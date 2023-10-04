"А Татаров де?": У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова. ВIДЕО

Слідчі завершили розслідування справи щодо організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачуються:



Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

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"Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли у ДБР.

Кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

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Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу", - додали у Бюро.

Наразі частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України.

Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Центр протидії корупції натомість цікавиться, чому серед обвинувачених немає чинного заступника глави ОП Олега Татарова, який за часів Януковича був заступником керівника Головного слідчого управління МВС.

"А Татаров де?", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час Революції Гідності Олег Татаров від імені МВС коментував події на Майдані. Під час найкривавіших днів у лютому 2014 він заявив, що деякі загиблі мітингувальники мали поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".

"Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі із загиблих мають поранення у потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників", - сказав 19 лютого 2014 Татаров.

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