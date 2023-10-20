Митрополита Павла судитимуть за виправдовування агресії РФ проти України, - СБУ

Екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петра Лебедя) судитимуть за виправдовування російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.

