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Заволодіння нерухомим майном Львівського автобусного заводу: повідомлено про підозру російському олігарху Чуркіну

чуркін

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод").

Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ "Завод комунального транспорту". Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі ухвалювати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

У 2008 році він організував відчуження 8 об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівській автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури.

Також читайте: Статки найбагатших російських олігархів з початку року зросли на понад $20 мільярдів, – Bloomberg

"Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи ЗАТ "Завод комунального транспорту". Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу", - йдеться у повідомленні.

Схожу схему, російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств.

За даними ДБР, сума збитків, завданих ЗАТ "Завод комунального транспорту", становить понад 367 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напередодні російського вторгнення олігарх Абрамович переписав на ексдружину колекцію вартістю $1 мільярд, – ЗМІ

Наразі майно заводу повернуто державі.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за статтею 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
А яка ж скотина передала чи віддала це майно расєскаму алєгарху???????? Тут місцеві влади з кодного обасного центру повіддавали за копійки заводи та фабрики...рашисти їх порізали на металобрухт...Хто посадить цих госпідарів????????
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04.10.2023 14:23
+9
Цей Чуркін обанкротив підприємство, яке ще 15 років тому нормально працювало і навіть до Євро-2012 ******* автобуси і тролейбуси поставляло!
До речі, він племінник того Чуркіна, що в ООН ******, а потім копита відкинув!
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04.10.2023 14:19
+4
А Садовому?
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04.10.2023 14:20
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Цей Чуркін обанкротив підприємство, яке ще 15 років тому нормально працювало і навіть до Євро-2012 ******* автобуси і тролейбуси поставляло!
До речі, він племінник того Чуркіна, що в ООН ******, а потім копита відкинув!
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04.10.2023 14:19 Відповісти
А Садовому?
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04.10.2023 14:20 Відповісти
садового НЕ чіпають...-це друг руZZкого Злодія фрідмана....

