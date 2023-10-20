В центре Киева ранили ножом военного, нападающие разыскиваются, - Нацполиция

В центре Киева совершено нападение на военнослужащего, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Как отмечается, пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту открыто уголовное производство.

"Вчера, около 22.00 часов, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали потерпевшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

Для раскрытия преступления к розыску причастных задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.