Новини
Російській військові в Авдіївці й джихадисти у Газі - різні голови однієї Гідри, - Джонсон

Зараз ми боремося за ті самі цінності та ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил, написав в колонці для The Telegraph колишній глава британського уряду Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Ліга.Новини", інформує Цензор.НЕТ.

Йому "тривожно" чути голоси (особливо серед американських законодавців), які стверджують, що в глобальній боротьбі, що посилюється, потрібно зробити вибір: чи підтримувати Україну, чи Ізраїль, і в Конгресі є люди, які борються за перегляд/скорочення допомоги України заради більшої допомоги Ізраїлю.

"Це було б трагічною помилкою. Це було б невизнанням героїзму українців, які борються не просто за свою країну, а й за справу свободи в усьому світі", – написав Джонсон.

Він пояснює, що не можна не розуміти, – війна "численних ворогів" з Ізраїлем, "по суті, є тією самою боротьбою, яка відбувається в Україні протягом останніх десяти років".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочавши повномасштабне вторгнення, Путін сам зруйнував аргумент проти вступу України в НАТО, - Джонсон

"Тут не може бути бінарного вибору з нульовою сумою – між допомогою українцям у боротьбі з Путіним та допомогою Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС. Коли ми дивимося на путінських головорізів в Авдіївці та головорізів-джихадистів у Секторі Гази, ми бачимо різні голови однієї та однієї ж гідри", – написав британський експрем'єр.

Джонсону "не дивно", що Росія не засудила звірства терористів ХАМАС у новому нападі на Ізраїль, і що російські ЗМІ проводять порівняння між ізраїльською блокадою Сектору Гази та нацистською блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.

Прем'єр Британії у 2019-2022 роках додає: "Навряд чи випадково, що російський уряд підтримує такі добрі відносини з двома найбільш важливими глобальними спонсорами ХАМАС - Іраном і Сирією. Це тому, що путінська Росія, як і ХАМАС, розділяє нехтування законами війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон закликав Захід не зволікати і терміново надати Україні військову допомогу

"Не дивно, адже їхні цілі насправді одні й ті самі – зруйнувати ліберальну демократію. Діти, вбиті або депортовані з Маріуполя, є жертвами того ж варварства, що й діти, вбиті в кібуці Кфар-Аза. Зараз не час надавати пріоритет одній групі жертв. Вони обидва заслуговують на захист Заходу. Зараз ми боремося на два фронти, за одні й ті самі цінності й одні й ті самі ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил", – написав Джонсон.

Він закликав американців допомогти захистити Ізраїль та допомогти врятувати Україну, бо "обрати одного було б зрадою обох".

путін володимир (24621) Хамас (201) Джонсон Борис (585)
Джонсонюк шарит в темі на відміну від всіляких підарів-трампістів.
20.10.2023 12:38
Борис - один из тех людей, благодаря которым Украина смогла выстоять. Безграничное уважение и благодарность этому достойнейшему человеку.
20.10.2023 13:00
Гидру надо уничтожить
Добить окончательно
20.10.2023 12:37
Джонсонюк шарит в темі на відміну від всіляких підарів-трампістів.
20.10.2023 12:38
Зараз ми боремося на два фронти
Поки. Демонструючи слабкість на одному, заохочуєте для відкриття нових.
Тайванський, Південнокорейський, Балтійський, Косовський - це щонайменше.
Коли спалахнуть всі одночасно, що робитимете?
20.10.2023 12:48
Тількии протистоїть їй не Геракл , а Організація Озабочених Націй
20.10.2023 12:49
Мабуть одна ясна голова на Заході це в Джонсона, який один бачить що поки голову гідрі не відрубаєш, щупальця можна рубати до нескінченості
20.10.2023 14:01
Саме так!!!
20.10.2023 14:14
а жо то одна
20.10.2023 14:59
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ЗІМБАБВЕ, ЕРИТРЕЯ, ІРАН, КНДР, МАЛІ, М'ЯНМА, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + БУРКІНА-ФАСО, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, КОНГО, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ЦАР

4) АЛЖИР + АНГОЛА, БУРУНДІ, ГАБОН, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НАМІБІЯ, СЕНЕГАЛ, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ВЕНЕСУЕЛА, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, КАМЕРУН, КУБА, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЕСВАТІНІ, ЛІВАН, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (УГОРЩИНА), (СЕРБІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)
20.10.2023 14:34
шо это ты накалякал ?
20.10.2023 14:58
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/20/7424992/ В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом
20.10.2023 14:57
Борис как всегда прав
20.10.2023 18:44
 
 