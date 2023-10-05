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алкоголь (1218) Дніпро (543) стрілянина (1757) ДБР (3297)

Стрілянина в Дніпрі: супутниця водія теж була п’яною

патрульна,поліція,стрілянина,дніпро

Слідчі виявили алкоголь в крові супутниці чоловіка, якого поліцейські 29 серпня застрелили в Дніпрі під час конфлікту.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.

Дивіться: Відео з камер Патрульної поліції, де фіксувався інцидент в Дніпрі, внаслідок чого було застрелену людину. ВIДЕО

Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь - 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. - Ред.)", - сказала вона.

Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.

Також читайте: Стрілянина в Дніпрі: Поліція повідомила про підозру жінці, яка перебувала за кермом авто. Їй загрожує до 3 років тюрми

Також вона розповіла, що підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину. Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

Також читайте: У крові загиблого в інциденті за участю поліціянтів у Дніпрі виявлено алкоголь у розмірі 2,48 проміле, - ЗМІ

Наступного дня день Патрульна поліція оприлюднила кадри з вуличних камер спостереження та камер поліцейських, які фіксували перебіг інциденту.

Джерела повідомляють, що експертиза підтвердила, що у крові загиблого був значний вміст алкоголю.

Також стало відомо, що поліція повідомила про підозру жінці, яка перебувала за кермом авто. Їй загрожує до 3 років тюрми. Жінку відправили під нічний домашній арешт.

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Топ коментарі
+35
Шкода, що соску теж не прибили. І отих виродків, які кричали "папа, убєй мєнта".
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05.10.2023 11:23
+24
Того виродка пристрелили не за їзду в не тверезому стані. Не потрібно путати яйця з печінкою.
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05.10.2023 11:39
+21
Коли нетверезі бидла кидаються на поліціантів, спитай у себе в грузії!
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05.10.2023 11:32
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шкода що не всі три кулі влучили...
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05.10.2023 11:21 Відповісти
Шкода, що соску теж не прибили. І отих виродків, які кричали "папа, убєй мєнта".
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05.10.2023 11:23 Відповісти
З яких це часів за нетверезу їзду вбивають?
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05.10.2023 11:28 Відповісти
Коли нетверезі бидла кидаються на поліціантів, спитай у себе в грузії!
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05.10.2023 11:32 Відповісти
Постріли у ногу робляться в основному в кіно. В реальних інструкціях застосування зброї відкладається аж до моменту загрози життя і в цих випадках завжди передписується стріляти у найбільш широку площу тіла, з ціллю максимально підвищити шанс зупинки з першого пострілу. Це або у груди, або якщо загроза життю напарника - у спину нападника.

