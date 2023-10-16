Другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України вилетів із Тель-Авіва, - посольство

Сьогодні, 16 жовтня, з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Ізраїлі.

"Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.

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