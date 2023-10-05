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Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, - Зеленський

зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський на полях III саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - зазначив Зеленський.

Також читайте: В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

Автор: 
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Топ коментарі
+3
Скільки вже можна піаритися на роботі німців, іспанців, поляк, США? Краще дай відповідь, де наші українські системи ППО? Мало було часу? Так вже термін добігає кінця. Мало було влади? Так в жодної команди в Україні не було монобільшості в парламенті і свого на 100% уряду, силовиків. Не було грошей? Так "бариги" залишили 170 мільярдів в казні, виграні суди у кацапів на 4,7 мільярдів доларів США і позов до них на суму 11 мільярдів доларів. Економіка? Була на самому високому підйомі. Де Ваші, пане Президенте досягнення? Ми бачимо, що у європейців все є і вони мають для себе і навіть надлишки спроможні давати нам. Зато в нас є за державні кошти російськомовний телеканал "Фрідом", телемарафон і врешті держпавна стипендія для баті Президента, залишилося тільки поставити його родині пам'ятники і створити музей.
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05.10.2023 20:10
+2
У руля Украины, оказался банальный хапуга, который во время войны, пытается ничего не менять в своей воровской гильдии, и требовать, требовать у всех кого возможно, оружие и денежное содержание для своего строя.
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05.10.2023 20:20
+2
Я много раз это писал раньше, напишу еще раз. Помощь запада оружием будет во много раз больше, если от ЗЕ увидят решительные шаги по перестройке всей власти Украины. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки, которые неизвестно что могут сделать в будущем. Далеко ходить не надо, вор-министр резников, после двух скандалов по коррупции, даже не под следствием.
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05.10.2023 20:25
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05.10.2023 19:34 Відповісти
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05.10.2023 19:37 Відповісти
Ця людина, чи завхоз, хтось приїде в це село де впала ракета, чи на місце аварії автобуса чи там де в лікарню ракета попала?
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05.10.2023 19:55 Відповісти
Спасіба, кеп. Іди вкради ще пару мільярдів зі своїми дружками чи повиймай клістрони з ППО.

