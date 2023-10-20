Митрополита Павла будут судить за оправдание агрессии РФ против Украины, - СБУ
Экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).
Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.
Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.
Позднее суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бегом!
Служителю Боба, Боб сказав - "Пусть дают жить дружно" - і все.
Хай СБУ доведе шо Боб не сказав рабу своєму во Кресту такої інформації
якщо держава офіційно визнаЄ всіх цих жреців, то ніякий жрець не відповідає за те шо "почув від Боба".
Ну реально - якщо ти визнав чарівника, то не тягай його за то шо він витягнув одного кролика з шапки, але сказав шо то заєць
я і за те ж кажу, шо затримувати будь-якого попа за ..... за що саме?
За то шо держава сама визнала?
за то шо піп з духами спілкується?
офіційна психіатро-накладна(наклав на психіатрів і сказав - Я тут сам у сєбя доктор)
доволі смішно.
і так - попи тут праві - чо забороняти чи ущемляти, якщо - "їм бох сказав". а то шо бох типу той шо у русні і тут - то .....
надо доказать - бох одін но не Одін, і он протів войни, но за рашку, м? ггггг
ну, прикольно, тисяча років пройшла, а дебіли лижуть гнилі мощі і сруться за .... о б*же, за "богів"
Чи до вироку за гратами утримують тільки патріотів як, наприклад, Червінського?
С Червинским не договорились