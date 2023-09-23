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З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

алієв,ільхам

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Алієв заявив на зустрічі зі спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Тойво Клааром в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану

"Президент Ільхам Алієв зазначив, що наразі у регіоні з'явилися більш сприятливі можливості для укладання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.

Алієв також повідомив, що на місцях розпочався процес збору зброї та боєприпасів, і що там виявлено дуже велику кількість складів зброї та снарядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, - Алієв

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Молодці азербайджанці. Вони пройшли через втрату своєї території армянськими угрупованнями, які підтримувала рашка в 90-х роках, через свої "мінські домовленності", які були вимушені підписати в 90-х у Мінську, так само, як Україна у 2014. Потім роками Азербайджан відбудовував свою армію, свою оборонну промисловість та готувався до повернення своїх територій. І, нарешті Азербайджану це вдалося, спочатку в компанії 2020, а вже зараз, схоже повністю й остаточно.
Чи зміг би все це зробити азербайджанський народ, якби керманичем Азербайджану був який-небудь політичний клоун, який би зазирав в очі Саргсяну-Пашиняну, щоб "увідєть там мір"? Який би називав Азербайджан "актьором нємєцкіх фільмов для взрослих, каторий прінімаєт в любом калічєствє с любой старани"? Який би замість розвивати оборонку та армію крав мільярдами на дорогах, та призначав би в Службу Державної Безпеки Азербайджана на керівні пости агентів Служби Національної Безпеки Вірменії? Відповідь - ніколи!

Щодо Вірменії, то вона, нажаль, обрала сама свій шлях, бо покладалася весь час на країну-мародера, на країну, яка ніколи не виконувала свої зобов"язання ані перед друзями, ані перед ворогами - на рашку. І прийшов час, коли рашка злила Вірменію, бо зараз москалоті так зручніше. Москалота навіть проковтнула знищення азербайджанцями москальських офіцерів, в тому числі зам командуючого так званим "міратворчєскім коньтінгєнтом" та нанесення удару по базі москальських так званих "міратворцєв".

Тож, азербайджанський народ можна привітати сьогодні, вони нарешті відстояли свою територіальну цілісність, за яку воювали десятиліттями та показали силу та ефективність своєї армії та оборонного комплексу. Молодці!

А вірменам на цьому історичному етапі можна лише поспівчувати.
Хоча вони й нічого не зробили, щоб було якось по-іншому.
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23.09.2023 19:31
+9
Що випустять живими! Бо вчора увалили по базі артозброєння "миротворців" в Степанакерті так, що в окрузі шибки повилітали
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23.09.2023 19:08
+9
"'Мартиросян,Симонян где Арцах?!!'(с)Пригожин
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23.09.2023 19:26
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Ще б пак: з турками за спинов!
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23.09.2023 19:01 Відповісти
Все це добре, от тільки що ви і турки пообіцяли кацапам за це?
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23.09.2023 19:02 Відповісти
Що випустять живими! Бо вчора увалили по базі артозброєння "миротворців" в Степанакерті так, що в окрузі шибки повилітали
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23.09.2023 19:08 Відповісти
Для кого цей цирк? Хто вони там - "миротворці"? Так от справжню роботу миротворців можна було побачити при останньому загостренні в Косово, де сотня дикунів з камінням "пом'яли" десятки цих миротворців. А тут обстріли з будь-якого озброєння і один ліквідований кацап і п'ять не підтверджених? Серйозно??? Чому ж азери не зробили цього раніше , якщо все так просто?
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23.09.2023 19:20 Відповісти
Бо команди не було І стоять вони в оточенні лояльного вірменського населення
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23.09.2023 19:33 Відповісти
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з'явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.
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Вот шо *издюлина животворящая делает.
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23.09.2023 19:50 Відповісти
Шоб сговорчивее были.https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/392779
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23.09.2023 20:16 Відповісти
Хай дякують Україні, за таку нагоду.....
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23.09.2023 20:53 Відповісти
А там кацапів вже мабуть і не питають...
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23.09.2023 19:38 Відповісти
Військовий подвійний разгром, мокши зрадили, геноциди відкладаються /типа як в Ходжали 1992/ і тепер Іісус Христос точно не з арцаха як раніше писали армяне.
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23.09.2023 19:10 Відповісти
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23.09.2023 19:21 Відповісти
"Всі вороги Азербайджану будуть нюхати оце!"

