Стрілянина в Дніпрі: супутниця водія теж була п’яною
Слідчі виявили алкоголь в крові супутниці чоловіка, якого поліцейські 29 серпня застрелили в Дніпрі під час конфлікту.
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.
Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь - 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. - Ред.)", - сказала вона.
Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.
Також вона розповіла, що підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину. Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.
Наступного дня день Патрульна поліція оприлюднила кадри з вуличних камер спостереження та камер поліцейських, які фіксували перебіг інциденту.
Джерела повідомляють, що експертиза підтвердила, що у крові загиблого був значний вміст алкоголю.
Також стало відомо, що поліція повідомила про підозру жінці, яка перебувала за кермом авто. Їй загрожує до 3 років тюрми. Жінку відправили під нічний домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Єдине що мабуть три кулі можна було і не пускати, однієї б вистачило.
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Є таке. Поліціянтів вчать стріляти в тулуб, стрілянина по кінцівках ставить під загрозу життя як стріляючого так і його колег поліціянтів.
Не інакше.😭🤔👍😁
Зачем тьі чего то там вьідумьіваешь ,а подтвердить не можешь,то тут же ссьілаешься на кикие то секретньіе инструкция, мол верь тебе и все тут.И в сша тоже секретньіе инструкции, и тоже не можешь подтвердить?и при чем тут Украина? В сша совершенно другие законьі, люди, и взаимоотношения и там у людей долларьі и винчестерьв в руках,и ходят они "вверх ногами"Если же правду говоришь , вот допустим,то тебя надо привлекать "за разглашениє",но раз так свободно "разглашаешь", то значит ничего такого подобного в каких то там секретньіх инструкциях нет.Тем более ,внутренние инструкции касаются сотрудников, а не граждан,т.е. те действия,как их там "поражать оружием, в отношении граждан не могут бьіть секретньми, минюст Украиньі не зарегистрирует такие инструкции для мвс.
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один уже понял - получил три пули.
P. S. Скільки хворих на голову в Україні.... пздц.
.... хоча з самого початку було зрозуміло що Ви слабкі розумом.
πлять- це що за маячня із турборежимом і гіпершвидкістю слідства? Та вкажіть, що в нього було 4.2 проміле та воно знаходилось у стані труп ще до стрілянини, а жив у цистерні від спирту 6-ть місяців.
Молодці поліцейські, а шушера зкацаплена, понабігала гадити в Україні!!