Мы не можем допустить победы ХАМАС и Путина, - Байден

Президент Джо Байден сравнил ХАМАС с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку и те, и другие хотят уничтожить соседнюю демократическую страну

Об этом он заявил в своем обращении к американскому народу, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили", - сказал президент США.

Он также отметил, как украинцы пострадали после российского вторжения:

"Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилованиях, которые россияне использовали как оружие, и тысячах и тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей", - добавил Байден.

Читайте: Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину