Російській військові в Авдіївці й джихадисти у Газі - різні голови однієї Гідри, - Джонсон

Зараз ми боремося за ті самі цінності та ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил, написав в колонці для The Telegraph колишній глава британського уряду Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Ліга.Новини", інформує Цензор.НЕТ.

Йому "тривожно" чути голоси (особливо серед американських законодавців), які стверджують, що в глобальній боротьбі, що посилюється, потрібно зробити вибір: чи підтримувати Україну, чи Ізраїль, і в Конгресі є люди, які борються за перегляд/скорочення допомоги України заради більшої допомоги Ізраїлю.

"Це було б трагічною помилкою. Це було б невизнанням героїзму українців, які борються не просто за свою країну, а й за справу свободи в усьому світі", – написав Джонсон.

Він пояснює, що не можна не розуміти, – війна "численних ворогів" з Ізраїлем, "по суті, є тією самою боротьбою, яка відбувається в Україні протягом останніх десяти років".

"Тут не може бути бінарного вибору з нульовою сумою – між допомогою українцям у боротьбі з Путіним та допомогою Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС. Коли ми дивимося на путінських головорізів в Авдіївці та головорізів-джихадистів у Секторі Гази, ми бачимо різні голови однієї та однієї ж гідри", – написав британський експрем'єр.

Джонсону "не дивно", що Росія не засудила звірства терористів ХАМАС у новому нападі на Ізраїль, і що російські ЗМІ проводять порівняння між ізраїльською блокадою Сектору Гази та нацистською блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.

Прем'єр Британії у 2019-2022 роках додає: "Навряд чи випадково, що російський уряд підтримує такі добрі відносини з двома найбільш важливими глобальними спонсорами ХАМАС - Іраном і Сирією. Це тому, що путінська Росія, як і ХАМАС, розділяє нехтування законами війни".

"Не дивно, адже їхні цілі насправді одні й ті самі – зруйнувати ліберальну демократію. Діти, вбиті або депортовані з Маріуполя, є жертвами того ж варварства, що й діти, вбиті в кібуці Кфар-Аза. Зараз не час надавати пріоритет одній групі жертв. Вони обидва заслуговують на захист Заходу. Зараз ми боремося на два фронти, за одні й ті самі цінності й одні й ті самі ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил", – написав Джонсон.

Він закликав американців допомогти захистити Ізраїль та допомогти врятувати Україну, бо "обрати одного було б зрадою обох".