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УПЦ МП (1197) Чернігів (766)

УПЦ МП тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів у Чернігові

церква,чернігів

Українській православній церкві Московського патріархату тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів у Чернігові, три з яких понад 30 років перебували в оренді УПЦ МП.

Про це повідомив в.о. генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Андрій Лісовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прийнято рішення для того, аби убезпечити нашу культурну спадщину від подальшого руйнування, ми комісійно тимчасово припинили доступ до цих пам’яток, розклеївши попередження про те, що пам’ятка знаходиться під охороною держави, і що доступ до неї тимчасово обмежений", – сказав Лісовий.

Ідеться про чотири храми, що визнані архітектурними пам’ятками національного значення та розташовані у Чернігові: П’ятницька церква, Спасо-Преображенський собор, Троїцький собор, Єлецький монастир. Три з них понад 30 років перебували в оренді УПЦ МП.

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Як зазначають у заповіднику, упродовж попередніх трьох місяців спеціально створена комісія, що складалася з науковців та працівників заповідника "Чернігів стародавній", вивчала стан архітектурних пам’яток національного значення, що перебувають на балансі НАІЗ "Чернігів стародавній". Було зафіксовано, що практично всі вони за 30-річний період користування прийшли в неналежний стан та  недотримання умов користування рухомими об’єктами, іконами.

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Чому тимчасово?
Гнати москальскіх попів нах7й "за парєбрік"!
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05.10.2023 13:51 Відповісти
А чи не пора на загальнодержавному рівні заборонити москальський патріархат , чи ще мало біди Україні принесла пропоганда "руського міра " кліриками цієї церкви ?
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05.10.2023 13:51 Відповісти
гнати нах*й з України сраною мітлою цих кацапських фсб/кгб попів-3.14дерасів !!!
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05.10.2023 13:52 Відповісти
Немає більш постійного ніж тимчасове. Всіх кацапських попів нах.
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05.10.2023 13:54 Відповісти
Агенти ФСБ на кордоні з державами-агресора. Перш за все з прифронтової зони та кордонів треба прибрати цю мразоту
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05.10.2023 13:57 Відповісти
П'ятницька - це церква ПЦУ. Виходить, їм теж обмежили.
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05.10.2023 14:28 Відповісти
Вважають незаконно захопленою.
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05.10.2023 14:41 Відповісти
У 13 столітті після окупації монголами дикої тубільної провінції Русі - Києва з цією провінції колонії угро-фінського краю Залісся яке вже стало колонією золото-ординців їхнім московським улусом. І з нього за 300 років «монголо -татарського ярма» "Золотої Орди" втекло все і так мізерно нечисленне слов'яно- руське і увійшло до складу Руського -Королівства а потім слов'янського ВКЛ який був слов'яно- балтським центром Русі і крайнім форпостом цивілізаційної Європи на Сході кордоном з жахливою ордою московського улусу. Ось цієї правди і боїться не слов'янська, московська яка придумана тільки в 18 столітті нібито росія, і її підлі москалі її нечестиві політики, священики та історики. Саме для приховування правди про московію - орду брехливі пси опричники кривавого )(уйла в побудованому татарами а зараз ставши фашистським лігвом кремлі переписують історію слов'янської Русі-України, нацьковують свого ланцюгового КГБешного бандита патріарха РПЦ кирила - гундоса та окупаційну кацапську церкву МП в Україні на рідну українцям ПЦУ, щоб хоч в духовному житті продовжувати повністю контролювати Українську державу, щоб згодом знищити її або зробити своєю кацапською колонією як це вже було і не раз в кривавому історичному минулому слов'янської Русі-України.
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05.10.2023 14:40 Відповісти
Доречі, подейкують що корона короля Данила була в 1942 викрадена з його могили під собором у Перемишлі (нині Польща) і вивезена українцями до США, зараз вона разом з справжнім скелетом Ярослава мудрого схована у якогось місцевого українця-краєзнавця
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06.10.2023 04:03 Відповісти
 
 