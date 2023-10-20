Россию выгнали из сообщества финансовых разведок мира

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство Росфинмониторинга в ответ на российскую агрессию против Украины.

Об этом говорится на сайте группы, передает Цензор.НЕТ.

В опубликованном там заявлении говорится, что основой для сотрудничества в рамках группы является доверие. А поддержка Росфинмониторингом действий российских властей и способ избранных им коммуникаций серьезно подрывают это доверие.

Чтобы сохранить репутацию, Эгмонтская группа 18 октября решила приостановить членство Росфинмониторинга на неопределенный срок.

Группа "Эгмонт" объединяет более 160 финансовых разведок мира, в том числе украинскую Государственную службу финансового мониторинга, для улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Название группы произошло от дворца Эгмонт-Аренберг в Брюсселе, где она была создана в 1995 году.

В декабре 2022 года россиянам запретили занимать руководящие, консультативные и представительские должности в Эгмонтской группе, а Росфинмониторингу запретили участвовать в ее заседаниях и проектах.

