УКР
Новини
11 268 40

У центрі Києва поранили ножем військового, нападники розшукуються, - Нацполіція

нож

У центрі Києва скоєно напад на військовослужбовця, правоохоронці розшукують зловмисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, потерпілого з місця події госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

"Вчора, близько 22.00 години, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік ішов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр у Києві, хаотично стріляв та вигнав охорону. Зловмисника затримали. ФОТО

Задля розкриття злочину до розшуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (20031) напад (1153) військовослужбовці (4889)
Піймати цю падлу, і прикопати!
показати весь коментар
20.10.2023 13:26 Відповісти
має бути дозволена зброя для самозахисту! І закони мають бутизмінені, що якщо завалив при самозахисті,щоб не посадили, тоді б падло не лізло.
показати весь коментар
20.10.2023 13:30 Відповісти
знову ж ванюшки баканаФФи ще активно працюють по завданню маскви.....
показати весь коментар
20.10.2023 13:52 Відповісти
Краще піймати і віддати його побратимам
показати весь коментар
20.10.2023 14:42 Відповісти
В Києві так не кажуть.
показати весь коментар
20.10.2023 13:31 Відповісти
Ну може у них десь у мусарні при Янику так і було.

Може чувак з такими словами Майдан розстрілював у 2014-му.
показати весь коментар
20.10.2023 14:02 Відповісти
У Київських РУ ГУ та Київському ГУ міліції ще з кінця 90-х спілкувалися майже усі українською, а діловодство - виключно українською.
З часів Луценка з 2004 року у МВС спілкувалися майже усі українською. Навіть з приходом донецьких на керівні посади спілкувалися українською. До речі, донецькі та луганські на достатньому рівні володіли українською, спілкувалися, відразу переходили на українську, якщо ти говорив ураїнською.
У СБУ та судах дійсно до 2004-2005 спілкувалися кацапською - модно, а от після першого Майдану та Турчинова як Голови Служби становище почало виправлятися. За часів Яника, незважаючи навіть на блендамеда валєру, Служба спілкувалася українською, які і суди.
беркутня з Криму, Дніпра, Луганська, Донецька, Харкова, яких задіювали для розгону Майдану, спілкувалися кацапською, а от у Київських РУ ГУ, куди доставляли затриманих майданівців міліціянти спілкувалися українською. Після реформ у 2014 у поліції Києва спілкувалися українською
показати весь коментар
20.10.2023 14:50 Відповісти
"як вони казали на "украинском общаются только хохли ""

Ти явно не з киянами спілкувався, а з якимись понаїхавшими при янику донецькими. Кияни так ніколи б не сказали.
показати весь коментар
20.10.2023 14:34 Відповісти
Не бреши за Київ та за Киян
показати весь коментар
20.10.2023 14:40 Відповісти
и где вас таких ******* находят? ****** русня совсем не палится))
показати весь коментар
20.10.2023 15:33 Відповісти
Ну если вы жили и работали в Киеве - посёлке Приморского края, то тогда поверю
показати весь коментар
20.10.2023 18:22 Відповісти
до вечора знайдуть ,тут камери на кожному перехресті
показати весь коментар
20.10.2023 13:47 Відповісти
а постраждалий навіть не сказав що, до чого???
якась інфа, вкид.
взнайте спочатку, як це сталося, потім пишіть
показати весь коментар
20.10.2023 13:33 Відповісти
Ну, такі херої, як Ви, з таким пораненням мабуть би інтерв'ю давали б... Ви реально ідіот чи придурюєтесь? ТРИ!!! ножових поранення - Ви б, мабуть, ще крос пробігли ((( Скажіть чесно, за ЗЄ голосували? Бо рівень розитку саме той.
показати весь коментар
20.10.2023 13:40 Відповісти
за боневтіка голосуваои такі недалекі як ти.
я за пороха
а писав я поро вкиди неповної інфи, яку краще почикати виставляти
а то й тут рейтинги ловлять
і працюють по типу, зайдіть до нас на сторінку
показати весь коментар
20.10.2023 15:36 Відповісти
Тяжкі тілесні? По факту, це замах на вбивство. Але з такою кваліфікацією - це заохочення внутрішнім рашистам вбивати наших військових (такі випадки не поодинокі) . У нас поліція працює на ворога.
показати весь коментар
20.10.2023 13:35 Відповісти
зараз багато хто вважає, що у військових грошей дуже багато, то можливо і полізли. Але придурки не розуміють, що більшу частину з тих грошей хлопці витрачають на амуніцію та захист.
3 козла напали на людину, яка дає їм змогу жити під мирним небом. Суки!
показати весь коментар
20.10.2023 13:40 Відповісти
Мабуть, був у цивільне одягнений.
Не думаю, що гопники насмілились би чіплятись до людини у військовій формі, адже вона може мати зброю...
показати весь коментар
20.10.2023 13:45 Відповісти
50 на 50, напад з метою заволодіння зброєю ніхто не відміняв,а із накруткою негатива на військових і ТЦК в телеграм каналах може бути все.
показати весь коментар
20.10.2023 13:47 Відповісти
Нападники напевне з прихожан секти гундяя?
показати весь коментар
20.10.2023 13:48 Відповісти
Багатобуквенний,бери більше...Це зробили ті,що голосували за Зе,по команді з ОП,керував нападом дистанційно Єрмак,а контролював на місці-Подоляк,Татаров і Арестович.Зараз вони всі на Банковій...
показати весь коментар
20.10.2023 14:04 Відповісти
Та запросто можуть бути і з секти Голобородька.
показати весь коментар
20.10.2023 14:04 Відповісти
Так приезжай из Румынии и наведи порядок. Небось за Зелю голосовал
показати весь коментар
20.10.2023 14:45 Відповісти
При Порошенко теж були постійні напади на вояк з передка . До ЗЕцвілі є тисячи різних претензій , деякі з яких й на зраду тягнуть (як фальшованна справа на полковника Червинського) , або татарови , гетьманцеви - а кулініч це суцільна зрада ...

