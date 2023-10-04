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Новини Війна
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New York Times (54) контрнаступ (432)

Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони", - NYT

війна,контрнаступ

Війська РФ почали застосовувати тактику "еластичної оборони". Вони спочатку поступаються позиціями, але потім завдають ударів у відповідь. Мета - не дати Україні утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, якщо раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну, тепер вони відходять на другу позицію, заохочуючи українські війська просуватися вперед. Потім, коли сили українців стають вразливими, росіяни завдають ударів у відповідь. Зазвичай це стається, коли українці пересуваються відкритою місцевістю або підходять до нещодавно залишених російських позицій.

Мета цієї тактики - не дати українським військам фактично закріпитися на позиції та використовувати її як базу для подальшого наступу.

Читайте: Сили оборони мають частковий успіх біля Кліщіївки, Андріївки та західніше Роботиного, - Генштаб

Бен Баррі, старший науковий співробітник з досліджень наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, пояснює: "Той, хто обороняється, відступає, завдаючи якомога важчих втрат тим, хто атакує, - щоб мати можливість підготувати свою вирішальну контратаку".

Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.

Також читайте: Погода не заважатиме наступу Сил оборони ще 6-8 тижнів, - Кірбі

NYT пише, що найбільш серйозною проблемою для України є великі запаси артилерії в Росії, які були розгорнуті протягом усієї війни.

Таку тактику еластичної оборони СРСР застосовував в 1943 році під час Курської битви.

В останні кілька днів Інститут вивчення війни помітив ознаки її використання росіянами навколо села Роботине. Тоді деякі значні польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. При цьому що російські війська "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про контрнаступ: "Відбувається важко, але українці вже досягли реальних успіхів"

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Топ коментарі
+13
Іхто казав,що рашисти не вчаться?
А нам, далі будуть розказувати про "м'ясні штурми"?
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04.10.2023 13:05
+13
Не вписывается в единомарафонный наратив про тупых чмобиков.
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04.10.2023 13:18
+12
Завжди було цікаво, як такий Бен Баррі, який сидить в себе в офісі на Манхеттені і далі умовного Пітсбурга ніколи в житті не заїзджав, знає про такі тонкощі і нюанси, які зараз робляться на передку? Для цього ж треба сидіти десь поруч - на якомусь РОПі шоб бути в курсі. Чи його задача шось з розумним видом кизданути, шо ніяк не підтвердиш і не спростуєш, а там вже хай як буде?
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04.10.2023 13:08
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Іхто казав,що рашисти не вчаться?
А нам, далі будуть розказувати про "м'ясні штурми"?
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04.10.2023 13:05 Відповісти
Ну давай розкажуть про супер-пупер кацапів. Полегшає? Чи голодранці та алкашня яких брали в полон не рахуються?
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04.10.2023 13:13 Відповісти
Так сами военные уже год назад говорили что голодранцев не видели. То что у нас там показывают это скорее уникальные вещи.
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04.10.2023 13:16 Відповісти
Год назад говорили военные...Это не тогда ли когда Т-54 ещё не начали расконсервировать?
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04.10.2023 13:53 Відповісти
Речь бронежилеты и прочее.
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04.10.2023 14:00 Відповісти
Только дурак будет думать, что враг не учится. Вопрос в другом. Почему московиты прибегли к маневренной обороне? Куда поделось ни шагу взад?
ВСУ, обладая меньшим количеством солдат, оружия, техники проломили "неприступную линию
мямликина" и заставляют врага пытаться копировать ВСУ 22 года.
Тут не ныть надо, а держать кулаки за ВСУ.
И ещё, мясные штурмы никуда не делись, просто теперь касетки их очень быстро разбирают. теперь у московитов такой штурм в роли казни провинившихся.
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04.10.2023 13:32 Відповісти
Ничего они не проломили. Проломили - это когда впереди оперативный простор, а не подходящие резервы врага.
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04.10.2023 13:44 Відповісти
Проломали. Не будет никакого оперативного простора. Выгрызание обороны будет идти медленно, пока не возникнет угрозы окружения южной группировки московитов. Потом московиты попытаются убежать со своей техникой к Мелитополю, Мариуполю и Бердянску в те окопы, которые они нарыли с 22 года.
И ситуация повториться вновь. Но ВСУ будут иметь более выгодные позиции. Появится ещё больше возможностей наносить удары по Крыму и московии.
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04.10.2023 13:55 Відповісти
Я эти фантазии читаю ещё с тех пор как "контрнаступ" ещё даже не начался, типа укрепления и минные поля не особо на что-то повлияют. А потом когда это оказалось не так, что ВСУ вышибают очень много артиллерии и когда вышибут критически много, то как рванут... а потом, что у кацапов закончатся резервы и как рванут... Пока ни то, ни другое, ни третье до сих пор они не имеют ничего общего с реальностью абсолютно.

