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Другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України вилетів із Тель-Авіва, - посольство

ізраїль,евакуація

Сьогодні, 16 жовтня, з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Ізраїлі.

"Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів з Тель-Авіва, - МЗС

Автор: 

Ізраїль (1647) посольство (946) українці (2541) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+14
Боже ж мой, какая забота! Спасти заблудших овец, которые выбрали теплое море под Железным Куполом вместо хатынок Куршавеля под снегом...
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
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16.10.2023 09:08
+11
рятували ухилянтів та їхніх дружин?
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16.10.2023 09:06
+8
Так хай же воюють за Ізраїль, а не тікають від війни!
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
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16.10.2023 09:25
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рятували ухилянтів та їхніх дружин?
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16.10.2023 09:06 Відповісти
+ чернильниц
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16.10.2023 09:07 Відповісти
дам з собачками
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16.10.2023 09:18 Відповісти
То куди вони їдуть ? В Україну ?
Маю великі сумніви.
Вважаю евакуацією мають займатись євреї, вони ж їх прийняли, тому за них і відповідають.
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16.10.2023 09:08 Відповісти
Про кого ви пишете? Що означає "прийняли"?
Можливи в силу малообізнаності ви не знаєте, що всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
Посольство займалося "сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту" Чи надавати різного роду посвідок громадянам України повинен Ізраіль?
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16.10.2023 13:22 Відповісти
Боже ж мой, какая забота! Спасти заблудших овец, которые выбрали теплое море под Железным Куполом вместо хатынок Куршавеля под снегом...
Лучше бы дрова и уголь для буржуек украинцам закупали к Новому году!
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16.10.2023 09:08 Відповісти
Не флуди.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
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16.10.2023 13:29 Відповісти
Їх нібито 35 тисяч було з початку війни?! Це скільки років будуть перевозити?
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16.10.2023 09:18 Відповісти
Вроде бы перелет только за свой счет - скидываешь деньги посольству и оно билет тебе покупает, без этого никаких эвакуационных рейсов нет.
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16.10.2023 09:31 Відповісти
зебанда вивозить своїх родичів не переймайтесь так
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16.10.2023 09:21 Відповісти
Так хай же воюють за Ізраїль, а не тікають від війни!
І в Україну вони чорта з два повернуться, розповзуться по Европі!
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16.10.2023 09:25 Відповісти
у всех есть второе гражданство
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16.10.2023 10:18 Відповісти
А те що кожного дня гине десяток мирних громадян від рашиських обстрілів про це думають ?,що ворог щоденно обстрілює Херсон ,Харків ,Нікополь та інші міста ,зате лднр не можна там "наші люди".
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16.10.2023 10:00 Відповісти
Треба опікуватися тими, хто залишився в Україні, а не бігає шукає кращого життя
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16.10.2023 10:02 Відповісти
куда теперь "патриотов" на фронт или дальше в европу
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16.10.2023 10:17 Відповісти
Чи потрібне нам це бидло? - Ні!
Та воно в Україну й не повернеться - осяде десь в ситій Європі. А вивозять їх, сук, за наші гроші. лубінець, ****, ти зараз ПОРУШУЄШ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, бо за ті гроші можна було б купити, наприклад, якісні турнікети, чи FPV-дрони, чи.... ***** ЗЕЛЕНА
P.S. Вибачте за матюки.
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16.10.2023 11:06 Відповісти
Не флуди.
Всі відлітають за власної ініціативи, за ВЛАСНІ кошти.
На ділі посольство тільки складає списки громадян України для відповідного рейсу у відповідний аеропорт.
Мало того, Лубінець цим взагалі не займається. Він займається громадянами України, що знаходятся у Газі, звідки усі пункии пропуску перекриті.
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16.10.2023 13:32 Відповісти
 
 