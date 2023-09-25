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Новини За кордоном
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Вірменія (662) росія (47349) Нагірний Карабах (459) Пашинян_Нікол (121)

Союзники поставили завдання показати нашу вразливість, - Пашинян розкритикував Росію, звертаючись до вірменів з приводу ситуації в Нагірному Карабасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у телезверненні 24 вересня знову розкритикував Росію у зв’язку з останніми подіями в Нагірному Карабаху. Він також заявив, що Вірменія готова прийняти етнічних вірмен із Карабаху, якщо вони захочуть залишити регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Радіо Свобода. 

Минулого тижня в результаті блискавичної військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху фактично капітулювала перед Баку. Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху в Азербайджані.

Як зазначив Пашинян, "якщо не будуть створені реальні умови життя для вірмен Нагірного Карабаху в їхніх будинках та ефективні механізми захисту від етнічних чисток, то зростає ймовірність того, що вірмени Нагірного Карабаху єдиним способом врятувати своє життя та ідентичність побачать відхід зі своєї батьківщини". У цьому випадку Вірменія готова прийняти біженців, наголосив прем’єр. Відповідальність за можливий негативний розвиток подій він поклав не лише на Азербайджан, а й на російський миротворчий контингент, що розміщений у регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв

Пашинян заявив, що події останніх років показали "неефективність" безпекових структур, до яких входить Вірменія. Йдеться очевидно про блок ОДКБ, провідною силою в якому є Росія. Ці події, підкреслив він, "порушують серйозні питання також щодо цілей та мотивів діяльності російських миротворчих військ у Нагірному Карабаху".

За словами Пашиняна, хоча Вірменія не порушувала своїх союзницьких зобов’язань, "аналіз подій показує, що системи безпеки та союзники, на яких ми спиралися протягом багатьох років, поставили завдання показати нашу вразливість та обґрунтувати неможливість для вірменського народу мати незалежну державу". Прем’єр-міністр закликав жителів країни зробити вибір: чи підтримують вони незалежність, чи те, щоб "стати віддаленою губернією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія закликає відправити до Нагірного Карабаху миротворців ООН

В останні тижні риторика у відносинах між Вірменією та Росією була вкрай напруженою, сторони висували звинувачення на адресу один одного навіть на офіційному рівні. Проте так жорстко Пашинян критикує Москву вперше.

У Єревані кілька днів проходять акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам Карабаху. На акціях, однак, звучить і критика на адресу Москви.

