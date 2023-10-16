Другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України вилетів із Тель-Авіва, - посольство
Сьогодні, 16 жовтня, з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Ізраїлі.
"Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Valery Koulga
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+11 CryptoShorts
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+8 Leon Renk #454630
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Маю великі сумніви.
Вважаю евакуацією мають займатись євреї, вони ж їх прийняли, тому за них і відповідають.
Можливи в силу малообізнаності ви не знаєте, що всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
Посольство займалося "сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту" Чи надавати різного роду посвідок громадянам України повинен Ізраіль?
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
Та воно в Україну й не повернеться - осяде десь в ситій Європі. А вивозять їх, сук, за наші гроші. лубінець, ****, ти зараз ПОРУШУЄШ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, бо за ті гроші можна було б купити, наприклад, якісні турнікети, чи FPV-дрони, чи.... ***** ЗЕЛЕНА
P.S. Вибачте за матюки.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
Мало того, Лубінець цим взагалі не займається. Він займається громадянами України, що знаходятся у Газі, звідки усі пункии пропуску перекриті.