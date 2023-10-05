Стрельба в Днепре: спутница водителя тоже была пьяной

Следователи обнаружили алкоголь в крови спутницы мужчины, которого полицейские 29 августа застрелили в Днепре во время конфликта.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Относительно погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы. В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые показали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль подвыпивший. То есть следствие имеет непосредственные показания.

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В то же время, в отношении гражданской жены погибшего, которая была на водительском месте, когда авто остановили полицейские, следователи справкой подтвердили, что в ее крови также был алкоголь - 0,33 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле). - Ред.)", - сказала она.

Относительно пуль в теле погибшего Сапьян отметила, что, по данным следствия, полицейский произвел три выстрела, попаданий же было два.

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Также она рассказала, что находящийся под домашним арестом подозреваемый патрульный не признает свою вину. Он сотрудничает со следствием и согласился на следственный эксперимент, чтобы воспроизвести все события того дня. И он, и его напарница (на данный момент отстранены от службы) дают показания.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки машину, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

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На следующий день Патрульная полиция обнародовала кадры с уличных камер наблюдения и камер полицейских, которые фиксировали ход инцидента.

Источники сообщают, что экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было значительное содержание алкоголя.

Также стало известно, что полиция сообщила о подозрении находившейся за рулем авто женщине. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Женщина была отправлена под ночной домашний арест.