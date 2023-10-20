Україна отримуватиме ATACMS, доки не звільнить всі свої території, - Данілов
Постачання США Україні ракет ATACMS триватимуть, доки наша держава не звільнить всі свої території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.
"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї", - зазначив Секретар РНБО.
Він також зауважив, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.
Щодо технічних характеристик ATACMS Данілов додав: "Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться".
Нагадаємо, 17 жовтня Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS.
17 жовтня, повідомлялось, що ЗСУ вдарили по гелікоптерах та обладнанню аеродромів у Луганську та Бердянську.
Після цього видання The Wall Street Journal повідомило, ЗСУ у вівторок вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Однак де саме їх застосували у матеріалі не уточнюється. Пізніше інформацію про застосування ATACMS підтвердив президент Володимир Зеленський.
Гарно підлизнув
А легендарного "Марчелло" сейчас власть старательно старается "забыть" в истории спасения Одессы и Южноукраинской АЭС от оккупации. Как и не было его.
А ще треба оздоблювати належним чином. Починати голосом Лєвітана: "Вніманіє вніманіє гаваріт Данілов! работают всє радіостанциі Украіни! Слушайтє саабщєніє РНБО!"
Мабуть тому кокошнікову (чи як його там) перепало трохи з "аргентинської дип пошти"
Оце й бентежить. Хтось може нагадати мені хоч щось, що було "під контролем Президента" і увінчалось успіхом? Про Журавля, який помирав "під особистим контролем Президента" навіть згадувати болісно. Про "Азовців", які здалися з "Азовсталі" під "гарантії Президента" теж...
"зелёный та ATACMS близнецы братья, кто более Украине ценен
мы говорим зелёный - подразумеваем ATACMS
мы говорим ATACMS - подразумеваем зелёный" )))
Вроде такая технология есть. Забыл, как называется. Вроде реверс индженеринг.
а не Президента США
Джо Байдена за поставки в нашу краіну ракет ATACMS🙁