Говорящие головы, т.н. "аналитики", обещавшие выход к морю где-то осенью уже просто сменили пластинку и говорят, что борьба уже идёт только за ЖД-дорогу Токмака(а после неё якобы всё "посыпется"), при том отодвигают её вероятное взятие уже на зиму или на весну.
При том, что кацапы строят новую авто-дорогу исключительно для военных целей по Приазовью, то есть частично и этот сценарий купируют.

Происходит очень медленное прогрызание, но только на одном участке. Пока там что-то прогрызут, то новых укреплений нароют и полей минами насеют. Скоро к этому ещё прибавятся дожди, а потом и холод. В голом поле особо не заночуешь.
Так что летне-осеннее наступление кроме создания хрупкого плацдарма ничего не достигло.
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04.10.2023 14:07 Відповісти
Проломили.
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04.10.2023 14:04 Відповісти
Херня ця « стратегія».

Якби у ЗСУ було більше зброї та БК усе б було добре.

Слвав воїнам ЗСУ
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04.10.2023 15:52 Відповісти
кацапи були,є і будуть - гандонами, тому і тактика в них така!
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04.10.2023 13:07 Відповісти
https://lb.ua/society/2023/10/03/577524_step_neviznachenosti.html Степ невизначеност

Ворог озброєний, озлоблений низкою провалів, має все ще багато ресурсів. Він адаптується. Постійно, а не лише зараз. Веде перманентну інформаційну та смислову війну проти нас і Заходу, зводячи бар'єри не лише на українському півдні, а й у головах західного виборця, не готового до протистояння з російською машиною пропаганди. Чи справедливо йому закидати неадекватність сприйняття загрози, коли ми самі не склали цього тесту в повній мірі? А зараз уже склали?



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04.10.2023 13:08 Відповісти
Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони"