Єдине що мабуть три кулі можна було і не пускати, однієї б вистачило.
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05.10.2023 11:48 Відповісти
Та цю херню про "постріли в кінцівки" розповсюдили якісь кретини, які про роботу поліції знають приблизно то шо поліцейські є і вони кудись там їздять. хай для початку спробують в ті кінцівки попасти! не кажучи вже про майже повну відсутність зупиняючого фактору.
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05.10.2023 11:53 Відповісти
А еще при попытке попасть в ногу пуля может улететь дальше, срикошетировать или напрямую поразить постороннего. Потому естественно что в такой ситуации будут стрелять в тушку.
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05.10.2023 12:03 Відповісти
стріляти по кінцівках заборонено внутрішньою інструкцією навіть у США.
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05.10.2023 11:48 Відповісти
Ми не в США, у нас немає зброї в населення, у водіїв і Кольтів, які урівнюють шанси.
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05.10.2023 11:56 Відповісти
стріляти по кінцівках заборонено і в США і в Україні. А в населення зброї повно, при таких само обставинах - перевірка авто, у Дніпрі затрелили двох поліціянтів.
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05.10.2023 12:02 Відповісти
Немає такого, що заборонено по кінцівках чи по початках стріляти,як зброю застосовувати і коли теж не секрет і все є публічно,все це описано.В США в 99% випадків люди в автомобілі мають зброю в штатах де це дозволено.У нас в Україні в скількох випадках автомобілісти возять зброю з собою ? Коли у вас є якісь дані ,то приведіть, що означає ,як пишите,що у нас,в населення зброї багато ? Чого її тоді не легалізують,не придумають закон про зброю і її застосування?
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06.10.2023 10:54 Відповісти
Немає такого, що заборонено по кінцівках
==
Є таке. Поліціянтів вчать стріляти в тулуб, стрілянина по кінцівках ставить під загрозу життя як стріляючого так і його колег поліціянтів.
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06.10.2023 12:15 Відповісти
Коли на стельбищі встановлена чорна зрістова мішень на білому людини без рук і ніг, то це ж навчають стріляти в тулуб ??
Не інакше.😭🤔👍😁
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06.10.2023 17:46 Відповісти
стріляти по кінцівках заборонено внутрішньою інструкцією
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07.10.2023 07:07 Відповісти
Нет такой инструкции и бьіть не может, поскольку ,если дело дошло применения оружия, то оно применяется против кого то и все тут.Или не применяется вообще.Вероятно, вьі оружие никогда в руках не держали.Или давайте текст сюда инструкции, кто и когда подписал,пунк, параграф.А ВСУ какие инструкции имеет как оружие применять,если женщину-снайпера увидели перед собой,но русачку с большим животом, или рос. инвалида с гранатами ?
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09.10.2023 11:29 Відповісти
Брешеш, такая инструкция есть в любом штате США, так как там везде на курсах полиции учат стрелять исключительно на поражение в туловище или голову и ни одна мишень не сделана для тренировки стрельбы по конечностям, так же как и учить полицейских стрелять по конечностям запрещено. Что касается Украины, внутренние инструкции СБУ, МВД, ГУР не публикуются, а принцип обучения тот же уччаст стрелять исключительно по туловищу и голове.
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09.10.2023 15:17 Відповісти
"Туловищньіе мишени"есть не только в сша ,а вообще везде в мире,где тренеруются стрелки ,каким они тут боком?
Зачем тьі чего то там вьідумьіваешь ,а подтвердить не можешь,то тут же ссьілаешься на кикие то секретньіе инструкция, мол верь тебе и все тут.И в сша тоже секретньіе инструкции, и тоже не можешь подтвердить?и при чем тут Украина? В сша совершенно другие законьі, люди, и взаимоотношения и там у людей долларьі и винчестерьв в руках,и ходят они "вверх ногами"Если же правду говоришь , вот допустим,то тебя надо привлекать "за разглашениє",но раз так свободно "разглашаешь", то значит ничего такого подобного в каких то там секретньіх инструкциях нет.Тем более ,внутренние инструкции касаются сотрудников, а не граждан,т.е. те действия,как их там "поражать оружием, в отношении граждан не могут бьіть секретньми, минюст Украиньі не зарегистрирует такие инструкции для мвс.
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09.10.2023 22:03 Відповісти
Мишеней для стрельбы по рукам и ногам не существует. Вывод - в полиции этому даже не обучают, потому что это опасно и запрещено.И я не сказал "секретные" инструкции, они просто не публичные. По ним обучают полицию и никто публиковать учебный материал полиции не обязан.
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09.10.2023 22:07 Відповісти