Але , але , але -- тут справа не про стілець на Банковій , тут ішне й глибше . Бо коли орків били на вулицях Ірпеня , то роздали зброю навіть жінкам з ВР , які її перший раз у руках тримали .

А тут досвітчені вояки , а їдуть у відпустку без особистої зброї . Требо вкрай потрібен закон , який прив"язує зброю під номером ... до якогось бійця й він несе за неї повну відповідальність будь де -- в окопі чи в тилу .
показати весь коментар
20.10.2023 15:48 Відповісти
Це в твоїй методичці написано про весь Київ? Запхай її в сраку свому куратору.
показати весь коментар
20.10.2023 18:07 Відповісти
А Киев как Авдеевка должен выглядеть? Когда вы уже вразумеете, что жизнь не может остановиться. Приезжайте в Киев, особенно в канун зимы. Насладитесь всеми прелестями военной жизни. Только ECO FLOW прикупите с собой
показати весь коментар
20.10.2023 18:25 Відповісти
неприятная новость.
показати весь коментар
20.10.2023 14:29 Відповісти
Вообще-то странное происшествие....
Это тихий район, и там в это время только собачники бродят, во вторых в самом ботсаду в том углу именно проход, без скамеечек и брёвнышек, где могла бы сидеть компания.
Это не хулиганство!
показати весь коментар
20.10.2023 15:14 Відповісти
07.10.2023 одна молода дівчинка з М-16 захистила свій кібуц від дестків терористів .
Зараз в Ізраїлі майже вирішенне питання по видачі зброї усім прикордонним мешканцям , які служили в армії . Ті що служать й так зі своєю зброєю ніколи не розтаються .

В Україні таке теж потрібно . У відпустку зі своєю зброєю . Інакше , кого захищає закон -- свої захістнриків , чим якусь мерзотну шелупонь ?! Й зброя з собою це гарантія , що якись мудак не нападе на військового .

Інакше Україні загрожує військовий переворот . Бо там на передку народ обуренний , що мало того, молодь тікає від мобілізації , так йще на героїв в тилу коять замахи , нападають й інколи вбивають ... Цей негатив накопичується й вони одного дня прийдуть на Банкову й ВР й встановлять ті закони, які ім більш потрібні . Й це не жарт в цьому нічого доброго нема . Але це дуже верогідний сценарій поки ментовська мафія (яка на 70% це колишня обслуга влади ібуковича й його бандюків) буде боротися з відповідним законом , який вкрай потрібен , бо вбивства й напади в тилу на воїнів , це прямий зв"язок з боєздантістю ЗСУ .
Мені це очевидно , а кому ні ?!
показати весь коментар
20.10.2023 15:36 Відповісти
Дмитрук і Куніцький знову?
показати весь коментар
20.10.2023 15:59 Відповісти
військовий чи тцкашник?
показати весь коментар
20.10.2023 18:17 Відповісти
ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ !ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ !ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ ! ДЕЕЕЕЕ...!?
показати весь коментар
20.10.2023 20:19 Відповісти
Але лише й виключно для тих , хто служив в армії й ходить в резервісти .

Зараз буде достаньо надати можливість бійцям з передку йти у відпустку зі своєю зброєю . А в ідеалі , нема служби в армії без особистої зброї . Будь де солдати повинні вміти стріляти й не тільки в день але й в ночі , але й в густонаселенних місцях . Для цього требо , що б кожен солдат проходив спеціальний курс . Це збільшує кількість готових резервів , це збільшує мобільність родів війск й максимізує взаємозамінність . Й не требо ніяких кімнат для зброї" . У кожного його зброя зажди поки він в армії . Спати зі зброєю під подушкою (або матрасом) це не курорт , але ж це армія .

А в кого нема спеціальної підготовки , в кого нема рішучості стреляти по людині -- для того ця зброя йще більш небеспечнійша ніж для нападника .
показати весь коментар
20.10.2023 20:49 Відповісти
 
 