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23.09.2023 19:22 Відповісти
Один из самых отмороженных диктаторов, получил власть от такого же отца. Но у таких как ты, наверно,е и токаев и лукашенко до 2022 и может даже уйло раньше - нормальные пацаны.

Страна нищая нефтеколонка, у людей там прав никаких, "зато он войну выиграл, уххх, крепкий хозяйственник, нам бы такого как он (или как лукашенко)"
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23.09.2023 22:03 Відповісти
"'Мартиросян,Симонян где Арцах?!!'(с)Пригожин
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23.09.2023 19:26 Відповісти
Молодці азербайджанці. Вони пройшли через втрату своєї території армянськими угрупованнями, які підтримувала рашка в 90-х роках, через свої "мінські домовленності", які були вимушені підписати в 90-х у Мінську, так само, як Україна у 2014. Потім роками Азербайджан відбудовував свою армію, свою оборонну промисловість та готувався до повернення своїх територій. І, нарешті Азербайджану це вдалося, спочатку в компанії 2020, а вже зараз, схоже повністю й остаточно.
Чи зміг би все це зробити азербайджанський народ, якби керманичем Азербайджану був який-небудь політичний клоун, який би зазирав в очі Саргсяну-Пашиняну, щоб "увідєть там мір"? Який би називав Азербайджан "актьором нємєцкіх фільмов для взрослих, каторий прінімаєт в любом калічєствє с любой старани"? Який би замість розвивати оборонку та армію крав мільярдами на дорогах, та призначав би в Службу Державної Безпеки Азербайджана на керівні пости агентів Служби Національної Безпеки Вірменії? Відповідь - ніколи!

Щодо Вірменії, то вона, нажаль, обрала сама свій шлях, бо покладалася весь час на країну-мародера, на країну, яка ніколи не виконувала свої зобов"язання ані перед друзями, ані перед ворогами - на рашку. І прийшов час, коли рашка злила Вірменію, бо зараз москалоті так зручніше. Москалота навіть проковтнула знищення азербайджанцями москальських офіцерів, в тому числі зам командуючого так званим "міратворчєскім коньтінгєнтом" та нанесення удару по базі москальських так званих "міратворцєв".

Тож, азербайджанський народ можна привітати сьогодні, вони нарешті відстояли свою територіальну цілісність, за яку воювали десятиліттями та показали силу та ефективність своєї армії та оборонного комплексу. Молодці!

А вірменам на цьому історичному етапі можна лише поспівчувати.
Хоча вони й нічого не зробили, щоб було якось по-іншому.
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23.09.2023 19:31 Відповісти
В тому то і справа, вони, як і Грузія, нічого не підписивуали. Це тільки в Молдові та один сивочолий капітулянт в Україні підписували.
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23.09.2023 20:18 Відповісти
Нищая диктаторская страна, только население в 3 раза больше чем у такой же нищей армении и есть нефть выход к морю и Турция.

Только латентные фанаты Лукашенко могут такое хвалить.