Зачем ссьілаешься пустьіми словами на то, чего подтвердить не можешь?Есть правила применения оружия для полиции, они публичньіе,вьіписаньі в Закон,в статью,исчерпьівающие,расширеному трактованию не подлежат. Написано как применять, когда, и по ком.Даже ниписано,что оружие может применяться по животньім и по предметам,написано по каким предметам и почему Как может бьіть какая то инструкция, если Закон ее тут же отменяет, поскольку имеет большую юридическую силу???
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09.10.2023 22:27 Відповісти
Кроме публичных правил, есть внутренние инструкции для напарников полиции, как действовать и применять оружие в паре, в четвёрке и группой, которые применяют и при обучении и в бою. Нигде в США не учат стрелять по конечностям - такое обучение запрещено, нет ни одного судебного иска поданного на полицейского, что он должен был стрелять по конечностям, а выстрелил в туловище. Во всех развитых странах полицейских учать стрелять только в туловище или голову.Инструкций о том, когда стрелять по конечностям а когда в туловище, не существует. Следовательно, чего нет в инструкции, то запрещено. Например, вести прицельный огонь на поражение по гениталиям или ушам.
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09.10.2023 22:37 Відповісти
Ну раз что в полиции,что в армии одинаковьіе ростовьіе мишени, то в армии в конечности противника тоже нельзя стрелять?,?И если не можете привести цитатьі с инструкций полиции, то хоть армейскую приведите, в армии тоже учат воевать с напарником армии или тройником или вообще, большой группой лиц,тьіщ в 100-200? Очень интересно! За Америку не надо, я их порядки не очень понимаю.
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15.10.2023 16:19 Відповісти
И в армии, и в полиции учат стрелять на поражение - в корпус. В армии стрельба по конечностям приведёт к таким же неоправданным потерям. И вообще, стрельбу по конечностям в армии будут рассматривать как диверсию. В армии учат воевать с напарником и тройником и вообще, с большой группой лиц и с полком и с дивизией и с целой армией.
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15.10.2023 16:32 Відповісти
я их порядки не очень понимаю.
--
один уже понял - получил три пули.
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15.10.2023 16:52 Відповісти
до чого тут Грузия?
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05.10.2023 11:47 Відповісти
А про попередження про застосування зброї,про попереджувальний постріл,а потім постріл по ногах, вам нічого невідомо.Чи відразу валити наповал,особливо коли ти мажор,як у даному випадку?
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05.10.2023 16:25 Відповісти
Того виродка пристрелили не за їзду в не тверезому стані. Не потрібно путати яйця з печінкою.
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05.10.2023 11:39 Відповісти
Поки що не вбивають, а шкода. Краще б вбивали. Бо кожна буха абізяна за кермом це вбивця, і не потенційний, а справжній, вбивця, який повністю усвідомлює, що робить.
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05.10.2023 11:41 Відповісти
Так вбив тандир військового і?
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05.10.2023 11:41 Відповісти
І сидить у СІЗО. А повинен був бути на цвинтарі.
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05.10.2023 11:50 Відповісти
Що "і"? Якби тандира пристрелили на *** на місці, я б точно так же сказав: і правильно, туди гніді і дорога. Я є послідовний в своїх переконаннях, а вони такі: бидло має страждати, бидло не має знущатися над суспільством. А ви?
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05.10.2023 11:50 Відповісти
А було б непогано, до речі! Або хоча б конфіскація авто зі знищенням водійських прав на місці.
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05.10.2023 11:47 Відповісти
Artem та хворих на голову трохи є у коментарях.... у їх завжди "всіх вбити, руки відривати й т.п." вони не розуміють що покарання має відповідати злочину. Деякі мріють про сталіна - щоб за анекдот до в'язниці. Хворі люди.
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05.10.2023 13:49 Відповісти
Уявляю як би Ви "зраділи" аби хтось вбив ваших дітей за слова. Сказали б "так їм виробками й треба"..... я все вірно зрозумів?
P. S. Скільки хворих на голову в Україні.... пздц.
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05.10.2023 12:34 Відповісти
Не рівняйте Україну з купкою проплачених прокасапських тролів на цьому сайті. Захист захисників зеленого кремлядського режиму в Україні для них понад усе
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05.10.2023 13:02 Відповісти
Уявляю, як ви зрадієте, коли ваших дітей перечавлять на переході отакі бухі личинки, які з дитинства навчені зневажати інших людей і вважати їх бидлом, яке вони мають всі підстави убіть, або просто побити, пограбувати, згвалтувати тощо. А мені такого щастячка не треба. Якщо вибирати між нормальним життям моїх дітей і життям оцих гандонів, для мене вибір очевидний.
