Митрополита Павла будут судить за оправдание агрессии РФ против Украины, - СБУ

Экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позднее суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

