РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4335 посетителей онлайн
Новости
11 268 40

В центре Киева ранили ножом военного, нападающие разыскиваются, - Нацполиция

нож

В центре Киева совершено нападение на военнослужащего, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Как отмечается, пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту открыто  уголовное производство.

"Вчера, около 22.00 часов, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали потерпевшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

Читайте: Вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр в Киеве, хаотично стрелял и выгнал охрану. Злоумышленника задержали. ФОТО

Для раскрытия преступления к розыску причастных задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Автор: 

Киев (26000) нападение (2243) военнослужащие (6258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Піймати цю падлу, і прикопати!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:26 Ответить
+24
зараз багато хто вважає, що у військових грошей дуже багато, то можливо і полізли. Але придурки не розуміють, що більшу частину з тих грошей хлопці витрачають на амуніцію та захист.
3 козла напали на людину, яка дає їм змогу жити під мирним небом. Суки!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:40 Ответить
+23
має бути дозволена зброя для самозахисту! І закони мають бутизмінені, що якщо завалив при самозахисті,щоб не посадили, тоді б падло не лізло.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піймати цю падлу, і прикопати!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:26 Ответить
має бути дозволена зброя для самозахисту! І закони мають бутизмінені, що якщо завалив при самозахисті,щоб не посадили, тоді б падло не лізло.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:30 Ответить
знову ж ванюшки баканаФФи ще активно працюють по завданню маскви.....
показать весь комментарий
20.10.2023 13:52 Ответить
Краще піймати і віддати його побратимам
показать весь комментарий
20.10.2023 14:42 Ответить
В Києві так не кажуть.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:31 Ответить
Ну може у них десь у мусарні при Янику так і було.

Може чувак з такими словами Майдан розстрілював у 2014-му.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:02 Ответить
У Київських РУ ГУ та Київському ГУ міліції ще з кінця 90-х спілкувалися майже усі українською, а діловодство - виключно українською.
З часів Луценка з 2004 року у МВС спілкувалися майже усі українською. Навіть з приходом донецьких на керівні посади спілкувалися українською. До речі, донецькі та луганські на достатньому рівні володіли українською, спілкувалися, відразу переходили на українську, якщо ти говорив ураїнською.
У СБУ та судах дійсно до 2004-2005 спілкувалися кацапською - модно, а от після першого Майдану та Турчинова як Голови Служби становище почало виправлятися. За часів Яника, незважаючи навіть на блендамеда валєру, Служба спілкувалася українською, які і суди.
беркутня з Криму, Дніпра, Луганська, Донецька, Харкова, яких задіювали для розгону Майдану, спілкувалися кацапською, а от у Київських РУ ГУ, куди доставляли затриманих майданівців міліціянти спілкувалися українською. Після реформ у 2014 у поліції Києва спілкувалися українською
показать весь комментарий
20.10.2023 14:50 Ответить
"як вони казали на "украинском общаются только хохли ""

Ти явно не з киянами спілкувався, а з якимись понаїхавшими при янику донецькими. Кияни так ніколи б не сказали.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:34 Ответить
Не бреши за Київ та за Киян
показать весь комментарий
20.10.2023 14:40 Ответить
и где вас таких ******* находят? ****** русня совсем не палится))
показать весь комментарий
20.10.2023 15:33 Ответить
Ну если вы жили и работали в Киеве - посёлке Приморского края, то тогда поверю
показать весь комментарий
20.10.2023 18:22 Ответить
до вечора знайдуть ,тут камери на кожному перехресті
показать весь комментарий
20.10.2023 13:47 Ответить
а постраждалий навіть не сказав що, до чого???
якась інфа, вкид.
взнайте спочатку, як це сталося, потім пишіть
показать весь комментарий
20.10.2023 13:33 Ответить
Ну, такі херої, як Ви, з таким пораненням мабуть би інтерв'ю давали б... Ви реально ідіот чи придурюєтесь? ТРИ!!! ножових поранення - Ви б, мабуть, ще крос пробігли ((( Скажіть чесно, за ЗЄ голосували? Бо рівень розитку саме той.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:40 Ответить
за боневтіка голосуваои такі недалекі як ти.
я за пороха
а писав я поро вкиди неповної інфи, яку краще почикати виставляти
а то й тут рейтинги ловлять
і працюють по типу, зайдіть до нас на сторінку
показать весь комментарий
20.10.2023 15:36 Ответить
Тяжкі тілесні? По факту, це замах на вбивство. Але з такою кваліфікацією - це заохочення внутрішнім рашистам вбивати наших військових (такі випадки не поодинокі) . У нас поліція працює на ворога.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:35 Ответить
зараз багато хто вважає, що у військових грошей дуже багато, то можливо і полізли. Але придурки не розуміють, що більшу частину з тих грошей хлопці витрачають на амуніцію та захист.
3 козла напали на людину, яка дає їм змогу жити під мирним небом. Суки!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:40 Ответить
Мабуть, був у цивільне одягнений.
Не думаю, що гопники насмілились би чіплятись до людини у військовій формі, адже вона може мати зброю...
показать весь комментарий
20.10.2023 13:45 Ответить
50 на 50, напад з метою заволодіння зброєю ніхто не відміняв,а із накруткою негатива на військових і ТЦК в телеграм каналах може бути все.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:47 Ответить
Нападники напевне з прихожан секти гундяя?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:48 Ответить
Багатобуквенний,бери більше...Це зробили ті,що голосували за Зе,по команді з ОП,керував нападом дистанційно Єрмак,а контролював на місці-Подоляк,Татаров і Арестович.Зараз вони всі на Банковій...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:04 Ответить
Та запросто можуть бути і з секти Голобородька.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:04 Ответить
Так приезжай из Румынии и наведи порядок. Небось за Зелю голосовал
показать весь комментарий
20.10.2023 14:45 Ответить
При Порошенко теж були постійні напади на вояк з передка . До ЗЕцвілі є тисячи різних претензій , деякі з яких й на зраду тягнуть (як фальшованна справа на полковника Червинського) , або татарови , гетьманцеви - а кулініч це суцільна зрада ...

