Стрельба в Днепре: спутница водителя тоже была пьяной
Следователи обнаружили алкоголь в крови спутницы мужчины, которого полицейские 29 августа застрелили в Днепре во время конфликта.
Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Относительно погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы. В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые показали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль подвыпивший. То есть следствие имеет непосредственные показания.
В то же время, в отношении гражданской жены погибшего, которая была на водительском месте, когда авто остановили полицейские, следователи справкой подтвердили, что в ее крови также был алкоголь - 0,33 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле). - Ред.)", - сказала она.
Относительно пуль в теле погибшего Сапьян отметила, что, по данным следствия, полицейский произвел три выстрела, попаданий же было два.
Также она рассказала, что находящийся под домашним арестом подозреваемый патрульный не признает свою вину. Он сотрудничает со следствием и согласился на следственный эксперимент, чтобы воспроизвести все события того дня. И он, и его напарница (на данный момент отстранены от службы) дают показания.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки машину, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.
На следующий день Патрульная полиция обнародовала кадры с уличных камер наблюдения и камер полицейских, которые фиксировали ход инцидента.
Источники сообщают, что экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было значительное содержание алкоголя.
Также стало известно, что полиция сообщила о подозрении находившейся за рулем авто женщине. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Женщина была отправлена под ночной домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Єдине що мабуть три кулі можна було і не пускати, однієї б вистачило.
==
Є таке. Поліціянтів вчать стріляти в тулуб, стрілянина по кінцівках ставить під загрозу життя як стріляючого так і його колег поліціянтів.
Не інакше.😭🤔👍😁
Зачем тьі чего то там вьідумьіваешь ,а подтвердить не можешь,то тут же ссьілаешься на кикие то секретньіе инструкция, мол верь тебе и все тут.И в сша тоже секретньіе инструкции, и тоже не можешь подтвердить?и при чем тут Украина? В сша совершенно другие законьі, люди, и взаимоотношения и там у людей долларьі и винчестерьв в руках,и ходят они "вверх ногами"Если же правду говоришь , вот допустим,то тебя надо привлекать "за разглашениє",но раз так свободно "разглашаешь", то значит ничего такого подобного в каких то там секретньіх инструкциях нет.Тем более ,внутренние инструкции касаются сотрудников, а не граждан,т.е. те действия,как их там "поражать оружием, в отношении граждан не могут бьіть секретньми, минюст Украиньі не зарегистрирует такие инструкции для мвс.
--
один уже понял - получил три пули.
P. S. Скільки хворих на голову в Україні.... пздц.
.... хоча з самого початку було зрозуміло що Ви слабкі розумом.
πлять- це що за маячня із турборежимом і гіпершвидкістю слідства? Та вкажіть, що в нього було 4.2 проміле та воно знаходилось у стані труп ще до стрілянини, а жив у цистерні від спирту 6-ть місяців.
Молодці поліцейські, а шушера зкацаплена, понабігала гадити в Україні!!