Россию выгнали из сообщества финансовых разведок мира

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство Росфинмониторинга в ответ на российскую агрессию против Украины.

Об этом говорится на сайте группы, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованном там заявлении говорится, что основой для сотрудничества в рамках группы является доверие. А поддержка Росфинмониторингом действий российских властей и способ избранных им коммуникаций серьезно подрывают это доверие.

Чтобы сохранить репутацию, Эгмонтская группа 18 октября решила приостановить членство Росфинмониторинга на неопределенный срок.

Также читайте: ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против России, - СМИ

Группа "Эгмонт" объединяет более 160 финансовых разведок мира, в том числе украинскую Государственную службу финансового мониторинга, для улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Название группы произошло от дворца Эгмонт-Аренберг в Брюсселе, где она была создана в 1995 году.

В декабре 2022 года россиянам запретили занимать руководящие, консультативные и представительские должности в Эгмонтской группе, а Росфинмониторингу запретили участвовать в ее заседаниях и проектах.

Также читайте: США привлекут к ответственности причастных к поставке оружия между КНДР и РФ, - Госдеп

разведка (4220) россия (96917) санкции (11766)
Топ комментарии
+6
Треба дописувать "сцяними тряпками "
20.10.2023 11:43 Ответить
+4
А хто ж із ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, убивць-терористів з московії, підтримує?!?
20.10.2023 11:46 Ответить
+4
Щоб двічі не розчохлювати, одразу за упокой.
20.10.2023 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба дописувать "сцяними тряпками "
20.10.2023 11:43 Ответить
А хто ж із ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, убивць-терористів з московії, підтримує?!?
20.10.2023 11:46 Ответить
Папа і офшорний банк Ватікану.(правда без глузду.але з вигодою)
20.10.2023 12:01 Ответить
- Шо, опять?!
20.10.2023 11:46 Ответить
Нарешті. кацапи тільки пи@дили усю інфу щодо Західних грошей, відстежували та використовували у своїх інтересах усі рухи коштів, визначали партнерів Заходу та предмет розрахунків, перекшодажали різними способами, нахабніли до того, що киздили чужі великі гроші, а щодо своїх грошиків на наркоту, зброю, відмивання робили усе можливе, щоби приховати та перекрутити інфу.
Світові терористи у формі держави
20.10.2023 11:47 Ответить
Оце справді серйозно. Хоч і пізно, але краще ніж ніколи.
20.10.2023 11:48 Ответить
20.10.2023 11:51 Ответить
Щоб двічі не розчохлювати, одразу за упокой.
20.10.2023 11:53 Ответить
жесть !!
20.10.2023 11:54 Ответить
20.10.2023 12:01 Ответить
Зато КНДР поддержала Коня-лаврова.
Вперед, ********* к статусу 404!
20.10.2023 12:03 Ответить
"Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін." (с)
а ООН ***** на свою репутацію. там паРаша королює.
20.10.2023 12:09 Ответить
20.10.2023 14:28 Ответить
нє прашло і палгода ...
20.10.2023 14:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0oaazxCPNwU
20.10.2023 18:23 Ответить
 
 