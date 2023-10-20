Ми не можемо допустити перемоги ХАМАС і Путіна, - Байден

Президент Джо Байден порівняв ХАМАС з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки і ті, й інший хочуть знищити сусідню демократичну країну

Про це він заявив у своєму зверненні до американського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо допустити й не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС, і такі тирани, як Путін, перемогли", - сказав президент США.

Він також наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення:

"Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків", - додав Байден.