Как гандони - ге ж, рузьге?
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04.10.2023 13:08 Відповісти
Как...
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04.10.2023 13:13 Відповісти
А хто нам заважає застосовувати "еластичний наступ"? Наприклад, зайшли в ворожі окопи і швидко заклали вибухівку. Потім організовано вийшли "під тиском", дочекались повернення кацапів в свої окопи і підірвали...
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04.10.2023 13:39 Відповісти
Завжди було цікаво, як такий Бен Баррі, який сидить в себе в офісі на Манхеттені і далі умовного Пітсбурга ніколи в житті не заїзджав, знає про такі тонкощі і нюанси, які зараз робляться на передку? Для цього ж треба сидіти десь поруч - на якомусь РОПі шоб бути в курсі. Чи його задача шось з розумним видом кизданути, шо ніяк не підтвердиш і не спростуєш, а там вже хай як буде?
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04.10.2023 13:08 Відповісти
Він просто добре знає як заробляти на подібних пасквілях. Сів-напи₴дів-отримав гонорар. Формула успіху.
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04.10.2023 13:16 Відповісти
Міжнародний інститут стратегічних досліджень працює з 1958 року і має достатньо багато звязків з політиками,чиновниками і військовими, звідти і черпають інформацію, а американські військові получають її з України від українських колег
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04.10.2023 13:21 Відповісти
Ще треба пошукати, вони можуть ще маячки лишати на тих позиціях, щоб влучніше стріляти.
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04.10.2023 13:08 Відповісти
Дуже слушна думка доречі 👍
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04.10.2023 13:20 Відповісти
Вже давно писали, що вони в них вже пристріляні зазадегідь.
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04.10.2023 13:39 Відповісти
Гондоны они, и тактика у них презервативная))
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04.10.2023 13:10 Відповісти
"Статєхи" і "аналітєхи" пережровують давно відомі істини і тактики..
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04.10.2023 13:11 Відповісти
Ще один ікспєрд , який з Вашингтона бачить ситуацію на фронті в Україні краще ніж наші військові в Роботино .
Русня до речі пише про еластичні атаки ЗСУ на їхні позиції , цей - про еластичну оборону кацапні . Хто про що .
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04.10.2023 13:13 Відповісти
100%
А ще цікаво - якшо кацапи отримали кизди і звалили з окопів - то шо це означає? Шо вони отримали кизди і звалили, або ж це насправді хитрий заманюючий маневр, еластична оборона, яка еластично переходить в "жест доброй волі"?
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04.10.2023 13:19 Відповісти
І у чому він не правий?
"Ця тактика, як пише NYT, - лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень. А також небажання союзників із НАТО надати Україні ******* винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни."
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04.10.2023 13:16 Відповісти
Не вписывается в единомарафонный наратив про тупых чмобиков.
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04.10.2023 13:18 Відповісти
В кого є критичне мислення ,добре розуміють,чому вже третій рік війни незагорами,а в рашці і кордони досі відкриті,і у буси нікого не тягнуть за руки-ноги...
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04.10.2023 13:27 Відповісти
Слово "нова" в заголовку недоречне. Це якраз і є рядянська оборона доктрина. Нічого нового. А про якість реалізації цієї доктрини тут мови немає. А саме це є єдиним реальним показником.
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04.10.2023 13:23 Відповісти
Якщо казати про якість,то можна згадати впевнені прогнози наших суперекспертів,яки ванговали,що в жовтні Крим буде повністю відрізаний,на додачу можна ще глянути мапу Діпстейту...
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04.10.2023 13:31 Відповісти
І то правда. Хоча по всій видимості тактика нашого наступу була скоригована так щоб він був інтенсивним і довготривалим. Згадую розповіді експертів москалських які в стилі Арестовича розповідали про тиждень-два активних боїв, це на фоні підривц Каховської греблі, коли паводок не дозволив проводити там активні дії і дозволяв їм використовувати війська які були там як резерв.
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04.10.2023 14:01 Відповісти
цікаво що статтю написав репортер який працював в Африці, напевно він багато "знає" про артилерію.військову авіацію...
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04.10.2023 13:28 Відповісти
А також небажання союзників із НАТО надати Україні ******* винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни. Джерело:
Мені здається, що це "а також" повинно стояти на 1му місці.
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04.10.2023 13:35 Відповісти
Зачем придумывать новые термины, когда есть "манёвренная оборона", с которой кацапы успешно обороняются.
Можно сколько угодно огрызаться, что это не так, но ни одного реального прорыва ещё не было, а там где он намечался удавалось быстро закрыть его подходящими резервами.
Фактически так можно годами увязнуть в позиционной войне и ничего не добиться.
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04.10.2023 13:38 Відповісти
Був.
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04.10.2023 14:06 Відповісти
Не было. Прорыв это место куда может устремиться тяжёлая техника и там с её помощью добиться или не добиться оперативных целей. Пока ей даже прорываться было некуда, так как место предполагаемого прорыва закрывали вражеские соединения.
Достаточно просто прочитать про реальные прорывы ВМВ, ПМВ и к каким результатам они приводили, даже неудачные. И сравнить с тем, что сейчас.
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04.10.2023 14:12 Відповісти
Під Харковом і Ізюмом був прорив. Українські сили прорвали оборону, вийшли в тили і тим самим змусили робити "жест доброй волі". Майже прорив був біля Херсону, але нажаль кацапи виявилися досить розумними і спритними там і встигли відступити.
Якшо розмова про нинішню операцію, то таки да, або прориву нема, або нам про нього нічого не відомо. Хоча який може бути прорив, якщо є ешелонована оборона і резерви поблизу, якими можна затикати дірки?
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04.10.2023 14:25 Відповісти
При "майже прориві під Херсоном" ворог загадково вивів кілька бригад і полків по двох пошкоджених (згідно наших заяв) мостах які під час виходу 20-тисячного (!) угрупування чомусь були в робочому стані і знищили їх орки після відходу.
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04.10.2023 14:48 Відповісти
Это не пмв и не вмв.
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04.10.2023 15:11 Відповісти
То, что наступающие проходят 500 метров или километр и дальше стоят днями или неделями - это тоже не прорыв.
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04.10.2023 15:21 Відповісти
Вот только еще есть нюанс в том - что когда враг отступает с подготовленных позиций - то до второй линии в тылу добегают не все. А потом нужно идти со второй линии штурмовать по полю бывшие некогда своими позиции - в которых уже сидит противник. И даже не нужно быть опытным военным чтобы понимать - что обороняться из укреплений всегда проще чем их штурмовать по полю. И никакой нормальный командир не даст команду отступить из укреплений в поле - если еще была возможность их удерживать. Так что элластичность в данном случае - это растягивающаяся жопа.
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04.10.2023 13:39 Відповісти
Еластичним очко стає в х#йла
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04.10.2023 13:43 Відповісти
Они с самого начала контрнаступа так действуют. Помните видосики бегущих трусливых кацапов? Для справедливости в оригинале статьи нет утверждения "раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну", и когда они начали "эластичну оброну".
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04.10.2023 14:15 Відповісти
От ******* у NYT робити щось з нічого. Це ж до речі стосується і т.з. формулювання "гібрідної війни" нібито вигаданої Герасімовим але насправді існуючої щонайменше 100 років і котра використовувалась тими ж комуністами на початку 20-го сторіччя коли вони захоплювали УНР, країни Середньої Азії, вели війну проти Фінляндії та захоплювали Литву, Латвію та Естонію!!! І тут "еластична оборона" нібито вигадана рашистами у той час як так само йшли бойові дії у часи ПЕРШОЇ світової війни та й 2-гу теж мали місце на деяких ділянках фронту. Таке враженя що багатьом колись поважним видавництвам не вистачає новин і вони їх тупо ВИГАДУЮТЬ!!!
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04.10.2023 14:24 Відповісти
Ця "нова тактика" схожа на банальне застосування заградотрядов. Драпанули , перестріли кадировці, змусили повернутись...
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04.10.2023 14:37 Відповісти
Це тактика "резиновая попа" все началось с покрышек закінчилось еластичною обороною
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04.10.2023 14:45 Відповісти
Навіяло :«На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати чёрные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудрёные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни»
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04.10.2023 17:39 Відповісти
Назвавши курську утилізацію танкових дивізій кацапії у 1943 році "еластичною обороною", Баррі пробив дно.
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04.10.2023 23:18 Відповісти
 
 