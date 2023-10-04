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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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"А Татаров де?": У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова. ВIДЕО

Слідчі завершили розслідування справи щодо організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачуються:

Президент України;
Міністр внутрішніх справ України;
заступник Міністра внутрішніх справ України;
Голова СБУ;
Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
Міністр оборони України;
начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

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"Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли у ДБР.

Кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

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Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу", - додали у Бюро.

Наразі частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України.

Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Центр протидії корупції натомість цікавиться, чому серед обвинувачених немає чинного заступника глави ОП Олега Татарова, який за часів Януковича був заступником керівника Головного слідчого управління МВС.

"А Татаров де?", - йдеться в повідомленні.

А Татаров де?: У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова 01

Нагадаємо, під час Революції Гідності Олег Татаров від імені МВС коментував події на Майдані. Під час найкривавіших днів у лютому 2014 він заявив, що деякі загиблі мітингувальники мали поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".

"Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі із загиблих мають поранення у потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників", - сказав 19 лютого 2014 Татаров.

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Топ коментарі
+61
А ЧОЛОВІК ВЕРЕЩУЧКИ ?!!!!!
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04.10.2023 11:38
+41
От так от Татаров візьме і постане перед судом. Щазззз!!!
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04.10.2023 11:40
+31
Голова "Спілки ветеранів альфа СНД", приймав участь у пдпалі Будинку профсоюзів
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04.10.2023 12:03
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Мало того, що віщав. Навіть по "гарячих слідах захистив дохтурську" при МВС по розгонах масових заворушень. Так вони визначили Майдан. Канєшна, разом з однокласником з Новоукраїнки , теперішнім замом МВС по слідству. А список вони з генпрокуром відфільтрували.
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04.10.2023 22:12 Відповісти
вибіркове правосуддя
Татарова судитимуть разом і з Зеленським
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04.10.2023 22:15 Відповісти
Наразі повертає на завершення справа майдану. Там є імена, але більшість тих, хто її зливав, - не фігурують.
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05.10.2023 09:15 Відповісти
Татаров взагалі-то був на майдані і закликав скинуту владу Януковича а потім був перший хто створив добровольчі батальйони і благав не вірити обіцянкам Путіна, так напишуть у підручниках
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04.10.2023 23:01 Відповісти
Може вже пишуть.. Шкода, що "книги" Зебздюка ніхто не читає, там і не таке може бути від цих зеленосраких "істориків"
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05.10.2023 01:40 Відповісти
Хто забув, нагадаю! https://fb.watch/ntwKXq0YUv/
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04.10.2023 23:21 Відповісти
ТАТАРОВ - як у Бога за пазухою сидить у "Дєрьмака" і клепає дисертації чортам-рекетирам на кшалт екс-сбушника Беззубенка... Готуються до "відновлення України". Ненажерливі, огидні мразі)))
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05.10.2023 09:34 Відповісти
Під дахом самого🤢🤡 « найвеличнішого» перевертня , всіх часів Світу
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05.10.2023 11:51 Відповісти
На жаль, важко з Вами не погодитись))
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05.10.2023 15:39 Відповісти
А хто це такі, керівництво силового блоку у 2014 році?

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05.10.2023 11:01 Відповісти
Ой, а кто это слева на фотке?!
Кажись Татаров собственной персоной?

Но он непричем, просто случайно проходил мимо и присел однохнуть около Захарченко?

За кого вы украинцев имеете?

Ах да, 73% украинцев за татаровых и проголосовали?....
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05.10.2023 11:44 Відповісти
Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича - Схемы

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ 2021,

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича
по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 года писал, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/18/7283919/#:~:text
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05.10.2023 11:52 Відповісти
В августе 2020 президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины

который отвечает за правоохранительное направление.

После подписания подозрения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову

https://prm.ua/proty-ochilnyka-sap-vidkryly-kryminalnu-spravu-pislia-***********-pidozry-olehu-tatarovu/ против исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука возбудили уголовное дело.

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05.10.2023 11:56 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ уверены , что ОНИ , самые хитросделанные , остальные , дегенераты ,сглатывающие все их ПРЕСТУПЛЕНИЯ ! Но всему есть предел и даже их зомби 73%🐏🐑,начинают подозревать , что их ведут на бойню
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05.10.2023 11:57 Відповісти
Непокаране зло повертається сильнішим і нахабнішим. Привіт Петру Олексійовичу.
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05.10.2023 13:08 Відповісти
а татаров в ОПІ
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05.10.2023 13:59 Відповісти
А чё модри замилили? Тіпа їх ніхто не може впізнати?
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06.10.2023 22:37 Відповісти
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