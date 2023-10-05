РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12234 посетителя онлайн
Новости
2 267 9
УПЦ МП (1550) Чернигов (863)

УПЦ МП временно ограничили доступ к четырем храмам в Чернигове

церковь,чернигов

Украинской православной церкви Московского патриархата временно ограничили доступ к четырем храмам в Чернигове, три из которых более 30 лет находились в аренде УПЦ МП.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернігів стародавній" Андрей Лисовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принято решение для того, чтобы обезопасить наше культурное наследие от дальнейшего разрушения: мы комиссионно временно прекратили доступ к этим памятникам, расклеив предупреждение о том, что памятник находится под охраной государства, и что доступ к нему временно ограничен", – сказал Лисовый.

Речь идет о четырех храмах, признанных архитектурными памятниками национального значения и расположенных в Чернигове: Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор, Елецкий монастырь. Три из них более 30 лет находились в аренде УПЦ МП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник

Как отмечают в заповеднике, в течение предыдущих трех месяцев была создана специальная комиссия, состоявшая из ученых и работников заповедника "Чернігів стародавній", которая изучала состояние архитектурных памятников национального значения, находящихся на балансе НАИЗ "Чернігів стародавній". Было зафиксировано, что практически все они за 30-летний период использования пришли в ненадлежащее состояние вследствие несоблюдения условий использования движимыми объектами и иконами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому тимчасово?
Гнати москальскіх попів нах7й "за парєбрік"!
показать весь комментарий
05.10.2023 13:51 Ответить
А чи не пора на загальнодержавному рівні заборонити москальський патріархат , чи ще мало біди Україні принесла пропоганда "руського міра " кліриками цієї церкви ?
показать весь комментарий
05.10.2023 13:51 Ответить
гнати нах*й з України сраною мітлою цих кацапських фсб/кгб попів-3.14дерасів !!!
показать весь комментарий
05.10.2023 13:52 Ответить
Немає більш постійного ніж тимчасове. Всіх кацапських попів нах.
показать весь комментарий
05.10.2023 13:54 Ответить
Агенти ФСБ на кордоні з державами-агресора. Перш за все з прифронтової зони та кордонів треба прибрати цю мразоту
показать весь комментарий
05.10.2023 13:57 Ответить
П'ятницька - це церква ПЦУ. Виходить, їм теж обмежили.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:28 Ответить
Вважають незаконно захопленою.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:41 Ответить
У 13 столітті після окупації монголами дикої тубільної провінції Русі - Києва з цією провінції колонії угро-фінського краю Залісся яке вже стало колонією золото-ординців їхнім московським улусом. І з нього за 300 років «монголо -татарського ярма» "Золотої Орди" втекло все і так мізерно нечисленне слов'яно- руське і увійшло до складу Руського -Королівства а потім слов'янського ВКЛ який був слов'яно- балтським центром Русі і крайнім форпостом цивілізаційної Європи на Сході кордоном з жахливою ордою московського улусу. Ось цієї правди і боїться не слов'янська, московська яка придумана тільки в 18 столітті нібито росія, і її підлі москалі її нечестиві політики, священики та історики. Саме для приховування правди про московію - орду брехливі пси опричники кривавого )(уйла в побудованому татарами а зараз ставши фашистським лігвом кремлі переписують історію слов'янської Русі-України, нацьковують свого ланцюгового КГБешного бандита патріарха РПЦ кирила - гундоса та окупаційну кацапську церкву МП в Україні на рідну українцям ПЦУ, щоб хоч в духовному житті продовжувати повністю контролювати Українську державу, щоб згодом знищити її або зробити своєю кацапською колонією як це вже було і не раз в кривавому історичному минулому слов'янської Русі-України.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:40 Ответить
Доречі, подейкують що корона короля Данила була в 1942 викрадена з його могили під собором у Перемишлі (нині Польща) і вивезена українцями до США, зараз вона разом з справжнім скелетом Ярослава мудрого схована у якогось місцевого українця-краєзнавця
показать весь комментарий
06.10.2023 04:03 Ответить
 
 