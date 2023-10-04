Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони", - NYT
Війська РФ почали застосовувати тактику "еластичної оборони". Вони спочатку поступаються позиціями, але потім завдають ударів у відповідь. Мета - не дати Україні утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, якщо раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну, тепер вони відходять на другу позицію, заохочуючи українські війська просуватися вперед. Потім, коли сили українців стають вразливими, росіяни завдають ударів у відповідь. Зазвичай це стається, коли українці пересуваються відкритою місцевістю або підходять до нещодавно залишених російських позицій.
Мета цієї тактики - не дати українським військам фактично закріпитися на позиції та використовувати її як базу для подальшого наступу.
Бен Баррі, старший науковий співробітник з досліджень наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, пояснює: "Той, хто обороняється, відступає, завдаючи якомога важчих втрат тим, хто атакує, - щоб мати можливість підготувати свою вирішальну контратаку".
Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.
NYT пише, що найбільш серйозною проблемою для України є великі запаси артилерії в Росії, які були розгорнуті протягом усієї війни.
Таку тактику еластичної оборони СРСР застосовував в 1943 році під час Курської битви.
В останні кілька днів Інститут вивчення війни помітив ознаки її використання росіянами навколо села Роботине. Тоді деякі значні польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. При цьому що російські війська "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".
Будь ласка, зачекайте...
А нам, далі будуть розказувати про "м'ясні штурми"?
ВСУ, обладая меньшим количеством солдат, оружия, техники проломили "неприступную линию
мямликина" и заставляют врага пытаться копировать ВСУ 22 года.
Тут не ныть надо, а держать кулаки за ВСУ.
И ещё, мясные штурмы никуда не делись, просто теперь касетки их очень быстро разбирают. теперь у московитов такой штурм в роли казни провинившихся.
И ситуация повториться вновь. Но ВСУ будут иметь более выгодные позиции. Появится ещё больше возможностей наносить удары по Крыму и московии.
Говорящие головы, т.н. "аналитики", обещавшие выход к морю где-то осенью уже просто сменили пластинку и говорят, что борьба уже идёт только за ЖД-дорогу Токмака(а после неё якобы всё "посыпется"), при том отодвигают её вероятное взятие уже на зиму или на весну.
При том, что кацапы строят новую авто-дорогу исключительно для военных целей по Приазовью, то есть частично и этот сценарий купируют.
Происходит очень медленное прогрызание, но только на одном участке. Пока там что-то прогрызут, то новых укреплений нароют и полей минами насеют. Скоро к этому ещё прибавятся дожди, а потом и холод. В голом поле особо не заночуешь.
Так что летне-осеннее наступление кроме создания хрупкого плацдарма ничего не достигло.
Якби у ЗСУ було більше зброї та БК усе б було добре.
Слвав воїнам ЗСУ
Ворог озброєний, озлоблений низкою провалів, має все ще багато ресурсів. Він адаптується. Постійно, а не лише зараз. Веде перманентну інформаційну та смислову війну проти нас і Заходу, зводячи бар'єри не лише на українському півдні, а й у головах західного виборця, не готового до протистояння з російською машиною пропаганди. Чи справедливо йому закидати неадекватність сприйняття загрози, коли ми самі не склали цього тесту в повній мірі? А зараз уже склали?
Как гандони - ге ж, рузьге?
Как...
Русня до речі пише про еластичні атаки ЗСУ на їхні позиції , цей - про еластичну оборону кацапні . Хто про що .
А ще цікаво - якшо кацапи отримали кизди і звалили з окопів - то шо це означає? Шо вони отримали кизди і звалили, або ж це насправді хитрий заманюючий маневр, еластична оборона, яка еластично переходить в "жест доброй волі"?
"Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні ******* винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни."
Мені здається, що це "а також" повинно стояти на 1му місці.
Можно сколько угодно огрызаться, что это не так, но ни одного реального прорыва ещё не было, а там где он намечался удавалось быстро закрыть его подходящими резервами.
Фактически так можно годами увязнуть в позиционной войне и ничего не добиться.
Достаточно просто прочитать про реальные прорывы ВМВ, ПМВ и к каким результатам они приводили, даже неудачные. И сравнить с тем, что сейчас.
Якшо розмова про нинішню операцію, то таки да, або прориву нема, або нам про нього нічого не відомо. Хоча який може бути прорив, якщо є ешелонована оборона і резерви поблизу, якими можна затикати дірки?