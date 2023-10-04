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ДТП (4442) Італія (1514) смерть (6708) українці (2507)

МЗС України підтвердило загибель п’ятьох українців в ДТП в Італії

автобус,італія

Серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є п’ятеро українців, ще троє громадян України травмовані, їм надається медична допомога.

Про це "Радіо Свобода" повідомив  речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

 "Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.

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Топ коментарі
+3
Поц, а якби там була твоя дитина, або жінка, чи брат,,,ти б також таку ***** писав би??,(,
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04.10.2023 08:46
+2
Жінки - ухилянти?
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04.10.2023 08:43
+2
Туристи в Італії під час війни. Чи війни не має? Чи забагато коштів? Я собі таке дозволити не можу,бо підтримую 3 сім'ї в Україні. А моя зарплата це зарплата спеціаліста. Так що там про збір на дрони?
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04.10.2023 09:08
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Поц, а якби там була твоя дитина, або жінка, чи брат,,,ти б також таку ***** писав би??,(,
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04.10.2023 08:46 Відповісти
Ви зрівняли туризм і людей,які загинули в Краматорськ, Умані чи Одеса. Ви коли перестанете ділити Україну на тих кому не війна, і на тих хто під війною. Досить шантаж на смертях. Мені жаль за кожного українця, але не публікувати такі новини було би оптимальний варіант
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04.10.2023 10:49 Відповісти
Я нічого не порівнював шановна!(,Загинули Люди!,,це по перше, Наші співвітчизники, та Громадяни інших країн,,--- Співчуття!!!!,,, Що не так???(по друге-- до чого тут Краматорськ, Умань чи Одеса???, до речі--моя Одеса!(, та де ви побачили,що Хтось, когось діле???,,Чи у вас з зором чи з головою вибачьте щось не те??(,
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04.10.2023 13:16 Відповісти
Жінки - ухилянти?
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04.10.2023 08:43 Відповісти
Де написано, що жінки ?
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04.10.2023 09:42 Відповісти
Туристи в Італії під час війни. Чи війни не має? Чи забагато коштів? Я собі таке дозволити не можу,бо підтримую 3 сім'ї в Україні. А моя зарплата це зарплата спеціаліста. Так що там про збір на дрони?
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04.10.2023 09:08 Відповісти
Не має війни.Де стан війни в державі?
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04.10.2023 09:30 Відповісти
Так,як написала дочка Яремчука, що привели війну за руку в Україну і війною не назвали
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04.10.2023 09:33 Відповісти
Багато українських заробітчанок ,залишають сімї ,дітей і їдуть заробляти гроші для їх утримання в Україні.Біля 7 млр доларів,заробітчани передають,переселають в Україну і ці немалі гроші вкладаються в українську економіку.Не варто своїми мозгами "патріотично обгаджувати" тих.хто пішов туди,куди і ВСІ у свій час підуть ,Хіба відаєш,що з Тобою,чи Твоєю ріднею десь ,колись,або й скоріше може трапитися у житті/???У Господа Бога на таких як Ви не те,що свої "дрони" є,а й часто-густо невідомо які бумеранги прилітають.
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04.10.2023 09:32 Відповісти
Туристи? З України? Це заробітчани? Повторюсь, який туризм під час війни? Ви статтю читали? Це те саме,що відпочинок в горах зе при ковіді. До речі,це не перша аварія туристів з України. Так що там про дрони? Чи такий краще туризм?
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04.10.2023 09:36 Відповісти
Серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом Читай уважно.Мова про загиблих, а автобуси хоч як ти їх називай.Ви черепком думаєте,коли мова іде про загиблих.???
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04.10.2023 09:45 Відповісти
Там не заробітчани, а туристи....разом з туристами з Англії, Німеччини і франції.
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04.10.2023 09:45 Відповісти
Тобто.якщо Ти їхатимеш на роботу з України в Італію в автобусі .в котрому теж є німці і французи,то Ти турист?
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04.10.2023 09:48 Відповісти
Вони їхали до кемпінгу.
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04.10.2023 10:16 Відповісти
Прощавай яку роботу тут впирається? Ви в реальному часі чи ні? Хто залишає дітей і їде туди? В Україні війна, а українці мають статус тимчасового біженця, а не туриста. Досить подоляка тут включати
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04.10.2023 10:26 Відповісти
Це Ти випала із українських реалій війни.З України в часі війни виїхало біля 8 ми млн.біженців,котрі щодня ,маючи статус тимчасового біженця мігрують з місця на місце із однієї держави в іншу,досить "зелено- подоляківську" єрунду втирати ,що це туристи.
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04.10.2023 13:49 Відповісти
 
 