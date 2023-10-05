УПЦ МП временно ограничили доступ к четырем храмам в Чернигове

Украинской православной церкви Московского патриархата временно ограничили доступ к четырем храмам в Чернигове, три из которых более 30 лет находились в аренде УПЦ МП.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернігів стародавній" Андрей Лисовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принято решение для того, чтобы обезопасить наше культурное наследие от дальнейшего разрушения: мы комиссионно временно прекратили доступ к этим памятникам, расклеив предупреждение о том, что памятник находится под охраной государства, и что доступ к нему временно ограничен", – сказал Лисовый.

Речь идет о четырех храмах, признанных архитектурными памятниками национального значения и расположенных в Чернигове: Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор, Елецкий монастырь. Три из них более 30 лет находились в аренде УПЦ МП.

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Как отмечают в заповеднике, в течение предыдущих трех месяцев была создана специальная комиссия, состоявшая из ученых и работников заповедника "Чернігів стародавній", которая изучала состояние архитектурных памятников национального значения, находящихся на балансе НАИЗ "Чернігів стародавній". Было зафиксировано, что практически все они за 30-летний период использования пришли в ненадлежащее состояние вследствие несоблюдения условий использования движимыми объектами и иконами.