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05.10.2023 19:58 Відповісти
Скільки вже можна піаритися на роботі німців, іспанців, поляк, США? Краще дай відповідь, де наші українські системи ППО? Мало було часу? Так вже термін добігає кінця. Мало було влади? Так в жодної команди в Україні не було монобільшості в парламенті і свого на 100% уряду, силовиків. Не було грошей? Так "бариги" залишили 170 мільярдів в казні, виграні суди у кацапів на 4,7 мільярдів доларів США і позов до них на суму 11 мільярдів доларів. Економіка? Була на самому високому підйомі. Де Ваші, пане Президенте досягнення? Ми бачимо, що у європейців все є і вони мають для себе і навіть надлишки спроможні давати нам. Зато в нас є за державні кошти російськомовний телеканал "Фрідом", телемарафон і врешті держпавна стипендія для баті Президента, залишилося тільки поставити його родині пам'ятники і створити музей.
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05.10.2023 20:10 Відповісти
У руля Украины, оказался банальный хапуга, который во время войны, пытается ничего не менять в своей воровской гильдии, и требовать, требовать у всех кого возможно, оружие и денежное содержание для своего строя.
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05.10.2023 20:20 Відповісти
Пояснюю. Нещодавно серйозно вклалися в підсилення авіації - було модернізовано мій літак для встановлення ******** розважальної системи, повністю замінене внутрішнє оздоблення салону, оновлено дивани та елітні крісла. Стосовно досягнень - було профінансовано шоу Лєни Кравєц, щодня записую вам відео з натхненними промовами, виділено мільярди на дороги, виплатили сотні мільйонів брату Шурми за постачання окупантам електроенергії, закупили на сотні мільйонів автозаків для поліції, за видатні заслуги нагороджені видатні митці ********** Кошовий та Горбунов, дали орден та грамоту від ГРУ ескортниці і це лише частковий перелік. Чого тобі, ще бракує, невдячний український народе? - Зеленський.
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05.10.2023 20:38 Відповісти
И это все в военное время.....бывали хуже времена, но не было подлей.
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05.10.2023 20:42 Відповісти
" Германия работает "..... над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы - ХАХАХАХА как же смешно . Кого Зеленский дураками считает ?? Если бы из Вашингтона был бы пинок то Шольц бы уже десяток Пэтриотов прислал.
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05.10.2023 20:12 Відповісти
Я много раз это писал раньше, напишу еще раз. Помощь запада оружием будет во много раз больше, если от ЗЕ увидят решительные шаги по перестройке всей власти Украины. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки, которые неизвестно что могут сделать в будущем. Далеко ходить не надо, вор-министр резников, после двух скандалов по коррупции, даже не под следствием.
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05.10.2023 20:25 Відповісти
Ты во мне ищешь причину бестолковости ЗЕ и его гильдии воров? Тебя смешно читать что западу что то угрожает и он что то должен Украине. Им не угрожает абсолютно ничего, ху\йло никогда не полезет на страну НАТО, он прекрасно знает что все закончится очень быстро. Запад не пришлет спецов, они ими дорожат, и властям будет сложно объяснить своим избирателям, что же забыли их военные, в чужой для них воюющей стране. Украина может рассчитывать только на себя, но для этого от ЗЕ нужны шаги которые я написал выше.
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05.10.2023 20:38 Відповісти
Потому что НАТО это просто не надо. Что для НАТО там есть ценного, ради чего воевать? Наверно непревзойденный автоваз и камаз? )))
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05.10.2023 21:44 Відповісти
Дауненок путинский. Димон, у тебя минималка 18 000 рэ?
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05.10.2023 22:05 Відповісти
Так все таки, 18 000 рэ? Если что, бедность - не порок.
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05.10.2023 22:07 Відповісти
Не грусти Димон, с 2024 будет повышение минималки. Гордо сможешь сказать, что уже не 18 000, а целых 20 000 руб, теперь минималка. Извини, ты дороже не стоишь. Тем более у тебя есть экспертное мнение "Денег нет но вы там держитесь". Кто это сказал ты ведь знаешь.
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05.10.2023 22:12 Відповісти
Еще можно добавить, если ты такой умный, отчего такой бедный. Впрочем, можешь быстренько придумать что ты миллионер. Форумный.
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05.10.2023 22:09 Відповісти
Говорю же, тебе надо подождать немного. С 2024 будет повышение минималки, у тебя будет не 18 000 а 20 000 руб.
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05.10.2023 22:15 Відповісти
Димон, все претензии по минимальной зарплате, принимаются в Министерство труда и социальной защиты РФ. Если ты чем то недоволен - есть сайт, с контактами. Напиши, что на эти деньги прожить невозможно и цифра должна быть пересмотрена. Может к тебе прислушаются....
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05.10.2023 22:22 Відповісти
Димон, я рад что ты можешь на 18 000 руб безбедно жить в РФ, поскольку просто тебя выше не оценивает никто. Скажи, вас набирали через государственную службу занятости, которая ОБЯЗАНА работать с любым соискателем, независимо от его квалификации?
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05.10.2023 22:34 Відповісти
-Киселева пересмотрел? Какие , на х..й, ресурсы. Все эти ресурсы можно спокойно покупать, это много дешевле, чем вести войну. И вот еще вопрос, почему штаты не захватывают страны, где те же самые ресурсы а армии на уровне Ватикана? Ты 100% с параши, с ее наративами.
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05.10.2023 22:12 Відповісти
Ты уже достаточно сказал, больше и не надо. Записан в кацапы.
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05.10.2023 22:31 Відповісти
Як тільки хтось починає критикувати мародірів при владі, то він автоматично виявляється російським диверсантом? Геніально!
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05.10.2023 21:34 Відповісти
Если бы путин хотел полезть на запад, то есть прямая граница с странами Балтии, а за ними Польша. Очнись наконец.
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05.10.2023 20:49 Відповісти
"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці."зе лідор" працює над грабежем українського бюджету, призначаючи стипендії "видатним" , котрі його навчили бути грабіжником
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05.10.2023 20:43 Відповісти
Якщо Тобі здається, то Тобі негайно варто звернутися до екзорциста.Ти одержимий рашистським духом ,в якому сидить антихрист .Я Тобі відповім так само, як свого часу це сказав С.Петлюра -"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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05.10.2023 22:28 Відповісти
Димон, ты только зарегился и тебя так много. Шел бы ты к симонян, разрабатывать стратегию удара ЯО над сибирью.
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05.10.2023 22:18 Відповісти
И тем и другим. Я с подозрением отношусь к свежеиспеченным экспертам. Особенно когда половина коментов от одного неофита. И как показывает практика не зря. Да и мысли твои тухленьким, скрепным отдают.
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05.10.2023 22:28 Відповісти
Последний мой вклад в твою сегодняшнюю похлебку с пивом. Ты не патриот Украины, и не британец, ты обычный бот под ВПН. Скоро твоя смена кончится и мы про тебя забудем. Разговаривай с себе подобными, без ВПН, в Лахте, какой нибудь, или откуда ты там. И не надо тут апеллировать к демократии. У вас ее нет, не было и не будет. Ты даже не знаешь, что это такое. Все, иди за зарплатой, ты неинтересен.
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05.10.2023 22:41 Відповісти
Ты не поверишь, он был бы рад, приглашению в команду симоньян. Там нормально платят, поскольку они ярые пропагандисты. Беда только в том, что его туда не зовут, таких как он - вагон и маленькая тележка.
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05.10.2023 22:26 Відповісти
Зачем Путину Прибалтика? а Україна "ЗАЧЕМ" ???
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05.10.2023 22:35 Відповісти
Димон, если ты не знаешь, то у ХедХантер есть база нежелательных резюме, которые они принимают от соискателей, но их абсолютно никому не показывают, поскольку эти кандидаты безинтересны работодателям. Это ХедХАнтер не афиширует, но это именно так. Чтоб тебе повысить квалификацию ну и как следствие зарплату, можно пройти курсы повышения квалификации, скажем на кафедре журналистики, если ты себя позиционируешь как инетный пропагандист.
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05.10.2023 22:43 Відповісти
Димон, еще есть другой путь, стать тролем на иностранных сайтах, раша тудей это организовала. Но там нужно сдать тест на знание иностранного, английского например. И им совсем иначе платят. Смогешь сдать тест? Думаю вряд ли, судя по тому что ты здесь.
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05.10.2023 22:48 Відповісти
Наконец то троль, начал показывать себя. Какими языками владеете? Матерным - в совершенстве. А еще? Ну еще русским без учета знаков препинания, и английским через гугл переводчик. Вот потому никакое коммерческое кадровое агенство ты и не способен заинтересовать.
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05.10.2023 22:55 Відповісти
Справки - в справочном бюро. Ну или в государственном центре занятости населения, для особого контингента.
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05.10.2023 22:59 Відповісти
 
 