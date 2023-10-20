У центрі Києва поранили ножем військового, нападники розшукуються, - Нацполіція
У центрі Києва скоєно напад на військовослужбовця, правоохоронці розшукують зловмисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
Як зазначається, потерпілого з місця події госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
"Вчора, близько 22.00 години, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік ішов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.
Задля розкриття злочину до розшуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Може чувак з такими словами Майдан розстрілював у 2014-му.
З часів Луценка з 2004 року у МВС спілкувалися майже усі українською. Навіть з приходом донецьких на керівні посади спілкувалися українською. До речі, донецькі та луганські на достатньому рівні володіли українською, спілкувалися, відразу переходили на українську, якщо ти говорив ураїнською.
У СБУ та судах дійсно до 2004-2005 спілкувалися кацапською - модно, а от після першого Майдану та Турчинова як Голови Служби становище почало виправлятися. За часів Яника, незважаючи навіть на блендамеда валєру, Служба спілкувалася українською, які і суди.
беркутня з Криму, Дніпра, Луганська, Донецька, Харкова, яких задіювали для розгону Майдану, спілкувалися кацапською, а от у Київських РУ ГУ, куди доставляли затриманих майданівців міліціянти спілкувалися українською. Після реформ у 2014 у поліції Києва спілкувалися українською
Ти явно не з киянами спілкувався, а з якимись понаїхавшими при янику донецькими. Кияни так ніколи б не сказали.
якась інфа, вкид.
взнайте спочатку, як це сталося, потім пишіть
я за пороха
а писав я поро вкиди неповної інфи, яку краще почикати виставляти
а то й тут рейтинги ловлять
і працюють по типу, зайдіть до нас на сторінку
3 козла напали на людину, яка дає їм змогу жити під мирним небом. Суки!
Не думаю, що гопники насмілились би чіплятись до людини у військовій формі, адже вона може мати зброю...
Але , але , але -- тут справа не про стілець на Банковій , тут ішне й глибше . Бо коли орків били на вулицях Ірпеня , то роздали зброю навіть жінкам з ВР , які її перший раз у руках тримали .
А тут досвітчені вояки , а їдуть у відпустку без особистої зброї . Требо вкрай потрібен закон , який прив"язує зброю під номером ... до якогось бійця й він несе за неї повну відповідальність будь де -- в окопі чи в тилу .
Это тихий район, и там в это время только собачники бродят, во вторых в самом ботсаду в том углу именно проход, без скамеечек и брёвнышек, где могла бы сидеть компания.
Это не хулиганство!
Зараз в Ізраїлі майже вирішенне питання по видачі зброї усім прикордонним мешканцям , які служили в армії . Ті що служать й так зі своєю зброєю ніколи не розтаються .
В Україні таке теж потрібно . У відпустку зі своєю зброєю . Інакше , кого захищає закон -- свої захістнриків , чим якусь мерзотну шелупонь ?! Й зброя з собою це гарантія , що якись мудак не нападе на військового .
Інакше Україні загрожує військовий переворот . Бо там на передку народ обуренний , що мало того, молодь тікає від мобілізації , так йще на героїв в тилу коять замахи , нападають й інколи вбивають ... Цей негатив накопичується й вони одного дня прийдуть на Банкову й ВР й встановлять ті закони, які ім більш потрібні . Й це не жарт в цьому нічого доброго нема . Але це дуже верогідний сценарій поки ментовська мафія (яка на 70% це колишня обслуга влади ібуковича й його бандюків) буде боротися з відповідним законом , який вкрай потрібен , бо вбивства й напади в тилу на воїнів , це прямий зв"язок з боєздантістю ЗСУ .
Мені це очевидно , а кому ні ?!
Зараз буде достаньо надати можливість бійцям з передку йти у відпустку зі своєю зброєю . А в ідеалі , нема служби в армії без особистої зброї . Будь де солдати повинні вміти стріляти й не тільки в день але й в ночі , але й в густонаселенних місцях . Для цього требо , що б кожен солдат проходив спеціальний курс . Це збільшує кількість готових резервів , це збільшує мобільність родів війск й максимізує взаємозамінність . Й не требо ніяких кімнат для зброї" . У кожного його зброя зажди поки він в армії . Спати зі зброєю під подушкою (або матрасом) це не курорт , але ж це армія .
А в кого нема спеціальної підготовки , в кого нема рішучості стреляти по людині -- для того ця зброя йще більш небеспечнійша ніж для нападника .