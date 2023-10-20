РУС
Мы не можем допустить победы ХАМАС и Путина, - Байден

байден

Президент Джо Байден сравнил ХАМАС с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку и те, и другие хотят уничтожить соседнюю демократическую страну

Об этом он заявил в своем обращении к американскому народу, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили", - сказал президент США.

Он также отметил, как украинцы пострадали после российского вторжения:

"Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилованиях, которые россияне использовали как оружие, и тысячах и тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей", - добавил Байден.

Читайте: Байден направить в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину

Байден Джо (2799) путин владимир (32016) Хамас (197)
Чому Хамас терористи, а за рашу відповідає тільки *****? Треба визнати росію країною терору
20.10.2023 07:22 Ответить
Кацапам страждати вічно.
20.10.2023 06:49 Ответить
Було б добре,якщо б всі політики усвідомили,що )(уйло і Хамас-одне ціле
20.10.2023 08:25 Ответить
Кацапам страждати вічно.
20.10.2023 06:49 Ответить
Зло не тільки повинно називатися злом, а і повинне бути покаране.. дід ***** та його опричники повинні бути привселюдно повішені з випущеними кишками, в назідання іншим уйобкам!
20.10.2023 08:31 Ответить
Так чому шмарклі жуєте?
20.10.2023 06:50 Ответить
ато ***** нападьоть
20.10.2023 09:21 Ответить
Чому Хамас терористи, а за рашу відповідає тільки *****? Треба визнати росію країною терору
20.10.2023 07:22 Ответить
20.10.2023 08:30 Ответить
Тому, що хамас організація, а ***** є *****.
20.10.2023 22:00 Ответить
Дід видав базу.
20.10.2023 07:26 Ответить
Чудова промова , республіканцям стане соромно, що вони на боці зла . Мабуть таки Байдену Блінкен написав - в ньому й коріння з українських євреїв ...
20.10.2023 07:33 Ответить
Ви спитали Блінкена, чи пам'ятає він про це? А взагалі порівнювати війну Ізраїлю з війною в Україні, це всерівно, що порівнювати мізинець з іншим органом чоловіка.
20.10.2023 08:03 Ответить
Ха-ха-ха! Це так,але і те,і те на тілі одного чоловіка!
20.10.2023 09:08 Ответить
Дивний світ, вже варто випускати методичку, хто хороший, а хто поганий....
20.10.2023 07:33 Ответить
А до тебе не доходить, мозок висох, що не можеш відрізнити людське від гіршого за звіряче хамасо-кацапське.
20.10.2023 08:34 Ответить
А тобі в методичці написали, що треба по хамськи та з наїздом реагувати на такі коментарі?😂
20.10.2023 22:04 Ответить
Я так розумію, що у нас Президент не zeленський?..
20.10.2023 07:38 Ответить
voлодимир
20.10.2023 07:50 Ответить
до балаканини хотілось би ще реальних дій
20.10.2023 07:48 Ответить
20.10.2023 07:55 Ответить
На Уренгойских месторождениях повышается сейсмическая активность.
20.10.2023 07:57 Ответить
И метеоритная - учёные заметили рост опасности крупных метеоритов типа Тунгусского.
****** так, что финансовой подпитке московии настанет конец.
20.10.2023 08:07 Ответить
Було б добре,якщо б всі політики усвідомили,що )(уйло і Хамас-одне ціле
20.10.2023 08:25 Ответить
По мере добычи недра в определенном месте облегчаются, в следствии чего происходят изменения в силовом сейсмическом поле. Это и приводит к ТЕХНОГЕННЫМ землетрясениям.
20.10.2023 08:54 Ответить
Дякуємо, батьку Байден!
Карай злочинців ***** та хамас ігілу!!
Дякуємо за допомогу Україні!
20.10.2023 10:25 Ответить
надеюсь за словами увидеть дела.
20.10.2023 11:27 Ответить
не увидите ничего, кроме "немного Атакамсов", что б проверить, как они прорывают русскую ПВО и 31 танка на 900 км фронта, 1 танк на 30 километров, представляете, какая крутая помощь...
20.10.2023 11:31 Ответить
та понятно, что всё происходящее не более, чем кровавый спектакль, а мы здесь частью на сцене, в оркестровой яме, ну и в партере. при этом сами всю дорогу набивались в массовку.
20.10.2023 11:46 Ответить
Хіба танк зараз щось особливо вирішує на фронті. Це вам не перша СВ
20.10.2023 12:37 Ответить
Навіть небагата кількість ATACMS наводять жах на ряди окупантів та іх техніку, а іх будуть поставляти на постійній основі, тому жахів буде ще багато.
20.10.2023 15:52 Ответить
А саме головне коли будуть 300км ATACMS то буде суцільний жах для керченського мосту, та місцем дислокації авіації.
20.10.2023 15:59 Ответить
Майор фсб Иван Бидонов бывает очень красноречив
20.10.2023 11:29 Ответить
Ти касап? Чи просто трампіст?
20.10.2023 11:33 Ответить
Байден сказав, що військова допомога Україні і Ізраїлю є необхідним внеском у майбутню безпеку Америки (дійшло? https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqejqprvz3zo цитую джерело ВВС ). "Це розумна інвестиція, дивіденди з якої у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями, - сказав Байден. - Вона допоможе зберегти американських військових. Вона допоможе нам побудувати для наших дітей і онуків світ, який буде безпечнішим, мирнішим і процвітаючим". Він заявив, що ХАМАС і Росія "прагнуть знищити демократію".
У своїй промові Байден неодноразово ставив в один ряд Путіна і терористів. "Коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті і агресії. Вони продовжують діяти, і ціна та загрози для Америки та всього світу продовжують зростати. Тож якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою до влади та прагненням контролювати Україну, він не обмежиться лише Україною".

