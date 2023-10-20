РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4327 посетителей онлайн
Новости
2 372 18

Митрополита Павла будут судить за оправдание агрессии РФ против Украины, - СБУ

лебедь,мп,митрополит,павел,лебедь

Экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика", - говорится в сообщении.

Также читайте: Митрополит Павел, у которого диагностирован острый инфаркт миокарда, восстанавливается после операции, - адвокат Чекман

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позднее суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение митрополита Павла из-под стражи не помешает справедливому суду, - СБУ

Автор: 

СБУ (20317) Павел Петр Лебедь (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
давно пора.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:10 Ответить
+11
А чому цю сволоту не тримають за гратами?
Чи до вироку за гратами утримують тільки патріотів як, наприклад, Червінського?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:34 Ответить
+7
Так засудіть вже весь мп-сатанат! Чого по одному тикаєтеся?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давно пора.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:10 Ответить
Похудала сволочь, только волоснёй на рыле обросло больше.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:11 Ответить
Он косплеит Старика Хоттабыча
показать весь комментарий
20.10.2023 15:40 Ответить
Так давайте уже начинать!
Бегом!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:12 Ответить
Цікаво чим і як він "мативирует" виправдовування російської агресії проти України??
показать весь комментарий
20.10.2023 15:17 Ответить
а шо?
Служителю Боба, Боб сказав - "Пусть дают жить дружно" - і все.
Хай СБУ доведе шо Боб не сказав рабу своєму во Кресту такої інформації
якщо держава офіційно визнаЄ всіх цих жреців, то ніякий жрець не відповідає за те шо "почув від Боба".
Ну реально - якщо ти визнав чарівника, то не тягай його за то шо він витягнув одного кролика з шапки, але сказав шо то заєць
показать весь комментарий
20.10.2023 15:29 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 17:36 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 17:41 Ответить
я просто кажу, Павлік скаже - "Мені Яхве сказав шо путін = ета крута - кто протів Яхве?"

я і за те ж кажу, шо затримувати будь-якого попа за ..... за що саме?
За то шо держава сама визнала?
за то шо піп з духами спілкується?
офіційна психіатро-накладна(наклав на психіатрів і сказав - Я тут сам у сєбя доктор)

доволі смішно.
і так - попи тут праві - чо забороняти чи ущемляти, якщо - "їм бох сказав". а то шо бох типу той шо у русні і тут - то .....
надо доказать - бох одін но не Одін, і он протів войни, но за рашку, м? ггггг
ну, прикольно, тисяча років пройшла, а дебіли лижуть гнилі мощі і сруться за .... о б*же, за "богів"
показать весь комментарий
20.10.2023 17:53 Ответить
Так засудіть вже весь мп-сатанат! Чого по одному тикаєтеся?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:28 Ответить
А чому цю сволоту не тримають за гратами?
Чи до вироку за гратами утримують тільки патріотів як, наприклад, Червінського?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:34 Ответить
Ответ простой
С Червинским не договорились
показать весь комментарий
20.10.2023 16:08 Ответить
І що йому дадуть за таким звинуваченням?? Два роки умовно?? Чи нагородять ще??
показать весь комментарий
20.10.2023 15:36 Ответить
А як же шахрайство, контрабанда, ухиляння від сплати податків, підривна та розвідувальна діяльність, створення агентурної мережі і т.п.?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:28 Ответить
А чому тільки Павла? Таких павлів в Україні хоть греблю гати
показать весь комментарий
20.10.2023 17:07 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 17:26 Ответить
Московские попы это геббельсы российского православия
показать весь комментарий
20.10.2023 17:29 Ответить
 
 