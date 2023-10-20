Росію вигнали зі спільноти фінансових розвідок світу

Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу у відповідь на російську агресію проти України.

Про це йдеться на сайті групи, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованій там заяві сказано, що основою для співпраці в межах групи є довіра. А підтримка Росфінмоніторингом дій російської влади та спосіб комунікацій, які він обрав, серйозно підривають цю довіру.

Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін.

Читайте: ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти Росії, - ЗМІ

Група "Еґмонт" об'єднує понад 160 фінансових розвідок світу, в тому числі українську Державну службу фінансового моніторингу, для покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Назва групи походить від палацу Еґмонт-Аренберг у Брюсселі, де вона була створена у 1995 році.

У грудні 2022 році росіянам заборонили займати керівні, консультативні та представницькі посади в Еґмонтській групі, а Росфінмоніторингу заборонили брати участь в її засіданнях та проєктах.

Також читайте: Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією