Митрополита Павла судитимуть за виправдовування агресії РФ проти України, - СБУ
Екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петра Лебедя) судитимуть за виправдовування російської агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.
Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
7 серпня його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бегом!
Служителю Боба, Боб сказав - "Пусть дают жить дружно" - і все.
Хай СБУ доведе шо Боб не сказав рабу своєму во Кресту такої інформації
якщо держава офіційно визнаЄ всіх цих жреців, то ніякий жрець не відповідає за те шо "почув від Боба".
Ну реально - якщо ти визнав чарівника, то не тягай його за то шо він витягнув одного кролика з шапки, але сказав шо то заєць
я і за те ж кажу, шо затримувати будь-якого попа за ..... за що саме?
За то шо держава сама визнала?
за то шо піп з духами спілкується?
офіційна психіатро-накладна(наклав на психіатрів і сказав - Я тут сам у сєбя доктор)
доволі смішно.
і так - попи тут праві - чо забороняти чи ущемляти, якщо - "їм бох сказав". а то шо бох типу той шо у русні і тут - то .....
надо доказать - бох одін но не Одін, і он протів войни, но за рашку, м? ггггг
ну, прикольно, тисяча років пройшла, а дебіли лижуть гнилі мощі і сруться за .... о б*же, за "богів"
Чи до вироку за гратами утримують тільки патріотів як, наприклад, Червінського?
С Червинским не договорились