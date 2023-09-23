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З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Алієв заявив на зустрічі зі спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Тойво Клааром в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану
"Президент Ільхам Алієв зазначив, що наразі у регіоні з'явилися більш сприятливі можливості для укладання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.
Алієв також повідомив, що на місцях розпочався процес збору зброї та боєприпасів, і що там виявлено дуже велику кількість складів зброї та снарядів.
Топ коментарі
+18 kelt kant
показати весь коментар23.09.2023 19:31
+9 Яр Холодний
показати весь коментар23.09.2023 19:08
+9 Максим Пиховшек
показати весь коментар23.09.2023 19:26
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Вот шо *издюлина животворящая делает.
Страна нищая нефтеколонка, у людей там прав никаких, "зато он войну выиграл, уххх, крепкий хозяйственник, нам бы такого как он (или как лукашенко)"
Чи зміг би все це зробити азербайджанський народ, якби керманичем Азербайджану був який-небудь політичний клоун, який би зазирав в очі Саргсяну-Пашиняну, щоб "увідєть там мір"? Який би називав Азербайджан "актьором нємєцкіх фільмов для взрослих, каторий прінімаєт в любом калічєствє с любой старани"? Який би замість розвивати оборонку та армію крав мільярдами на дорогах, та призначав би в Службу Державної Безпеки Азербайджана на керівні пости агентів Служби Національної Безпеки Вірменії? Відповідь - ніколи!
Щодо Вірменії, то вона, нажаль, обрала сама свій шлях, бо покладалася весь час на країну-мародера, на країну, яка ніколи не виконувала свої зобов"язання ані перед друзями, ані перед ворогами - на рашку. І прийшов час, коли рашка злила Вірменію, бо зараз москалоті так зручніше. Москалота навіть проковтнула знищення азербайджанцями москальських офіцерів, в тому числі зам командуючого так званим "міратворчєскім коньтінгєнтом" та нанесення удару по базі москальських так званих "міратворцєв".
Тож, азербайджанський народ можна привітати сьогодні, вони нарешті відстояли свою територіальну цілісність, за яку воювали десятиліттями та показали силу та ефективність своєї армії та оборонного комплексу. Молодці!
А вірменам на цьому історичному етапі можна лише поспівчувати.
Хоча вони й нічого не зробили, щоб було якось по-іншому.
Только латентные фанаты Лукашенко могут такое хвалить.
При демократии они бы победили намного раньше
маладец Алиев!!! жыгит!