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05.10.2023 13:12 Відповісти
А це жо чого? Я закликав вбивати на переходах чи їздити п'яним за кермом?
.... хоча з самого початку було зрозуміло що Ви слабкі розумом.
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05.10.2023 13:47 Відповісти
Ви дуже кумедний персонаж, а окрім кидатися лайном в співбесідника, у вас якісь аргументи будуть, чи на фіга, і так сайдьооот? В ігнор.
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05.10.2023 13:55 Відповісти
Які аргументи людині котра не розуміє що за слова ВБИВАТИ НЕ МОЖНА!?
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05.10.2023 14:00 Відповісти
Якась наївна маячня на рівні дитячого садочку. За слова вбивали з початку існування людства, і продовжують це робити донині.
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05.10.2023 14:28 Відповісти
Stanislav Bryzhyk ти реально слабкий на голову. Вбивали й вбивають й ПРОСТО ТАК з початку існування людства і продовжують це робити.... але це не є нормою у здоровому суспільстві. У Британії є покарання за заклики до вбивства, наприклад.
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05.10.2023 20:37 Відповісти
Бажаю вам, щоб вас ,або когось з вашої родини, так само "захистив" мажор-поліцейський.
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05.10.2023 16:31 Відповісти
Ви за мене не турбуйтесь. Я не маю звички кидатися на поліцейських, як і мої рідні. Тому мені нічого не загрожує, крім гандонів, подібних застреленому, які в тому авто сиділи.
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Посадити сучку на повну катушку!
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05.10.2023 11:23 Відповісти
Наробила дівка лиха. Таке.
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05.10.2023 11:24 Відповісти
Шкода,що суддю,який збив військового на смерть ,не вбили,так любі друзі?
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05.10.2023 11:25 Відповісти
Шкода.
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05.10.2023 11:30 Відповісти
Ти, урод фсбешний, згинь. Відразу видно суку московську яка починає розганяти - "менти, мусора, убійци, на фронт".
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05.10.2023 11:42 Відповісти
Хто не з нами той 5 колона)))А вбивство є вбивство .До речі є презумпція невинності.
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05.10.2023 11:44 Відповісти
Слхай. ти ушльопок. я з макара при розблокуванні з машини в Луганській області поклав три рила. Один кацап, двоє з луганську. І Що мені ридати?
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05.10.2023 12:00 Відповісти
До того ж їпанута
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05.10.2023 11:25 Відповісти
Сяде. Сяде. Твій ху@ло.
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05.10.2023 11:51 Відповісти
Сломать нос патрульному полицейском - что является прямой угрозой жизни - недостаточно для того чтобы такого нападающего пристрелить как бешеную собаку?
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05.10.2023 12:04 Відповісти
У цьому випадку за кермом повинні сидіти діти цих п'янчуг.
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05.10.2023 11:39 Відповісти
Трохи не так. Не лізеш в са лупу - не одержуєш кулю.
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05.10.2023 11:44 Відповісти
Нет такого текста ни в одном нормативно-правовом акте,а значит это чисто убийство на почве злобы за непредложенный хабар.
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05.10.2023 12:16 Відповісти
Скорее всего, там все произошло на необузданих емоциях, но про ето почему то не говорят и в протокольі не пишут.
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06.10.2023 17:50 Відповісти
Панове злочинці, не лізьте на форуми. Відсипайтесь. Вам ще вночі на гоп-стоп йти.
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05.10.2023 11:45 Відповісти
0.33 проміле - це менше бокалу пива, тобто ніщо. цей стан ні на що не впливає, крім заборони на водіння в Україні. вам що, мало невиконання законних вимог поліцейських, а потім груповий напад?
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05.10.2023 11:48 Відповісти
Рауфік в чорной хфвормі ні чьом нє віноват (рука мимоволі дьорнулась три рази), або скажіть вже, що пила Пепсі Колу, слухала радіо Шансон російською та іноді непристойно висловлювалась....
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05.10.2023 12:13 Відповісти
бєдняжечка, не дали мусорів укакошити. погані мусора чомусь застрелили. за шо, питається? навіть пепсі колу не пив і радіо шансон не слухав. ну покалічив трохи мусарів, ледь не вбив. хіба це злочин?
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05.10.2023 12:41 Відповісти
Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Джерело:

