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ВР (14814) УПЦ МП (1197) Клименко Юлія (26) Аліксійчук Олександр (3)

У Раді отримали достатньо підписів для розгляду заборони УПЦ (МП)

клименко,олександр,юлія,аліксійчук

У Верховній раді 226 народних депутатів підтримали розгляд заборони УПЦ (МП).

Про це повідомила у фейсбуці народепка від "Голосу" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ. 

"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука (спікера ВР. - Ред.) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у дописі.

Радіо свобода наводить данні соціологічного опитування Київського міжнародний інституту соціології у травні-червні, згідно з яким 66% українців вважають, що діяльність УПЦ (МП) необхідно заборонити.

Нагадаємо, наприкінці вересня Стефанчук заявляв, що, на його думку, у ВР немає достатньої кількості голосів для заборони УПЦ (МП).

Також читайте: З початку вторгнення викрито понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію, - СБУ
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Топ коментарі
+22
нах*й з України кацапську фсб/кгб секту !!!
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05.10.2023 15:40
+19
В Стефанчука буде серцевий напад.
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05.10.2023 15:41
+16
чекаємо не перший рік...
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05.10.2023 15:38
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чекаємо не перший рік...
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05.10.2023 15:38 Відповісти
нах*й з України кацапську фсб/кгб секту !!!
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05.10.2023 15:40 Відповісти
жирний зелений кабан знову пукнув в калюжу
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05.10.2023 18:09 Відповісти
В Стефанчука буде серцевий напад.
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05.10.2023 15:41 Відповісти
Трохи схудне... Йому корисно
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05.10.2023 16:00 Відповісти
В Стефанчука не має серця,воно заплило зеленим лайном.
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05.10.2023 16:06 Відповісти
херцевий
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05.10.2023 18:12 Відповісти
Лахта.
Твій коментар висить вже 4 хвилини і це рівно на 4 хвилини більше, ніж треба.
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05.10.2023 15:46 Відповісти
"Жиди погані правлять нами.А ми ще гірші ніж жиди.Ми продали дідівську славу й жиди в ярмо нас запрягли.Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні. " Т.Г.Шевченко
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05.10.2023 16:12 Відповісти
Той болєзний уже відхрюгавкався.
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05.10.2023 16:21 Відповісти
Ну так замість нього з'явився Лахта-2, Ліс Нікита
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05.10.2023 16:25 Відповісти

Їх як тарганів у старій общазі.
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Молодець Клименко. Стало зрозуміло шо зелені збрехали і тут, намагаючись перекласти відповідальність на депутатів Ради, хоча зрозуміло що це просто не бажання Зеленського і його шобли вичистити українську землю від русні.
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05.10.2023 15:43 Відповісти
Ти своє діло роби, а не на папєрєдніків гавкай. У Порошенка монобільшості ніколи не було. А тут і монобільшість є, і всі можливості є - і шо? І де? У мами рими, мабуть. А може у бакланова?
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05.10.2023 16:01 Відповісти
До того ж Порошенко Томос протиснув. Аби була заміна московським попам.
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05.10.2023 18:14 Відповісти
Так давно вже пора "телитися".
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05.10.2023 15:43 Відповісти
вася ломаченко з горя побіжить до гундяя хлопчиком для утіх.
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05.10.2023 15:46 Відповісти
невже це таки станеться?!
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05.10.2023 16:01 Відповісти
Не минуло й десяти років, як нарешті зібрали підписи...
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05.10.2023 16:02 Відповісти
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05.10.2023 16:03 Відповісти
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05.10.2023 16:04 Відповісти
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05.10.2023 16:06 Відповісти
Нє фсьо так проста. Тарапіцца нє нада...
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05.10.2023 16:11 Відповісти
Також, у парламенті, одночасно варто зібрати достатньо голосів для заборони діяльності в Раді ще і самого защітнічка УПЦ МП, товстого отрока Стефанчука.
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05.10.2023 16:15 Відповісти
от цього не буде
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05.10.2023 16:44 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/10/05/sofiya-fedyna-zahyst-moskovskoyi-czerkvy-ta-vidmova-vid-yiyi-zaborony-v-********-cze-dyversiya-proty-oboronozdatnosti-nashoyi-derzhavy/ Софія Федина на пленарному засіданні Верховної Ради: Захист московської церкви та відмова від її заборони в Україні - це диверсія проти обороноздатності нашої держави

https://eurosolidarity.org/2023/10/ 05-10-2023



В Україні потрібно нарешті заборонити московську церкву, попи якої наводили московські ракети по наших містах і селах, роздавали терористам зброю в церквах, відмовляються відспівувати наших загиблих героїв, займаються торгівлею зброєю і розповсюдженням дитячої порнографії. Про це заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина з трибуни парламенту.

