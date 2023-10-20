Російській військові в Авдіївці й джихадисти у Газі - різні голови однієї Гідри, - Джонсон
Зараз ми боремося за ті самі цінності та ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил, написав в колонці для The Telegraph колишній глава британського уряду Борис Джонсон.
Про це повідомляє "Ліга.Новини", інформує Цензор.НЕТ.
Йому "тривожно" чути голоси (особливо серед американських законодавців), які стверджують, що в глобальній боротьбі, що посилюється, потрібно зробити вибір: чи підтримувати Україну, чи Ізраїль, і в Конгресі є люди, які борються за перегляд/скорочення допомоги України заради більшої допомоги Ізраїлю.
"Це було б трагічною помилкою. Це було б невизнанням героїзму українців, які борються не просто за свою країну, а й за справу свободи в усьому світі", – написав Джонсон.
Він пояснює, що не можна не розуміти, – війна "численних ворогів" з Ізраїлем, "по суті, є тією самою боротьбою, яка відбувається в Україні протягом останніх десяти років".
"Тут не може бути бінарного вибору з нульовою сумою – між допомогою українцям у боротьбі з Путіним та допомогою Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС. Коли ми дивимося на путінських головорізів в Авдіївці та головорізів-джихадистів у Секторі Гази, ми бачимо різні голови однієї та однієї ж гідри", – написав британський експрем'єр.
Джонсону "не дивно", що Росія не засудила звірства терористів ХАМАС у новому нападі на Ізраїль, і що російські ЗМІ проводять порівняння між ізраїльською блокадою Сектору Гази та нацистською блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.
Прем'єр Британії у 2019-2022 роках додає: "Навряд чи випадково, що російський уряд підтримує такі добрі відносини з двома найбільш важливими глобальними спонсорами ХАМАС - Іраном і Сирією. Це тому, що путінська Росія, як і ХАМАС, розділяє нехтування законами війни".
"Не дивно, адже їхні цілі насправді одні й ті самі – зруйнувати ліберальну демократію. Діти, вбиті або депортовані з Маріуполя, є жертвами того ж варварства, що й діти, вбиті в кібуці Кфар-Аза. Зараз не час надавати пріоритет одній групі жертв. Вони обидва заслуговують на захист Заходу. Зараз ми боремося на два фронти, за одні й ті самі цінності й одні й ті самі ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил", – написав Джонсон.
Він закликав американців допомогти захистити Ізраїль та допомогти врятувати Україну, бо "обрати одного було б зрадою обох".
Добить окончательно
Поки. Демонструючи слабкість на одному, заохочуєте для відкриття нових.
Тайванський, Південнокорейський, Балтійський, Косовський - це щонайменше.
Коли спалахнуть всі одночасно, що робитимете?
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + БУРКІНА-ФАСО, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, КОНГО, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ЦАР
4) АЛЖИР + АНГОЛА, БУРУНДІ, ГАБОН, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НАМІБІЯ, СЕНЕГАЛ, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ВЕНЕСУЕЛА, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, КАМЕРУН, КУБА, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЕСВАТІНІ, ЛІВАН, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (УГОРЩИНА), (СЕРБІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)