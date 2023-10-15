Росіяни скинули 2 КАБи на передмістя Херсону
Російські війська вдарили по передмістю Херсону двома керованими авіабомбами вдруге за день.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуються обстріли Херсону. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань", – йдеться у дописі.
Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю близько 17:00.
"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по району, де розташовано об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлене, але живлення відновили.
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Моцно. Кацап вже не може блокувати єкспорт Чорним Морем, а згодом не зможе блокувати й Азов. У контрнаступі це допомогло тим, що ворог не має можливості десантуватися на українському узбережжі за допомогою ЧФ - він цілковито уразливий.
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***** теж в Київі як і ти .
чому досі Україна не заїбашила рашку, у якої від совка залишився перший в світі арсенал сухопутного та авіаційного озброєння?
чи чому Україна з в 20 разів слабшою економікою від рашки не наробила стільки ж зброї скільки совок за 50 років?
чи чому Україна не наробила літаків стратегічної авіації та не бомбить рашку?
чи чому ще не вигралу війну та тобі не доповіли?
чи чому тобі новий диван собєс не видав?
Хто ти такий, щоб тобі доповідали?
Звичайний диванний зрадойоб, якому все не так і якому всі винні? Сумно тобі? Втомився?