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Росіяни скинули 2 КАБи на передмістя Херсону

каб

Російські війська вдарили по передмістю Херсону двома керованими авіабомбами вдруге за день.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ. 

"Продовжуються обстріли Херсону. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань", – йдеться у дописі.

Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю близько 17:00.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби", - наголосив він. 

Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по району, де розташовано об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлене, але живлення відновили.

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обстріл (28672) Херсон (3381) Прокудін Олександр (183)


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Топ коментарі
+2
Якщо порівняти, скільки всього кацапи в нас знищили, то ті ураження - поодинокі випадки, комарині укуси, менше, ніж крапля в морі.
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15.10.2023 18:47
+2
Я в Києві. Далі що? Як потонулий флагман та декілька підбитих БДК наблизили нашу перемогу? Чим це допомогло, скажімо, в контрнаступі та звільненні окупованої території? Є адекватна, без істерик, відповідь?
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15.10.2023 19:03
+2
Немає в них відповідей. Точніше є, але питання неприємні і відповіді на них такі ж. Тож крутяться як вужі на сковородці. Дебілопатріоти.
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15.10.2023 20:12
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А Україна чого не скидує на Бєлгород?! Чи тільки Ізраєлю можна відповідати ?!
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15.10.2023 18:32 Відповісти
кучма все розпродав, нічим літати, нічим відповідати.
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15.10.2023 18:35 Відповісти
То ж нам, як розповідають, і керованих бомб багато надали, і британських ракет, і хаймерсів. Невже в кацапів в зоні їхньої досяжності нема ні складів БК, ні нафтобаз, ні розташувань їх військових, техніки та озброєння?
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15.10.2023 18:40 Відповісти
Так, в зоні їхньої досяжності є склади БК, нафтобази, розташування військових, техніки та озброєння, в тому числі вже уражені.
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15.10.2023 18:44 Відповісти
Якщо порівняти, скільки всього кацапи в нас знищили, то ті ураження - поодинокі випадки, комарині укуси, менше, ніж крапля в морі.
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15.10.2023 18:47 Відповісти
У цій краплі відбивається цілий мир фейкової картонної арміі *****, яка "взяла Київ, Лондон, та омила чоботи на індійському узбережжі" .Якщо порівняти, скількі подохло сотен тисяч кацапів намагаючись взяти Київ, то ті ураження цеглин та бетону - комарині укуси, менше, ніж крапля в морі, тім паче що все це буде відновлено за рахунок арештованих грошей кацапстану, а пересічний ванька буде менше пити, від чого стан білої гарячки буде все частішати, як і кількість вбитих по гарячці кацапів.
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15.10.2023 18:53 Відповісти
Ванья, ти можеш рахувати потонулий флагман ЧФ та ще декілька підбитих БДК , згорілий підводний човен "камаринім укусом", як і все інше. Але суть від цього не зміниться - якщо це камарініе укуси, чого ви досі не в київі?
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15.10.2023 18:57 Відповісти
Я в Києві. Далі що? Як потонулий флагман та декілька підбитих БДК наблизили нашу перемогу? Чим це допомогло, скажімо, в контрнаступі та звільненні окупованої території? Є адекватна, без істерик, відповідь?
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15.10.2023 19:03 Відповісти
Як потонулий флагман та декілька підбитих БДК наблизили нашу перемогу?
==
Моцно. Кацап вже не може блокувати єкспорт Чорним Морем, а згодом не зможе блокувати й Азов. У контрнаступі це допомогло тим, що ворог не має можливості десантуватися на українському узбережжі за допомогою ЧФ - він цілковито уразливий.
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15.10.2023 19:18 Відповісти
А до потонулого флагмана мав можливість десантуватись? Коли і як?
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15.10.2023 19:37 Відповісти
до потонулого флагмана була можливість, але на узгоджену дату екіпаж БДК відмовився це робити за дуже поганих погодних умов.
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15.10.2023 21:26 Відповісти
Я в Києві.
==
***** теж в Київі як і ти .
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15.10.2023 19:21 Відповісти
Черговий неадекват. Звідкіля ви такі беретесь?
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15.10.2023 19:39 Відповісти
а судьи кто?
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15.10.2023 21:22 Відповісти
на яке питання ти хочеш відповідь?

чому досі Україна не заїбашила рашку, у якої від совка залишився перший в світі арсенал сухопутного та авіаційного озброєння?

чи чому Україна з в 20 разів слабшою економікою від рашки не наробила стільки ж зброї скільки совок за 50 років?

чи чому Україна не наробила літаків стратегічної авіації та не бомбить рашку?

чи чому ще не вигралу війну та тобі не доповіли?

чи чому тобі новий диван собєс не видав?
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15.10.2023 19:41 Відповісти
Чого істериш? Тєлємарахвону передивився, в якому ми притулиними дронами вже потопили весь кацапський флот і деморалізовані залишки ворога панічно тікають з Криму? Я задав конкретні питання. Адекватної відповіді нема? Проходь мимо.
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15.10.2023 19:50 Відповісти
це як раз не істерика.
Хто ти такий, щоб тобі доповідали?
Звичайний диванний зрадойоб, якому все не так і якому всі винні? Сумно тобі? Втомився?
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15.10.2023 20:02 Відповісти
Немає в них відповідей. Точніше є, але питання неприємні і відповіді на них такі ж. Тож крутяться як вужі на сковородці. Дебілопатріоти.
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15.10.2023 20:12 Відповісти
За 11 тяжёлых стратегических бомбардировщиков, 575 крылатых ракет и другое оборудование россия заплатила 275 миллионов долларов.
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15.10.2023 18:37 Відповісти
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ. По данным расследования "Радио Свобода" как минимум десять из этих ракет использовались для ударов по Украине в 2022-2023 годах.
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15.10.2023 18:38 Відповісти
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15.10.2023 19:13 Відповісти
 
 