а рашист фрідман...друг арахамії.....
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04.10.2023 14:25 Відповісти
У Арахамії друзів немає. Тільки спільники.
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04.10.2023 14:51 Відповісти
Кучмі. Садового тут ніхто й не питав. Тим більше, оборудка сталась ще 2001-му, а Садовий прийняв мерство в 2006-му, так що ... То Данілич з кумпанією такої херні наробив, що ще нашим правнукам розгрібати прийдеться.
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04.10.2023 14:25 Відповісти
Кучма+Чєчєтов
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04.10.2023 14:30 Відповісти
А яка ж скотина передала чи віддала це майно расєскаму алєгарху???????? Тут місцеві влади з кодного обасного центру повіддавали за копійки заводи та фабрики...рашисти їх порізали на металобрухт...Хто посадить цих госпідарів????????
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04.10.2023 14:23 Відповісти
ааа їх багато тих "суддів" та "юристів" ... є різні труби....та труба...
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04.10.2023 14:27 Відповісти
Пілять! місцеві влади НЕ ВІДДАВАЛИ! Їх ніхто й не питав, то Кучма зі своєю зграєю. До речі, а хто там того кучму на трон посадив? А ну, признавайтесь? О тож, курва.
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04.10.2023 14:27 Відповісти
та яка різниця???? всерівно місцева влада була зацікавлена....в нас у Вінниці наприклад порізали на метал підшипниковий завод який славився на пів світу....Верстати вивезли ХЗ куди... Потім підшипники ми купували у раші....А де наші нафтопереробні заводи????? Теж порізано крім одного - і раша знов нас посадила на свою нафтову голку.... Все бізнес - знищити у нас - і продавати нам своє.... Так що треба садити бариг починаючи з 1991 року
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04.10.2023 14:33 Відповісти
Не доходить? Ще раз! Приватизацією, згідно законодавства займається фонд держмайна і кадмін! Ніхто місцеву владу, що приватизувати і що з тим робити не питав і не питає!
От коли йдеш до виборчої урни вмикай мозок, щоб знову чергову кучму не вибрати чи паяца.
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04.10.2023 14:41 Відповісти
так як я з меншості,мозок вмикати не бачу змісту - 73% на слідуючих виборах знов прголосує за того кого покаже телевізор... так фонд держмайна продавай типу нашим "бізнесменам" які потім перепродували кацапам...
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04.10.2023 14:45 Відповісти
Це не місцеві влади, це Фонд держмайна взагалі-то... Якщо точніше. то на момент придбання ЛАЗу Чуркіним його очолював Чєчєтов!
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04.10.2023 14:27 Відповісти
насправлі ЛАЗ купив не Чуркін - він був всього лиш маріонеткою-прокладкою на яку все офіційно оформляли
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04.10.2023 17:21 Відповісти
Ну про підозру повідомили, а де зараз це монголоїдне непорозуміння????????
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04.10.2023 14:25 Відповісти
Жирує на кредит від нашого держ.банка
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/8/689011/
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04.10.2023 14:34 Відповісти
Працівники ДБР повідомляють підозри як правило тим,кому вони своєю підозрою на хвіст солі насиплять.Імітація ,а хто з дбрів за клістрони відповів,коли залишили більше як на пять місяців частину ракет ППО сліпою???
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04.10.2023 14:27 Відповісти
а де в той час була міська влада? не бачила чи закрила очі навмисне?! яким чином державна власність стала приватною? ще й російського жуліка?
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04.10.2023 14:28 Відповісти
А як саме повідомлено по Вайберу, Телеграм чи ВацАп?
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04.10.2023 14:28 Відповісти
Знищили наше чергове підприємство і завозили бульбашине лайно МАЗи.
До цього чуркі не подягнетесь, але ж подільники тут і на місці є.
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04.10.2023 14:31 Відповісти
Майно повернуто державі.... В якому стані? На тому майні можна автобуси виробляти? Здається ще декілька років тому виробничі території заводу вже почали забудовувати житловими будинками.
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04.10.2023 14:31 Відповісти
ТАК І Є - на місці колишніх гігантів- торгово-розважальні або житлові комплекси.... у нас у Вінниці де тільки є вільний клаптик землі- все забудовують.... але робочих мість більше не стало....одним словом - ортодоксальні бариги...
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04.10.2023 14:36 Відповісти
садовий як завжди не при дєлах...
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04.10.2023 14:36 Відповісти
Это в США мэр - это царь в городе, т.к. его горожане избрали. У нас все мэры "не при делах". И даже не потому, что они "барыги". А потому, что согласно нашей Конституции, мэры - это про дороги, канализации и парки. Кроме коммунального хозяйства, влиять они ни на что не могут.
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04.10.2023 15:00 Відповісти
Власти много не бывает. Кроме того, в результате децентрализации в городах появились деньги (а в больших городах - много денег). Плюс - влияние на выборы. Под мерами рекламные плоскости, местное ТВ и т.п.
А популярные меры (Кличко например) могут и конкуренцию на выборах президента составить. Зачем же зеленым такая конкуренция? Хотя Кличко - это отдельная боль ...
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04.10.2023 15:15 Відповісти
Тоді чом зевлада намагається посунути всіх мерів в містах де її просто послали і на неї поклали?
До речі, садового не чіпають, яким би х.ом він не був. Чому?
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04.10.2023 15:13 Відповісти
майно повернули таки? скільки і в якому стані? а виробництво ЛАЗів відновлять на цьому майні? а бравим ДБР та генпрокурору відомо,що цей кацап Чуркін ще є й власником Днвпровського вагонобудівного заводу? там все чотко? цікаво,як Чуркін,який давно знищив ЛАЗ протримався аж до 2023-го?що 5 років робив попередній президентик і його команда свинарчуків?
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04.10.2023 15:04 Відповісти
Це зевлада показує боротьбу з олігархами і корупцією, бо їх взяли за яйця?
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04.10.2023 15:07 Відповісти
А давайте так пройдемся по кожному українському екс-підприємству.
І тоді буде зрозуміло на які кошти існує батальон Монако, Лондон, Париж....
І звідки в Україні з'явились нев@бені підприємці тіпо Пінчуків, Фірташів, Ахметових ..., тощо
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04.10.2023 16:03 Відповісти
 
 