У Раді отримали достатньо підписів для розгляду заборони УПЦ (МП)
У Верховній раді 226 народних депутатів підтримали розгляд заборони УПЦ (МП).
Про це повідомила у фейсбуці народепка від "Голосу" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука (спікера ВР. - Ред.) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у дописі.
Радіо свобода наводить данні соціологічного опитування Київського міжнародний інституту соціології у травні-червні, згідно з яким 66% українців вважають, що діяльність УПЦ (МП) необхідно заборонити.
Нагадаємо, наприкінці вересня Стефанчук заявляв, що, на його думку, у ВР немає достатньої кількості голосів для заборони УПЦ (МП).
Топ коментарі
+22 Ярослав Іванович a5a348c4
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+19 krot_lub
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+16 MrStepanovM
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Їх як тарганів у старій общазі.
https://eurosolidarity.org/2023/10/ 05-10-2023
В Україні потрібно нарешті заборонити московську церкву, попи якої наводили московські ракети по наших містах і селах, роздавали терористам зброю в церквах, відмовляються відспівувати наших загиблих героїв, займаються торгівлею зброєю і розповсюдженням дитячої порнографії. Про це заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина з трибуни парламенту.
«Московська церква немає нічого спільного з церквою, вірою, совістю та релігією. Це фсбшна структура, яка повністю працює на путінський режим. Захист московської церкви, неприйняття законів про її заборону в Україні - це диверсія проти обороноздатності нашої держави», - наголошує депутатка.
«Чому майже за рік і дев'ять місяців від повномасштабного московського вторгнення Верховна Рада не може винести в залу і проголосувати законопроєкти, які забороняють московську церкву? Може нарешті ми сьогодні їх розглянемо у сесійній залі і заборонимо цю фсбшну, катівську структуру, якою є московська церква, яка немає нічого спільного ані з совістю, ані з вірою, ані зі свободою, ані з честю», - зазначила вона.
«Мені би хотілося нагадати цифри, які сьогодні оприлюднила Служба безпеки України: із 68 затриманих попів і митрополитів московської церкви всі займалися не тільки державною зрадою, але вони займалися торгівлею зброєю і дитячою порнографією. Колеги в залі, ви підтримуєте торгівлю зброєю і розповсюдження дитячої порнографії? То чому у нас немає зараз на порядку денному законопроєктів про заборону і ліквідацію московської церкви і розірвання будь-яких контактів з москвою?», - сказала Федина.
«Московські попи наводили ракети на наші міста і села, московські попи роздають зброю в церквах московським терористам, московські попи до цих пір відмовляються відспівувати наших загиблих захисників. Питання: ви це все підтримуєте, ви це все толеруєте, вам це все підходить? Якщо ні, то я прошу підпишіться терміново під скликанням позачергової сесії і під винесенням у залу законопроєктів, які ліквідовують московську церкву», - підкреслила депутатка.
Вона нагадала про ініційований «Європейською Солідарністю» законопроєкт 8221, який забороняє московську церкву на основі усіх можливих конвенцій з прав людини, посилаючись на питання національної безпеки, ухвалення якого дасть можливість припинити діяльність цієї структури.
«Винесіть у залу ті інші, урядові беззубі законопроєкти. Силовики просять, Служба безпеки просить, а Верховна Рада телиться, захищаючи московських церковних убивць», - зауважила депутатка.
«Сьогодні не голосуючи, не виносячи у сесійну залу законопроєкти про заборону московської церкви, ви підставляєте президента Зеленського. Бо саме тут з цієї трибуни на День Конституції він заявив, що ми маємо позбутися духовної залежності від московської церкви. То ви так зневажаєте свого лідера президента Зеленського? Чи вам начхати? Чи можливо вам хтось якісь вказівки дає з Офісу президента?», - звернулася Федина до монобільшості.
«Якщо ні, то вже сьогодні законопроєкти про заборону московської церкви мають бути тут, в сесійній залі проголосовані і найближчим часом прийняти за основу і в цілому. Бо інакше, як казав Василь Симоненко, всі, хто захищає московську церкву - це «байстрюки катів осатанілих». Бо тільки такі люди можуть захищати путіна і його фсбшну структуру», - зазначила вона.
а адепт руZZкого міра -Зрадник ванюшка баканаФФ знає про це...?!