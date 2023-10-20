В центре Киева ранили ножом военного, нападающие разыскиваются, - Нацполиция
В центре Киева совершено нападение на военнослужащего, правоохранители разыскивают злоумышленников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
Как отмечается, пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту открыто уголовное производство.
"Вчера, около 22.00 часов, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали потерпевшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.
Для раскрытия преступления к розыску причастных задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може чувак з такими словами Майдан розстрілював у 2014-му.
З часів Луценка з 2004 року у МВС спілкувалися майже усі українською. Навіть з приходом донецьких на керівні посади спілкувалися українською. До речі, донецькі та луганські на достатньому рівні володіли українською, спілкувалися, відразу переходили на українську, якщо ти говорив ураїнською.
У СБУ та судах дійсно до 2004-2005 спілкувалися кацапською - модно, а от після першого Майдану та Турчинова як Голови Служби становище почало виправлятися. За часів Яника, незважаючи навіть на блендамеда валєру, Служба спілкувалася українською, які і суди.
беркутня з Криму, Дніпра, Луганська, Донецька, Харкова, яких задіювали для розгону Майдану, спілкувалися кацапською, а от у Київських РУ ГУ, куди доставляли затриманих майданівців міліціянти спілкувалися українською. Після реформ у 2014 у поліції Києва спілкувалися українською
Ти явно не з киянами спілкувався, а з якимись понаїхавшими при янику донецькими. Кияни так ніколи б не сказали.
якась інфа, вкид.
взнайте спочатку, як це сталося, потім пишіть
я за пороха
а писав я поро вкиди неповної інфи, яку краще почикати виставляти
а то й тут рейтинги ловлять
і працюють по типу, зайдіть до нас на сторінку
3 козла напали на людину, яка дає їм змогу жити під мирним небом. Суки!
Не думаю, що гопники насмілились би чіплятись до людини у військовій формі, адже вона може мати зброю...
Але , але , але -- тут справа не про стілець на Банковій , тут ішне й глибше . Бо коли орків били на вулицях Ірпеня , то роздали зброю навіть жінкам з ВР , які її перший раз у руках тримали .
А тут досвітчені вояки , а їдуть у відпустку без особистої зброї . Требо вкрай потрібен закон , який прив"язує зброю під номером ... до якогось бійця й він несе за неї повну відповідальність будь де -- в окопі чи в тилу .
Это тихий район, и там в это время только собачники бродят, во вторых в самом ботсаду в том углу именно проход, без скамеечек и брёвнышек, где могла бы сидеть компания.
Это не хулиганство!
Зараз в Ізраїлі майже вирішенне питання по видачі зброї усім прикордонним мешканцям , які служили в армії . Ті що служать й так зі своєю зброєю ніколи не розтаються .
В Україні таке теж потрібно . У відпустку зі своєю зброєю . Інакше , кого захищає закон -- свої захістнриків , чим якусь мерзотну шелупонь ?! Й зброя з собою це гарантія , що якись мудак не нападе на військового .
Інакше Україні загрожує військовий переворот . Бо там на передку народ обуренний , що мало того, молодь тікає від мобілізації , так йще на героїв в тилу коять замахи , нападають й інколи вбивають ... Цей негатив накопичується й вони одного дня прийдуть на Банкову й ВР й встановлять ті закони, які ім більш потрібні . Й це не жарт в цьому нічого доброго нема . Але це дуже верогідний сценарій поки ментовська мафія (яка на 70% це колишня обслуга влади ібуковича й його бандюків) буде боротися з відповідним законом , який вкрай потрібен , бо вбивства й напади в тилу на воїнів , це прямий зв"язок з боєздантістю ЗСУ .
Мені це очевидно , а кому ні ?!
Зараз буде достаньо надати можливість бійцям з передку йти у відпустку зі своєю зброєю . А в ідеалі , нема служби в армії без особистої зброї . Будь де солдати повинні вміти стріляти й не тільки в день але й в ночі , але й в густонаселенних місцях . Для цього требо , що б кожен солдат проходив спеціальний курс . Це збільшує кількість готових резервів , це збільшує мобільність родів війск й максимізує взаємозамінність . Й не требо ніяких кімнат для зброї" . У кожного його зброя зажди поки він в армії . Спати зі зброєю під подушкою (або матрасом) це не курорт , але ж це армія .
А в кого нема спеціальної підготовки , в кого нема рішучості стреляти по людині -- для того ця зброя йще більш небеспечнійша ніж для нападника .