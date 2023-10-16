Нетаньяху провів телефонну розмову з Путіним
У понеділок, 16 жовтня, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним - Росія заявила, що готова вести роботу для "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише представництво Кремля в телеграмі.
"Президент Росії висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих ізраїльтян, акцентував рішуче неприйняття та засудження будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, зокрема жінки та діти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, нібито Володимир Путін поінформував про кроки, що робляться Росією, з метою сприяння нормалізації обстановки, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа. Представництво повідомляє, що Путін поділився деталями сьогоднішніх телефонних розмов із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.
"Підтверджено принципову готовність російської сторони і далі вести цілеспрямовану роботу в інтересах припинення палестино-ізраїльської конфронтації та досягнення мирного врегулювання політико-дипломатичними засобами", - додали в представництві.
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Після неї пиня відправить з десяток су-35 до Ірану.
ПРОСТО Ізраїль сильна країна, корупція майже нульова і присікається на корню,
Ізраїль має передове озброєння
Тому Ізраїль може говорити з ким хоче і як хоче, і виставляти своє бачення і свої вимоги
А тепер про Україну, 1,5 роки війни тисячі загиблих... діти, ЗСУ, зруйновані життя, згвалтовані і т д
А в Україні свадьби з 2 лями
А з України туристи на пляжах лями тратять
А в Україні корупційні скандали на вищих рівнях на лями
А в Україні приховане декларування
....перелічуйте далі самі
ЗНАЄТЕ Європейці і Американці також мають приватні соцмережі Вони все бачуть і не розуміють цей Український Безлад - їх це вже дратує
Результатом этих расследований может быть предъявление ему обвинений по нескольким серьёзным уголовным статьям: «Получение взятки» (статья 290 УК) и «Мошенничество и обман общественного доверия» (статья 284 УК)
Бидло ти кремлівське , а кого ти знищуєш в Украіні
не жінок і дітей !
Щоб ти су@ ка здох до ранку 😡
Ну - ну , це щось зі світу фантастики , бо цього ,, миротворця "
пора знищити фізично ,
щоби не було війн і терористів
в багатьох країнах світу !!😠
ЦН підрядився на чверть ставки до смердючих pyzкіх, як той наумов?
А в цей час "Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю
Совет Безопасности ООН https://media.un.org/ru/webtv не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа.
В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против - США, Великобритания, Франция и Япония. Шесть стран воздержались.
В проекте резолюции от Кремля предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня».
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совет и все международное сообщество несут на себе ответственность решать гуманитарный кризис, «однозначно осудив »Хамас« и подтвердив право Израиля на самооборону».
«К сожалению, резолюция, представленная Россией, не отвечает всем этим требованиям», -