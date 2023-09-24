461 1
Рашисти обстрілюють Херсонщину, двоє загиблих, є поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстрілюють Херсонщину. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, армія РФ вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється.
"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також Прокудін інформує, що ще одного авіаудару ворог завдав по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаційного удару по Бериславу, пошкоджено лікарню.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
який вбиває украінців 😠
Украінці будуть вас , кацапи , вбивати в кожному куточку світу , запамʼяте 😡