить
И чего вы так эту мразь не любите?
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23.09.2023 18:59 Ответить
В Вашем вопросе таится ответ))))
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24.09.2023 07:38 Ответить
Коли їй заллють кипящим свинцем глотку ? А наводки ракетам і бомбам, а листівки, а ліквідації рашистів, а розвіддані включаючи систему оборони орків хто буде робити ?
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23.09.2023 19:13 Ответить
А выезжать будут на "шаттлах"?
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23.09.2023 19:18 Ответить
Яке дурне і зеленоухі за вказівкой коломойского вибрали це лайно руководить державою ! Теж дурні !
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23.09.2023 19:58 Ответить
Скока не пытаюсь задавить в себе чувство отвращения к вэрэсчучке... Та дзуськы , не получается.
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23.09.2023 19:35 Ответить
То-то нащо ця нiяка особа видае секрети, адже заклики до виселення , зазвичай, лунають перед активною фазою бойових дiй... Одну болтающую речницу уже уволили, а с этой , шо тянуть....
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23.09.2023 19:40 Ответить
У верещук та зеленої шобли на генетичному рівні зашито:

ніх*я не робити, та фантазувати, як ділитимуть шкуру невбитого ведмедя:

Весь рік нам втирали:
- Ох і роботи буде у звільненому Криму.
- Вже порахували, скільки на Крим знадобиться чиновників.
- Квитки викупали у місцевих готелях (зрозуміло що жарт)
- Даєш Крим до літа 2023!

Все, всі вже зрозуміли, що до Криму нам ще тре взяти Вербове, Новопрокопівку, Солодку Балку, можливо колись Токмак, а ще колись Мелітополь...

Але ні, вилазить тупорила зелень, яка сприймає українців за лошків, і заводить гармошку "ух як завтра зайдем в Крим, ух"
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23.09.2023 19:47 Ответить
Час травити щурів і тарганів.
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23.09.2023 19:54 Ответить
до чого тут щурі? Зневагою до тварин хизувалися кацапи, коли замучили краснокнижних сірих хомяків.
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23.09.2023 20:27 Ответить
Бла бла бла ніпрощо, а щоб не забули що вона е. і зарплату від нас отримуе
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23.09.2023 19:55 Ответить
I чого це Верещук заверещала,
Мабуть чує сракою Бавовну
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23.09.2023 20:05 Ответить
ШатлБасами?
Шо о5 ?😀
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23.09.2023 20:22 Ответить
пусть подаст пример, каким образом - с аквалангом, на воздушной куле, або на зонтику?
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23.09.2023 20:26 Ответить
Ірино, по перше треба парасолі на Чонгар завезти у достатній кількості, по друге як вони попадуть на підконтрольну теріторію, вибачаюсь забув про парасолі, і побіжуть к нам зрадники колаборанти, і війскові орки під виглядом цивільних, нам зараз тільки не вистачало тіх хто 9 років лизав та цілував дупу *****.
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23.09.2023 20:41 Ответить
На Магадан ?
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23.09.2023 20:49 Ответить
дешева бравада. дно.
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23.09.2023 21:04 Ответить
а гроші ти даси, КУРВА БАГАТА???!!!!!
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23.09.2023 22:53 Ответить
Я закликаю верещук тимчасово, на час війни, стати сапером - в неї гарно виходить розміновувати…
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23.09.2023 23:41 Ответить
Вересклива вже зрозуміла, що хотів сказати Байден про сьогодення зелених ?
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24.09.2023 00:30 Ответить
ОЛткурва! А Маріуполь!
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24.09.2023 00:34 Ответить
Виїхати до раші, чи якійсь зелений коридор крізь лінію фронту?
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24.09.2023 08:26 Ответить
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24.09.2023 19:15 Ответить
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24.09.2023 19:17 Ответить
 
 