Але , але , але -- тут справа не про стілець на Банковій , тут ішне й глибше . Бо коли орків били на вулицях Ірпеня , то роздали зброю навіть жінкам з ВР , які її перший раз у руках тримали .

А тут досвітчені вояки , а їдуть у відпустку без особистої зброї . Требо вкрай потрібен закон , який прив"язує зброю під номером ... до якогось бійця й він несе за неї повну відповідальність будь де -- в окопі чи в тилу .
показать весь комментарий
20.10.2023 15:48 Ответить
Це в твоїй методичці написано про весь Київ? Запхай її в сраку свому куратору.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:07 Ответить
А Киев как Авдеевка должен выглядеть? Когда вы уже вразумеете, что жизнь не может остановиться. Приезжайте в Киев, особенно в канун зимы. Насладитесь всеми прелестями военной жизни. Только ECO FLOW прикупите с собой
показать весь комментарий
20.10.2023 18:25 Ответить
неприятная новость.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:29 Ответить
Вообще-то странное происшествие....
Это тихий район, и там в это время только собачники бродят, во вторых в самом ботсаду в том углу именно проход, без скамеечек и брёвнышек, где могла бы сидеть компания.
Это не хулиганство!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:14 Ответить
07.10.2023 одна молода дівчинка з М-16 захистила свій кібуц від дестків терористів .
Зараз в Ізраїлі майже вирішенне питання по видачі зброї усім прикордонним мешканцям , які служили в армії . Ті що служать й так зі своєю зброєю ніколи не розтаються .

В Україні таке теж потрібно . У відпустку зі своєю зброєю . Інакше , кого захищає закон -- свої захістнриків , чим якусь мерзотну шелупонь ?! Й зброя з собою це гарантія , що якись мудак не нападе на військового .

Інакше Україні загрожує військовий переворот . Бо там на передку народ обуренний , що мало того, молодь тікає від мобілізації , так йще на героїв в тилу коять замахи , нападають й інколи вбивають ... Цей негатив накопичується й вони одного дня прийдуть на Банкову й ВР й встановлять ті закони, які ім більш потрібні . Й це не жарт в цьому нічого доброго нема . Але це дуже верогідний сценарій поки ментовська мафія (яка на 70% це колишня обслуга влади ібуковича й його бандюків) буде боротися з відповідним законом , який вкрай потрібен , бо вбивства й напади в тилу на воїнів , це прямий зв"язок з боєздантістю ЗСУ .
Мені це очевидно , а кому ні ?!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:36 Ответить
Дмитрук і Куніцький знову?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:59 Ответить
військовий чи тцкашник?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:17 Ответить
ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ !ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ !ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ ! ДЕЕЕЕЕ...!?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:19 Ответить
Але лише й виключно для тих , хто служив в армії й ходить в резервісти .

Зараз буде достаньо надати можливість бійцям з передку йти у відпустку зі своєю зброєю . А в ідеалі , нема служби в армії без особистої зброї . Будь де солдати повинні вміти стріляти й не тільки в день але й в ночі , але й в густонаселенних місцях . Для цього требо , що б кожен солдат проходив спеціальний курс . Це збільшує кількість готових резервів , це збільшує мобільність родів війск й максимізує взаємозамінність . Й не требо ніяких кімнат для зброї" . У кожного його зброя зажди поки він в армії . Спати зі зброєю під подушкою (або матрасом) це не курорт , але ж це армія .

А в кого нема спеціальної підготовки , в кого нема рішучості стреляти по людині -- для того ця зброя йще більш небеспечнійша ніж для нападника .
показать весь комментарий
20.10.2023 20:49 Ответить
 
 