Напередодні керівник апарату Пашиняна Араїк Арутюнян звинуватив прокремлівські російські ЗМІ у веденні "гібридної війни" проти Вірменії. Численні російські прокремлівські коментатори різко критикують Пашиняна і владу Вірменії, звинувачуючи їх у тому, що вони орієнтуються на Захід і задля цього нібито "кинули" Нагірний Карабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинян: Ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Ну шо, Ара, допомогли тoбi твоi москалi?
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24.09.2023 23:05
+21
Пашиняну і йому подібним варто знати: якщо вирішили записатися до рашистів в союзники - готуйтесь до того, що вас використають та викинуть на смітник або знищать. Інші варіанти кацапами не розглядаються.
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24.09.2023 23:07
+15
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
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24.09.2023 23:02
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Пишуть що це Гіркін,схоже що відсидка у СІЗО не задалась
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24.09.2023 23:02 Відповісти
голова в чорний пакет не помістилась?
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25.09.2023 08:06 Відповісти
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
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24.09.2023 23:02 Відповісти
І Азії з Кавказом !
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24.09.2023 23:05 Відповісти
Ну шо, Ара, допомогли тoбi твоi москалi?
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24.09.2023 23:05 Відповісти
русня проиграла войну азербайджану и турции а виноватым хотят сделать армян (точнее пашиняна)
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25.09.2023 01:29 Відповісти
хай дякують ЗСУ день і ніч! повернули б вони карабах якби московія не обламала зуби...
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25.09.2023 08:08 Відповісти
кто должен дякувати? русня никогда бы не победила Турцию ни в каком виде
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25.09.2023 19:06 Відповісти
русня в 2020 тільки бровь підняла і азербайджанці здулися і ніяка туреччина навіть не пікнула. і небудь тої війни висів би крабах ще років 30
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25.09.2023 20:28 Відповісти
Дивно читати, що такі політики ще й досі не зрозуміли, що рашка тупо їх використовувала, як прощелиги кіт Базіліо і лисиця Аліса того дерев'яного поца Буратіно. Здавалося б, що вже всі це скумекали, а тут ось така заява: "порушують серйозні питання також щодо цілей та мотивів діяльності російських миротворчих військ у Нагірному Карабаху" - ви ж про це мали подумати значно раніше, йолопи.
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24.09.2023 23:06 Відповісти
На третій день Зоркій Сокол увідєл что у сарая нєт стєни.... (С)
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24.09.2023 23:15 Відповісти
Пашиняну і йому подібним варто знати: якщо вирішили записатися до рашистів в союзники - готуйтесь до того, що вас використають та викинуть на смітник або знищать. Інші варіанти кацапами не розглядаються.
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24.09.2023 23:07 Відповісти
Украина на своем опыте поняла, как быть союзником Московии
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25.09.2023 00:53 Відповісти
не бреши - Украина никогда не была союзником русни
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25.09.2023 01:25 Відповісти
А що там з Переяславською Радою? До речі, тоді москалі також "кинули" Хмельницького через 2 роки після заключення того союзу, підписавши Віленське перемир"я з поляками.
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25.09.2023 08:36 Відповісти
раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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26.09.2023 08:52 Відповісти
А ти шо,лошара сумний,думав шо кацапи за тебе "впишуться"? Ти дивись,щоб тебе ще зеленим чаєм з полонієм не пригостили.Нічого дебілів не вчіть.
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24.09.2023 23:09 Відповісти
росія це ссикливо- брехлива гієна, виконує домовленності лиш у випадку власної вигоди або перспективи хороших піз#юлів...
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24.09.2023 23:13 Відповісти
На фоне того, что в Армении и Карабахе мейнстримным является лозунг «Россия нас предала» мечты пропагандистов о том, что карабахские армяне пойдут воевать на Украину - это какой-то полный вынос последних остатков разума. С какого перепуга армяне пойдут воевать за Россию, у пропаганды нет никакого ответа. Но ей это и неважно. Чем выше накал идиотизма в студии - тем выше гонорары. (c)
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24.09.2023 23:17 Відповісти
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24.09.2023 23:22 Відповісти
У Вірменії в понеділок стартували спільні зі США навчання "Eagle Partner 2023", які триватимуть до 20 вересня. Джерело: https://censor.net/ua/n3442738
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24.09.2023 23:30 Відповісти
Вони прозрiють, але пiзно буде... ( с)
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24.09.2023 23:47 Відповісти
Не впевнен шо прозріють.Пропаганда,погрози з боку проросійских політиків,страх перед турками(історічний)роблять сою чорну справу.А ще залежність від енергоносіїв.
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25.09.2023 04:49 Відповісти
В Нагірному Карабаху буцімто залишається 120 000 вірмен. Думаю вже набагато менше. Всі у кого є клепка в голові зараз збирають манатки і готуються до переселення в Вірменію. Ті хто цього не зроблять до кінця життя будуть "другим сортом". Їх не будь знищувати, але будуть ставитись як до пустого місця. Так само як ми ставимось до кацапських окупантів. Ну і на фіга вірменам таке "мазохістичне життя"? Це ж не кацапи, для яких "у вєрблюда два горба патаму чьто жізнь борьба"...
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25.09.2023 00:26 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…

*
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-человечески не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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25.09.2023 09:18 Відповісти
их не пусткают в армению так как они будут скидывать пашиняна и топить за рашку
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25.09.2023 01:27 Відповісти
Пашинян,нэ олду? Ты или демократия или одкбэ,ты или свободная независимая страна или на твоей территории военная база путинской империи,нельзя быть одновременно обрезанным и носить крестик.
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25.09.2023 08:12 Відповісти
Щось, коли вірмени, за допомогою російських десантників виганяли азербайджанців з їх землі у 90-ті, та коли з вірменської території російські літаки літали бомбить Грузію та виганяли грузинів з їх землі у 2008-му - "пашиняни" мовчали!
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25.09.2023 09:22 Відповісти
Азербайджану невероятно повезло с Пашиняном.
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25.09.2023 10:29 Відповісти
аналітик Рустамзаде : "Ми не зупинемось, там є ще 7 наших земель". Упс ...
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25.09.2023 11:03 Відповісти
Що, Миколо, дійшло нарешті, що таке рашка?
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25.09.2023 15:48 Відповісти
 
 