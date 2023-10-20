Россию выгнали из сообщества финансовых разведок мира
Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство Росфинмониторинга в ответ на российскую агрессию против Украины.
Об этом говорится на сайте группы, передает Цензор.НЕТ.
В опубликованном там заявлении говорится, что основой для сотрудничества в рамках группы является доверие. А поддержка Росфинмониторингом действий российских властей и способ избранных им коммуникаций серьезно подрывают это доверие.
Чтобы сохранить репутацию, Эгмонтская группа 18 октября решила приостановить членство Росфинмониторинга на неопределенный срок.
Группа "Эгмонт" объединяет более 160 финансовых разведок мира, в том числе украинскую Государственную службу финансового мониторинга, для улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Название группы произошло от дворца Эгмонт-Аренберг в Брюсселе, где она была создана в 1995 году.
В декабре 2022 года россиянам запретили занимать руководящие, консультативные и представительские должности в Эгмонтской группе, а Росфинмониторингу запретили участвовать в ее заседаниях и проектах.
Світові терористи у формі держави
Вперед, ********* к статусу 404!
а ООН ***** на свою репутацію. там паРаша королює.