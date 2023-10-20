УКР
Росію вигнали зі спільноти фінансових розвідок світу

росія,путін,санкції

Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу у відповідь на російську агресію проти України.

Про це йдеться на сайті групи, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованій там заяві сказано, що основою для співпраці в межах групи є довіра. А підтримка Росфінмоніторингом дій російської влади та спосіб комунікацій, які він обрав, серйозно підривають цю довіру.

Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін.

Читайте: ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти Росії, - ЗМІ

Група "Еґмонт" об'єднує понад 160 фінансових розвідок світу, в тому числі українську Державну службу фінансового моніторингу, для покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Назва групи походить від палацу Еґмонт-Аренберг у Брюсселі, де вона була створена у 1995 році.

У грудні 2022 році росіянам заборонили займати керівні, консультативні та представницькі посади в Еґмонтській групі, а Росфінмоніторингу заборонили брати участь в її засіданнях та проєктах.

Також читайте: Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією

розвідка (3915) росія (67259) санкції (12576)
+6
Треба дописувать "сцяними тряпками "
показати весь коментар
20.10.2023 11:43 Відповісти
+4
А хто ж із ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, убивць-терористів з московії, підтримує?!?
показати весь коментар
20.10.2023 11:46 Відповісти
+4
Щоб двічі не розчохлювати, одразу за упокой.
показати весь коментар
20.10.2023 11:53 Відповісти
Треба дописувать "сцяними тряпками "
показати весь коментар
20.10.2023 11:43 Відповісти
А хто ж із ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, убивць-терористів з московії, підтримує?!?
показати весь коментар
20.10.2023 11:46 Відповісти
Папа і офшорний банк Ватікану.(правда без глузду.але з вигодою)
показати весь коментар
20.10.2023 12:01 Відповісти
- Шо, опять?!
показати весь коментар
20.10.2023 11:46 Відповісти
Нарешті. кацапи тільки пи@дили усю інфу щодо Західних грошей, відстежували та використовували у своїх інтересах усі рухи коштів, визначали партнерів Заходу та предмет розрахунків, перекшодажали різними способами, нахабніли до того, що киздили чужі великі гроші, а щодо своїх грошиків на наркоту, зброю, відмивання робили усе можливе, щоби приховати та перекрутити інфу.
Світові терористи у формі держави
показати весь коментар
20.10.2023 11:47 Відповісти
Оце справді серйозно. Хоч і пізно, але краще ніж ніколи.
показати весь коментар
20.10.2023 11:48 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 11:51 Відповісти
Щоб двічі не розчохлювати, одразу за упокой.
показати весь коментар
20.10.2023 11:53 Відповісти
жесть !!
показати весь коментар
20.10.2023 11:54 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 12:01 Відповісти
Зато КНДР поддержала Коня-лаврова.
Вперед, ********* к статусу 404!
показати весь коментар
20.10.2023 12:03 Відповісти
"Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін." (с)
а ООН ***** на свою репутацію. там паРаша королює.
а ООН ***** на свою репутацію. там паРаша королює.
показати весь коментар
20.10.2023 12:09 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 14:28 Відповісти
нє прашло і палгода ...
показати весь коментар
20.10.2023 14:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0oaazxCPNwU
показати весь коментар
20.10.2023 18:23 Відповісти
 
 