При демократии они бы победили намного раньше
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23.09.2023 22:01 Відповісти
З Туреччиною за спиною (і не тільки) можна права покачати .
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23.09.2023 22:12 Відповісти
Анатолій Бойко 57d63d88 Хіба Туреччина воювала з Вірменією за Карабах, замість Азербайджану, у 2020 і зараз, у 2023? Про що ви кажете??? За спиною Вірменії з 90-х років минулого століття стоіть Московія, так звана "зашітніца православних", з ядерною зброєю, якої у Туреччини немає, з потужною військовою базою у Вірменії (у Туреччини в Азербайджані доречі немає військової бази, а РФ у Вірменії таку базу має). І що з того??? Азербайджан повернув собі, нарешті, ті землі, які йому належали так само, як Крим належить Україні. І народ Азербайджана можна з цим лише привітати.
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23.09.2023 22:27 Відповісти
Який мирний договір може бути доки кацапські миротворці і вірмени які категорично відмовились скласти зброю знаходяться на азербайджанській території? Мирний договір може бути тільки з тими хто прагне миру а не реваншу і анексії!
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23.09.2023 19:44 Відповісти
Вот ща мы побыкуем, и вернём себе территорию, где раньше жили армяне. И будем жить по закону. Согласно закону вы Нахичевань (территорию Армении где компактно живу наши люди) не трогайте.
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23.09.2023 20:47 Відповісти
"Раньше" це коли? За епічних часів "Великої Вірменії" яка було розгромлена і взагалі зникла як держава в 377 році? Ви в курсі що протягом століть вірмену були "бомжами" Сходу? Найбільш зневаженими та гнобленими біженцями, які мали виконували найбруднішу роботу, яких всі сусіди, окрема в Песії, в Ірані, в Іраку, в Ємені принижували століттями? Час від часу якісь окремі вірмени повертались але вся земля належала переможцям і доводилось знову тікати. Ітак доки кацапська імперія не розгромила азербайджанських емірів і хапнула великий шмат території Азербайджану. Кацапи влаштували таку різанину що азербайджанців на землях (******** Вірменії) майже не залишилось. Тільки геграфічні назви. Пробували заселити завойоване кацапами але ті не вміли жити в таких безводних регіонах. Дохли як мухи і тікали назад "в *****". Кажуть Грібоєдов запропонував зібрати умовно православних "єдіновєрцєв-вірмен" с усього сходу і ними заселити Вірменію. Він і реалізовував цей план обіцяючи "бомжам" безкоштовно великі наділи землі за вірність царю-батюшкє. І в Вірменію потяглися репатріанти які люто ненавиділи свою історію та народи які їх принижували і гнобили століттями. Повернувшись в 19 столітті вони остаточно дорізали всіх мусульман і почали служити імперії. Імперія придумала їм "нову історію" і використовувала як фортецю проти мусульманських сусідів створивши там ряд військових гарнізонів. Обіцянку повернути гору Арарат кацапи не виконали, а навпаки підставили вірмен під геноцид на початку 20 століття... І що там зараз? В Вірменії 2,75 млн. людей з яких на території Вірменії вже проживає менше мільйона. За 30 років війни, яку організувала 365 кацапська армія по команді з москви, країна лишилась без чоловіків (6 жінок на 1 чоловіка) і кацапи відібрали у вірмен все цінне в оплату за зброю... За припинення війни, повернення в міжнародно визнані кордони і вихід з під кацапського "протекторату" вірмени мають Пашиняна на руках носити...
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23.09.2023 21:57 Відповісти
не булоб кацап"миротворців" вже давно могли б найти спільне розуміння і вирішити проблему.
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23.09.2023 19:51 Відповісти
Звільнення Карабаху - маленька репетиція звільнення України. х#йло відчує всю легкість всю легкість розставання з Карабахом и і велику спокусу після цього зкинути Україну як камінь з плеч
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23.09.2023 19:54 Відповісти
нє, нє,нє, зкинути як камні з неба
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23.09.2023 20:21 Відповісти
Відсутність спільного кордону з расієй, дуже спрощує завдання деокупації, ( з Молдови дивуюсь)
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23.09.2023 20:24 Відповісти
Так Степанакерт Азербайджану вернули?
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23.09.2023 20:53 Відповісти
Вернули. И по-азербайджански этот город называется по-другому, в Спенакерт его армяне переименовали.
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23.09.2023 21:19 Відповісти
Ханкенды, если не ошибаюсь.
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23.09.2023 22:39 Відповісти
Так, це Ханкенді, час бм вже вивчити і запам'ятати.
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24.09.2023 01:45 Відповісти
Було б добре якби Молдова ліквідувала гнійник у Придністров'ї але рішучого "спонсора" у неї немає як у Азербайджану хоча ..
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23.09.2023 22:03 Відповісти
Шкода, що цензор не написав про цікаву новину, про те що 27 країн ЄС готували спільну заяву про засудження дій Азербайджану в Нагірному Карабаху. Але цей процес заблокував хто? Правильно, Орбан, кращий друг путіна. Про це пише Радіо Свобода. Тепер подумайте хто чий союзник і чому це раптом євросоюз опинився не на боці Азербайджану. Може тому що українці не дуже добре знаюсть, хто такий Алієв? Ну крім того, что це диктатор звісно, що звичайно нікого ніяк не турбує))
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23.09.2023 22:07 Відповісти
хорошая ********* вразумляет пещерных мракобесов хачыков
маладец Алиев!!! жыгит!
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24.09.2023 12:51 Відповісти
 
 