«Московська церква немає нічого спільного з церквою, вірою, совістю та релігією. Це фсбшна структура, яка повністю працює на путінський режим. Захист московської церкви, неприйняття законів про її заборону в Україні - це диверсія проти обороноздатності нашої держави», - наголошує депутатка.

«Чому майже за рік і дев'ять місяців від повномасштабного московського вторгнення Верховна Рада не може винести в залу і проголосувати законопроєкти, які забороняють московську церкву? Може нарешті ми сьогодні їх розглянемо у сесійній залі і заборонимо цю фсбшну, катівську структуру, якою є московська церква, яка немає нічого спільного ані з совістю, ані з вірою, ані зі свободою, ані з честю», - зазначила вона.

«Мені би хотілося нагадати цифри, які сьогодні оприлюднила Служба безпеки України: із 68 затриманих попів і митрополитів московської церкви всі займалися не тільки державною зрадою, але вони займалися торгівлею зброєю і дитячою порнографією. Колеги в залі, ви підтримуєте торгівлю зброєю і розповсюдження дитячої порнографії? То чому у нас немає зараз на порядку денному законопроєктів про заборону і ліквідацію московської церкви і розірвання будь-яких контактів з москвою?», - сказала Федина.

«Московські попи наводили ракети на наші міста і села, московські попи роздають зброю в церквах московським терористам, московські попи до цих пір відмовляються відспівувати наших загиблих захисників. Питання: ви це все підтримуєте, ви це все толеруєте, вам це все підходить? Якщо ні, то я прошу підпишіться терміново під скликанням позачергової сесії і під винесенням у залу законопроєктів, які ліквідовують московську церкву», - підкреслила депутатка.

Вона нагадала про ініційований «Європейською Солідарністю» законопроєкт 8221, який забороняє московську церкву на основі усіх можливих конвенцій з прав людини, посилаючись на питання національної безпеки, ухвалення якого дасть можливість припинити діяльність цієї структури.

«Винесіть у залу ті інші, урядові беззубі законопроєкти. Силовики просять, Служба безпеки просить, а Верховна Рада телиться, захищаючи московських церковних убивць», - зауважила депутатка.

«Сьогодні не голосуючи, не виносячи у сесійну залу законопроєкти про заборону московської церкви, ви підставляєте президента Зеленського. Бо саме тут з цієї трибуни на День Конституції він заявив, що ми маємо позбутися духовної залежності від московської церкви. То ви так зневажаєте свого лідера президента Зеленського? Чи вам начхати? Чи можливо вам хтось якісь вказівки дає з Офісу президента?», - звернулася Федина до монобільшості.

«Якщо ні, то вже сьогодні законопроєкти про заборону московської церкви мають бути тут, в сесійній залі проголосовані і найближчим часом прийняти за основу і в цілому. Бо інакше, як казав Василь Симоненко, всі, хто захищає московську церкву - це «байстрюки катів осатанілих». Бо тільки такі люди можуть захищати путіна і його фсбшну структуру», - зазначила вона.
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05.10.2023 16:52 Відповісти
По-перше це лише підписи на внесення в порядок денний,тому купити одного депутата для УПЦМП це не проблема,або на сесію може не прийти з різних причин один депутат з 226 і законопроект пропаде.По-друге внесення це ще не прийняття.Знайдуться кришувальники УПЦМП які внесуть 100000 поправок і законопроект втопиться в них. По-третє навіть якщо приймуть,знайдеться 10 московитів -депутатів які заблокують законопроект шляхом подання клопотання до КС,а той може розглянути це через рік.Час буде згаяний. Якщо навіть і цей етап буде пройдений, почнуться позови до Судів всіх рівнів і на це можуть піти роки.Тому найкраще,якби влада захотіла,це Рішення РНБО про заборону московської секти і тоді ніякі скарги в Суди не будуть правомірні.
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05.10.2023 17:08 Відповісти
Головне - отих усіх падлюк на список.
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05.10.2023 18:17 Відповісти
У Раді отримали достатньо підписів для розгляду заборони гундяєвського кривослав`я....-

а адепт руZZкого міра -Зрадник ванюшка баканаФФ знає про це...?!
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05.10.2023 17:31 Відповісти
Не прошло и 2 года
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05.10.2023 17:33 Відповісти
 
 