πлять- це що за маячня із турборежимом і гіпершвидкістю слідства? Та вкажіть, що в нього було 4.2 проміле та воно знаходилось у стані труп ще до стрілянини, а жив у цистерні від спирту 6-ть місяців.
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05.10.2023 11:54 Відповісти
Можливо, як я думаю, це така собі не заборонена технологія впливу на експертів.Все можна списати на помилки журналістів, там не розбереш,хто перший сказав,написав, а хто просто списав новини.Крім цього, непублічно діє такий собі посил, що живим ще жити, а мертвому все одно, а ми ж всі живі, то на мертвого можна і трошки більше ,того, вказати,записати.
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05.10.2023 12:03 Відповісти
две бутылки самогону
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05.10.2023 12:06 Відповісти
и без штанов
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05.10.2023 12:04 Відповісти
Але це ніяк не відміняє шлейф порушень які скоїли поліцейські.
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05.10.2023 12:10 Відповісти
Пам'ятаю в лютому 2022 в місці патрулювали хлопці з ТРО, а поліцаї ховалися по кущах.Поліцаї та судді, це 90% корупції в Україні. Бив народ беркут, буде бити й поліцаїв. До речі народ, хто знає свого дільничного поліцая.За що він гроші отримує, та кому воно служить, та ці потрібні такі поліцаї народу? Нема віри поліцаям.
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05.10.2023 12:10 Відповісти
точно, вера только тибе!
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05.10.2023 13:29 Відповісти
Запитував свого дільничого,каже що служить начальству, каже що воно вже задовбало ,але просив про це не розказувати, а то ваапше капець прийде .От я і не скажу, хто це був.Ще я сказав,що всім зараз не легко.
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06.10.2023 17:55 Відповісти
https://sprotiv.org/71972 - там про чесного и благородного полицеского.
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05.10.2023 13:17 Відповісти
Єдине за що треба наказати поліцейського, це за не зразкову підготовку по вогневій! Один промах із трьох
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05.10.2023 12:30 Відповісти
П'яний розкидав поліцейських. Який рівень підготовки в цих поліцейських? Однозначно, що загиблий був неправий і його слід було суворо наказати. Але вбивати - це занадто
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05.10.2023 12:39 Відповісти
Він сам собі підписав вирок, коли накинувся на поліцаїв. Тож нехай не ображається.
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05.10.2023 13:32 Відповісти
Респект!

Молодці поліцейські, а шушера зкацаплена, понабігала гадити в Україні!!
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05.10.2023 12:45 Відповісти
Murka
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05.10.2023 12:51 Відповісти
Через місяць вже виявили алкоголь в крові цивільної дружини. Ще через місяць виявиться, що загиблого застрелила вона, а не поліцай.
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05.10.2023 13:37 Відповісти
Уявіть собі, що ви простий судовий експерт, у вас родичі, діти, дружина, а хтось про них все знає, де навчаються,де працюють, ті що все знаєть, мають на це право,і їм від вас щось треба, а ви боїтесь за себе,за родичів, а вам ще й ,можливо, грубі гроші пропонують,а треба тільки підпис, обіцяють прикрити, в разі чого? Що робити,є варіанти,заяву в поліцію нести, чи як?
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06.10.2023 11:00 Відповісти
Йти вантажником і не ламати людям долі.
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06.10.2023 14:29 Відповісти
Е ні, тоді прийде на це місце якийсь легко продажний.Треба зразу спробувати пропетляти,потягнути час и подивитися, що з цього вийде,а там вже за обставинами.
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06.10.2023 17:59 Відповісти
 
 