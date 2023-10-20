Мы не можем допустить победы ХАМАС и Путина, - Байден
Президент Джо Байден сравнил ХАМАС с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку и те, и другие хотят уничтожить соседнюю демократическую страну
Об этом он заявил в своем обращении к американскому народу, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили", - сказал президент США.
Он также отметил, как украинцы пострадали после российского вторжения:
"Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилованиях, которые россияне использовали как оружие, и тысячах и тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей", - добавил Байден.
****** так, что финансовой подпитке московии настанет конец.
Карай злочинців ***** та хамас ігілу!!
Дякуємо за допомогу Україні!
У своїй промові Байден неодноразово ставив в один ряд Путіна і терористів. "Коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті і агресії. Вони продовжують діяти, і ціна та загрози для Америки та всього світу продовжують зростати. Тож якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою до влади та прагненням контролювати Україну, він не обмежиться лише Україною".
Хто так надоумив Байдена на підкреслені істини?
Ще би він зрозумів, що касапів потрібно перемогти так, щоб в майбутньому вони не змогли розв'язати нову війну...
А США за весь час передало техніки менше ніж на 4млрд
Може США хочуть заробити на ЄС?
Якщо поруч з ЄС не буде "маньяка" зі зброєю - тоді від кого захищатись, та навіщо зброя?
Виходить щоб зброя продавалась, потрібно мати поруч "маньяка"
якщо перемогти "маньяка" - тоді будуть втрачені прибутки, та потрібно буде шукати нового.
а у нового, може потенційні жертви будуть не платоспроможні
якщо б хотіли перемоги - то лендліз би працював
та санкції із ада були б на єкспорт, щоб зменшити прибутки,
а не на імпорт, що дозволило мати прибутки, котрі можна витратити тільки на війну
Практичної різниці між ленд-лізом і такими подарунками не існує. Все-одно, навіть по прямим контрактам з штатівськими виробниками зброї, ця зброя за межі США без дозволу Держдепу та Конгресу вийти не зможе. Ленд-ліз потрібен лише на випадок, якщо до влади в США прийдуть противники військової підтримки Україні.
1. 45млрд - це виділені Конгресом кошти на військову підтримку.
З яких, 20 млрд на програму USAI в майбутньому через 3-5-10 років - тобто коли замовлять та виготовлять цю техніку.
Літом знайшли 5млрд, тому що рахували як нову, а по факту вже була задіяна амортизація.
45 - 20 - 5 = 20млрд - це те що дісно поставили на сьогодні по програмі PDA,
ще 1.3млрд по USAI - новина літом
20 млрд / 19 міс = 1 млрд в місяць
Виходить що по USAI зараз та в близькому майбутньому нічого неможливо поставити, тому треба просити нові кошти в Конгресі на PDA
Тобто по факту - поставлено на 20 млрд, та в запасі ще 5млрд
2. По техніці, ці дані є відкритими
Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
Якщо 45млрд, або хоча б 10 млрд були поставлені технікою,
тоді
Абрамс 10млрд/12.9млн = 775шт
Бредлі 10млрд/2.5млн = 4000шт
M777 10млрд/6млн = 1666шт
Даже математично видно, що кошти витрачаються на "расходники", а не на техніку
Стільки техніки не отримано - навіть якщо рахувати всі країни
3. Лендліз - а хто проти?
Запропонував республіканець, ще до початку війни - з терміном дії безстроково, поки не вирішиться конфлікт
Демократи, підтримали після початку війни, та зменшили термін дії до 1 жовтня
Зараз лендліз закінчився - демократична адміністрація не скористалась
Республіканець знову, в іншому законі добавив поправку - подовжити ще на 1 рік - поки не підтримано, та не проголосовано
Лендліз, той що прийняли для України - якраз дозволив президенту, передавати зброю без згоди Конгресу, та ще й зняли вимогу, що Україна повинна оплатити знищену, втрачену та ремонт техніки.
якщо розділити цю суму, на техніку та **********+інше, то виходить
що техніка складає 3.7млрд
тут рахують, та надають офіційні посилання
https://protectukrainenow.org/uk/report
Пуцькін, це породження антихриста, диявол у людській подобі,
який підлягає негайному фізичному знищенню , бо він ходячий
людожер 😡
