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Нетаньяху провів телефонну розмову з Путіним

нетаньяху,биньямин

У понеділок, 16 жовтня, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним - Росія заявила, що готова вести роботу для "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише представництво Кремля в телеграмі.

"Президент Росії висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих ізраїльтян, акцентував рішуче неприйняття та засудження будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, зокрема жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, нібито Володимир Путін поінформував про кроки, що робляться Росією, з метою сприяння нормалізації обстановки, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа. Представництво повідомляє, що Путін поділився деталями сьогоднішніх телефонних розмов із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.

"Підтверджено принципову готовність російської сторони і далі вести цілеспрямовану роботу в інтересах припинення палестино-ізраїльської конфронтації та досягнення мирного врегулювання політико-дипломатичними засобами", - додали в представництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС подякував Путіну за "невтомні зусилля Росії"

Автор: 

Ізраїль (1647) Нетаньягу Беньямін (170) путін володимир (23878)


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Топ коментарі
+79
Це якийсь сраний сюр.
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16.10.2023 21:08
+64
Бібі, невже так складно позбутися звички смоктати в *****?
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16.10.2023 21:09
+57
. Це просто якийсь пць!!! Після того як кацапи буквально - "наклали на голову " всьому Ізраїлю , і плюнули в обличчя загиблим ізраїльтянам , цей - ...... бере й телефонує їхньому сЦарю .!!!
Про що можна говорити з божевільною потворою !?
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16.10.2023 21:13
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16.10.2023 22:27 Відповісти
Садомазо в запущеній стадії.
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16.10.2023 22:27 Відповісти
Вони там йо.нуті всі, прости Господи?! А зеля все набивався приїхати до них з моральною підтримкою. На нього натаніяка навіть увагу не звернуло...
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16.10.2023 22:40 Відповісти
Похоронил себя как политик вообще. Конченый.
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16.10.2023 22:42 Відповісти
Сподіваюсь , "змістовна" була бесіда.
Після неї пиня відправить з десяток су-35 до Ірану.
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16.10.2023 22:44 Відповісти
Зараз період заглядання в очко, скоро настане інший період, буде митись
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16.10.2023 22:48 Відповісти
Народ Израиля - и у вас есть свои 73%.
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16.10.2023 22:52 Відповісти
Позвонил Пукину--- это как спросить у палача как правильно сделать перевязку раны. И палач, что невероятно, рассказал. Браво тварюки и один и другой!
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16.10.2023 22:53 Відповісти
Вот интересно, Зеленскому отказали в приезде в Израиль, после того как он одним из первых выразил сочувствие израильскому народу - по сути это дипломатический плевок в лицо. Пуйло ничего не выразил, это же был подарок на ДР, какие соболезнования? И Нетаньяху звонит другу путину. По идее, теперь Зеленский вполне может позвонить Махмуду Аббасу чтобы "обсудить сложившуюся ситуацию".
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16.10.2023 22:56 Відповісти
это было ясно, евреи не будут видеть русский след, даже если те им открыто войну объявят. Братушки. Кому-то еще их жалко?
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16.10.2023 22:57 Відповісти
Як на мене ізраїль нічим не кращий за палестинців та москалів!
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16.10.2023 23:15 Відповісти
Клуб сумашедших дідів...Це абзац...
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16.10.2023 23:33 Відповісти
*****.
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16.10.2023 23:35 Відповісти
Биби - национальный позор Израиля. Его ещё судить будут.
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16.10.2023 23:41 Відповісти
Ви не розумієте чому так, чи як так
ПРОСТО Ізраїль сильна країна, корупція майже нульова і присікається на корню,
Ізраїль має передове озброєння

Тому Ізраїль може говорити з ким хоче і як хоче, і виставляти своє бачення і свої вимоги


А тепер про Україну, 1,5 роки війни тисячі загиблих... діти, ЗСУ, зруйновані життя, згвалтовані і т д
А в Україні свадьби з 2 лями
А з України туристи на пляжах лями тратять
А в Україні корупційні скандали на вищих рівнях на лями
А в Україні приховане декларування
....перелічуйте далі самі

ЗНАЄТЕ Європейці і Американці також мають приватні соцмережі Вони все бачуть і не розуміють цей Український Безлад - їх це вже дратує
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17.10.2023 00:06 Відповісти
Против Биньямина Нетаньяху начиная с 2016 года ведутся несколько уголовных расследований.

Результатом этих расследований может быть предъявление ему обвинений по нескольким серьёзным уголовным статьям: «Получение взятки» (статья 290 УК) и «Мошенничество и обман общественного доверия» (статья 284 УК)
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17.10.2023 08:57 Відповісти
Отказал Зеленскому, чтобы угодить ***** - главному другу врагов Израиля.. Это полный пипeц...
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17.10.2023 00:23 Відповісти
Мразь кремлівська щось патякає про дітей і жінок 😠
Бидло ти кремлівське , а кого ти знищуєш в Украіні
не жінок і дітей !

Щоб ти су@ ка здох до ранку 😡
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17.10.2023 00:36 Відповісти
Кремлівський вилупок - миротворець ???

Ну - ну , це щось зі світу фантастики , бо цього ,, миротворця "
пора знищити фізично ,
щоби не було війн і терористів
в багатьох країнах світу !!😠
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17.10.2023 00:58 Відповісти
Отримати стільки бід від палестинських терористів і про цьом дзвонити до таких самих терористів в Кремлі і приймати від них співчуття?Черговий міф про гордий і сильний Ізраїль здувся.
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17.10.2023 01:18 Відповісти
Интересно было бы узнать что Нетаньяху хотел от брата Володи ?
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17.10.2023 01:46 Відповісти
Чому ЦН черпає інфу виключно з того джерела, де насрали і насцяли каųanu?

ЦН підрядився на чверть ставки до смердючих pyzкіх, як той наумов?
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17.10.2023 01:48 Відповісти
кто-то снова увидел мир в очке Хйла. конечно, с одной стороны радостно, что все почти как у нас. но с другой - за победу адекватности кажется нужно надолго забыть.
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17.10.2023 02:59 Відповісти
Ну, слава Богу! А то вже почали розганяти "зраду" про ніби-то те, що Нетаньяху прямо-таки образився на ***** и не хоче більше з ним дружити! Я аж захвилювалася! Але, фух, пронесло, як же ж Ізраїлю без парашки! Це неможливо! Всесвітній цирк продовжується.
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17.10.2023 07:38 Відповісти
Нетаньяху провів телефонну розмову з Путіним - "всесвітньовідомим миротворцем... руского мира/міра по руськи.

А в цей час "Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю

Совет Безопасности ООН https://media.un.org/ru/webtv не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против - США, Великобритания, Франция и Япония. Шесть стран воздержались.

В проекте резолюции от Кремля предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совет и все международное сообщество несут на себе ответственность решать гуманитарный кризис, «однозначно осудив »Хамас« и подтвердив право Израиля на самооборону».

 «К сожалению, резолюция, представленная Россией, не отвечает всем этим требованиям», -
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17.10.2023 08:56 Відповісти
Отлично, друзья всегда найдут выход из сложной ситуации.
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17.10.2023 09:32 Відповісти
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