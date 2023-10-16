Нетаньяху провів телефонну розмову з Путіним

У понеділок, 16 жовтня, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним - Росія заявила, що готова вести роботу для "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише представництво Кремля в телеграмі.

"Президент Росії висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих ізраїльтян, акцентував рішуче неприйняття та засудження будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, зокрема жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, нібито Володимир Путін поінформував про кроки, що робляться Росією, з метою сприяння нормалізації обстановки, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа. Представництво повідомляє, що Путін поділився деталями сьогоднішніх телефонних розмов із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.

"Підтверджено принципову готовність російської сторони і далі вести цілеспрямовану роботу в інтересах припинення палестино-ізраїльської конфронтації та досягнення мирного врегулювання політико-дипломатичними засобами", - додали в представництві.

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