Росіяни скинули 2 КАБи на передмістя Херсону

Російські війська вдарили по передмістю Херсону двома керованими авіабомбами вдруге за день.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуються обстріли Херсону. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань", – йдеться у дописі.



Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю близько 17:00.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по району, де розташовано об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлене, але живлення відновили.

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