Хто так надоумив Байдена на підкреслені істини?
Ще би він зрозумів, що касапів потрібно перемогти так, щоб в майбутньому вони не змогли розв'язати нову війну...
20.10.2023 11:32 Ответить
Тоді питання, чому ЄС передає більше військової техніки, та заміщує ******** технікою від США
А США за весь час передало техніки менше ніж на 4млрд

Може США хочуть заробити на ЄС?

Якщо поруч з ЄС не буде "маньяка" зі зброєю - тоді від кого захищатись, та навіщо зброя?
Виходить щоб зброя продавалась, потрібно мати поруч "маньяка"

якщо перемогти "маньяка" - тоді будуть втрачені прибутки, та потрібно буде шукати нового.
а у нового, може потенційні жертви будуть не платоспроможні

якщо б хотіли перемоги - то лендліз би працював
та санкції із ада були б на єкспорт, щоб зменшити прибутки,
а не на імпорт, що дозволило мати прибутки, котрі можна витратити тільки на війну
20.10.2023 14:02 Ответить
Неправда, якщо це стосується України "США за весь час передало техніки менше ніж на 4млрд" Останні цифри говорять, що за 2022-23рр. Україна отримала від США військової техніки на суму порядка $45млрд (зустрічав в касапських пабліках, здається, на підставі повідомлень з Конгресу). І ці цифри - з врахуванням амортизаційного зносу (тому що велику частину техніки ми отримуємо як б/в)
Практичної різниці між ленд-лізом і такими подарунками не існує. Все-одно, навіть по прямим контрактам з штатівськими виробниками зброї, ця зброя за межі США без дозволу Держдепу та Конгресу вийти не зможе. Ленд-ліз потрібен лише на випадок, якщо до влади в США прийдуть противники військової підтримки Україні.
20.10.2023 14:42 Ответить
Брехня полная. Реальных вооружений около 20 млрд. Остальное сначала будет изготовлено и передано по программе на 2025, 26 годы, а может и позже.
20.10.2023 14:54 Ответить
Якраз це все неправда

1. 45млрд - це виділені Конгресом кошти на військову підтримку.
З яких, 20 млрд на програму USAI в майбутньому через 3-5-10 років - тобто коли замовлять та виготовлять цю техніку.
Літом знайшли 5млрд, тому що рахували як нову, а по факту вже була задіяна амортизація.

