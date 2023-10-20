В окупованому Мелітополі підірвали вороже авто, - міський голова Федоров

Вночі в Мелітополі підірвали авто з окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували й грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - йдеться в повідомленні.

Вночі, в момент завантаження награбованого в авто, партизани підірвали авто окупантів-мародерів в районі Авіамістечка.

