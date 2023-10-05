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вибори (6591) Корнієнко (665)

Має бути закон разової дії щодо виборів повоєнного часу, - "слуга народу" Корнієнко

корнієнко

Має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливостей проведення виборів повоєнного часу.

Таку думку висловив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у інтерв’ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливості проведення виборів повоєнного часу", - зазначив він.

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Корнієнко зауважив, наразі виникає низка запитань, пов'язаних з організацією виборчого процесу. Серед них він виокремив проблеми, що пов’язані з інфраструктурою, адже частина шкіл, коледжів, ліцеїв, де раніше розміщувалися виборчі дільниці, наразі зруйновані.

"Потрібно сформувати нову карту дільниць, розв'язати питання з реєстром виборців, адже не всі тимчасові переселенці — як всередині країни, так й за її межами, зможуть повернутися", - додав перший віцеспікер Ради.

Водночас перший заступник Голови ВР закликав колег по парламенту не спекулювати на темі виборів, "бо у нас є тенденція: коли обговорюється формат проведення повоєнних виборів, всі вирішують, що вибори будуть завтра. Це не так". За його словами, спершу має відбутися професійна дискусія.

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"Зараз на майданчику Ради Європи проводяться консультації за участю експертів. Країни Європи, зокрема Боснія, Хорватія, мають досвід повоєнних виборів, тому працюємо", - нагадав він.

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Топ коментарі
+8
*** вам на рило узурпатори!
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05.10.2023 16:55
+6
А як це разової дії? - Раз, і в "Дії" виграв Зеленскій, а в Раді 99,8% "Слуги!
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05.10.2023 17:00
+5
пахне повним пздцом.
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05.10.2023 16:53
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Ніяких виборів під час війни!

Крапка.

Спочатку Перемога, а потім політичні ігри.
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05.10.2023 16:51 Відповісти
Працюй- те на Перемогу України.

А не на перемогу своіі партії.
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05.10.2023 16:53 Відповісти
коли цей алкаш перестане пити .......
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05.10.2023 18:01 Відповісти
Тестувальник бльадськомародерный політичних рятувалок для Zeвлади
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05.10.2023 18:52 Відповісти
пахне повним пздцом.
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05.10.2023 16:53 Відповісти
Та так,*потішило*спочатку професійна дискусія*це в професорів з Трускавця.
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05.10.2023 22:02 Відповісти
*** вам на рило узурпатори!
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05.10.2023 16:55 Відповісти
выборы- это условие Госдепа!!
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05.10.2023 17:15 Відповісти
довести можеш, чи просто пукнув?
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05.10.2023 17:16 Відповісти
Спочатку потрібно перевішати сосен зелених.
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05.10.2023 16:58 Відповісти
правильніше -викорчувати.
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05.10.2023 19:22 Відповісти
Пропоную в законі заборонити балотуватися будь якому коміку, а всіх (хто б ким не працював) повʼязаних з партією сн - розстріляти. Зелю + оп повісити на майдан
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05.10.2023 16:59 Відповісти
Путин? Ты?
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05.10.2023 19:02 Відповісти
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05.10.2023 19:33 Відповісти
Нє. Не схожий. ***** крім сруської може тільки на німецькій бовкнути. Мабуть це Степан, якого кадирівці шукали-шукали, ловили-ловили, але справа його живе.
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05.10.2023 19:40 Відповісти
😁 коли на якусь прифронтову зону приїздить зечмо, чи якісь ще особісти там можно хоч голим ходити - жодного пострілу не буде. Задумайтесь чому. А ще подумайте на тему: ракет стільки, що не шкода в селі по кафе влупити, чи по якійсь церкві… але щось найвеличніший, який веде країну до перемоги досі живий) і навіть жодної спроби нападу не зафіксували 😁 Русня Залужного вже хоронила, Буданов сам собі 10 нападів намалював, а 🤡 навіть яйця не отримав. Чи ви думаєте якби він заважав пуйлу то його б не вбили? Н смішіть )
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06.10.2023 05:52 Відповісти
А як це разової дії? - Раз, і в "Дії" виграв Зеленскій, а в Раді 99,8% "Слуги!
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05.10.2023 17:00 Відповісти
А ти думаєш вони запропонують ще варіанти? Закатай губу.
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05.10.2023 19:42 Відповісти
Ці уродам п...да.Дібільні суки за ради халявних грошей звязались з мафіозними кланами і кацапськой агентурой.Чого достигли зараз обсираються що їх віддадуть на ростерзаніє.Ні -рулюйте до кінця.Інакше не доживите до виборів.
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05.10.2023 17:01 Відповісти
куй вам а не вибори...
патріоти воюють або вбиті, простий люд виїхав за кордон
в україні зараз більшість буде у зермаків
це тилові силовики, адміністрації, чиновнники різних марок, і ******* яка відкупилася
+ родичі всіх їх...
А ЦЕ ВСЕ ЗЕЛЕНИЙ ЛОХТОРАТ, бо їм при такій владі заібісь.
так що вибори весною це другий термін боневтіка і ....ізда Україні
а треба стан війни, ставку з військовим командуванням без єрмаків , данілових
без ВР, та смотрящих, всі працюють на перемогу, корупціонерів до стєнки
розкрадачів до стенки.
а після війни, вибори!!!
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Позна пить баржоми, зебила вам зебилы теперь терпеть до конца своих дней. Порошенко, не дурак, даже под дулом автомата не полезет сейчас на должность президента. Просрали вы свой шанс на будущее в 2019 и нормальных людей подставили, полудурки
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Тут ти не правий - його навіть автомат не зупинить знову податись у президенти. Так, де там за сценарієм два "узі"?
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05.10.2023 17:14 Відповісти
Порошенко за копійку .......,а тут посада президента,як в Україні вже склалось головного корупціонера.
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05.10.2023 17:15 Відповісти
У яку ціну були яйця для армії за Порошенка? А пальне? А "зимові куртки"? І скільки наразі зЕ СВОЇХ грошей на ВСУ задонатив?
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05.10.2023 18:08 Відповісти
зеленське лайно хоче красти вічно..
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Має бути Корнієнко разової дії.
Всі ці зелені гандони мають бути разової дії...
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05.10.2023 17:11 Відповісти
Презерватив разової дії був у твого батька, тому ти і з'явився на цей світ
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05.10.2023 17:12 Відповісти
У твоєї матусі був сказ матки, і ти народився?
Сумна історія...
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05.10.2023 17:20 Відповісти
Твоя матуся відсмоктувала у водіїв фур на Київській окружній, і ти народився?
Нестандартне запліднення...
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05.10.2023 17:28 Відповісти
По закінченню війни свої вибори ви - слуги урода проводитимете в Ростові, якщо добіжите. Просто забудьте це слово.
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05.10.2023 17:19 Відповісти
Корнєплод, пензлюй працювати на потреби фронту. Мразота зелена.
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05.10.2023 17:42 Відповісти
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05.10.2023 18:32 Відповісти
ситуація тупикова!
проводити вибори неможливо. не проводити вибори, це порушення конституції, та сумнівне продовження повноважень, зе!поца.
з цим презиком, нема майбутнього. але, воно самостійно не злізе.
як бути, я не знаю!
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05.10.2023 19:03 Відповісти
Гнусавий із своїм гофмаршалом хочуть "відтягнути конец" Один на двох.
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05.10.2023 19:32 Відповісти
Зелені гниди усілякими способами прагнуть зберегтися при владі, бо інакше їх чекають суди за провалену підготовку до війни, мерзенну корупцію під час війни, за мільйонні статки та маєтки, набуті у той час, коли більшість народу втрачає все.
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05.10.2023 20:34 Відповісти
Та йому вибори непотрібні доки матуся не освоїть всіх тендерів, які повигравала зовсім випадково та без участі синочка
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05.10.2023 20:43 Відповісти
нах, нах, нах...
nach Osten
Grüne, Flucht nach Osten
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05.10.2023 21:10 Відповісти
пля..
у цього брюхатого в голові
тільки вибори "сосєн палубних"
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05.10.2023 22:19 Відповісти
 
 