45 - 20 - 5 = 20млрд - це те що дісно поставили на сьогодні по програмі PDA,
ще 1.3млрд по USAI - новина літом

20 млрд / 19 міс = 1 млрд в місяць

Виходить що по USAI зараз та в близькому майбутньому нічого неможливо поставити, тому треба просити нові кошти в Конгресі на PDA

Тобто по факту - поставлено на 20 млрд, та в запасі ще 5млрд

2. По техніці, ці дані є відкритими
Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$

Якщо 45млрд, або хоча б 10 млрд були поставлені технікою,
тоді
Абрамс 10млрд/12.9млн = 775шт
Бредлі 10млрд/2.5млн = 4000шт
M777 10млрд/6млн = 1666шт

Даже математично видно, що кошти витрачаються на "расходники", а не на техніку
Стільки техніки не отримано - навіть якщо рахувати всі країни

3. Лендліз - а хто проти?
Запропонував республіканець, ще до початку війни - з терміном дії безстроково, поки не вирішиться конфлікт
Демократи, підтримали після початку війни, та зменшили термін дії до 1 жовтня

Зараз лендліз закінчився - демократична адміністрація не скористалась

Республіканець знову, в іншому законі добавив поправку - подовжити ще на 1 рік - поки не підтримано, та не проголосовано

Лендліз, той що прийняли для України - якраз дозволив президенту, передавати зброю без згоди Конгресу, та ще й зняли вимогу, що Україна повинна оплатити знищену, втрачену та ремонт техніки.
20.10.2023 15:24 Ответить
може бути, що в цьому поточному році - $20млрд лише військової техніки (та навіть більше; принаймі, до кінця року буде значно більше двадцяти); але ж ти писав "США за весь час передало техніки менше ніж на 4млрд" (я спеціально закурсивив цю фразу, сподіваюсь, просто помилкову); я заперечую, бо ще https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-19-11-2022/ в минулому році станом на листопад (те, що знайшов в гуглі) було більше $20млрд . Разом - близько $45млрд
20.10.2023 20:03 Ответить
якщо рахувати з 24 лютого 2022 року, фактично (не враховувати обіцяну по програмі USAI) надану військову допомогу, то сума складає 20млрд

якщо розділити цю суму, на техніку та **********+інше, то виходить
що техніка складає 3.7млрд

тут рахують, та надають офіційні посилання
https://protectukrainenow.org/uk/report

Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
20.10.2023 20:21 Ответить
кацапи кинуть бомбу на бєлгород і хвостовик від атакмс. і звинуватять Україну
20.10.2023 13:29 Ответить
США будуть дуже збентеженні цим, і "глубоко озаботятся" пришлють ще більще ATACMS
20.10.2023 15:42 Ответить
Вот что близость выборов, животворящих, делает с животоврящим.
20.10.2023 15:56 Ответить
Байден все вірно розуміє і реально оцінює ситуацію 😠

Пуцькін, це породження антихриста, диявол у людській подобі,
який підлягає негайному фізичному знищенню , бо він ходячий
людожер 😡
20.10.2023 16:30 Ответить
Вот вы каждый день ноете и ругаете Зеленского, а у вас оказывается демократия.🤓
20.10.2023 16:44 Ответить
Хамасняку - на гиляку!
20.10.2023 20:38 Ответить
Мощнейшая речь Байдена: «Путин это Хамас, Украина и Израиль победят!» | Реакция Трампа и Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=nWqy0rBc_V8
20.10.2023 22:09 Ответить
 
 