Україна отримуватиме ATACMS, доки не звільнить всі свої території, - Данілов

Постачання США Україні ракет ATACMS триватимуть, доки наша держава не звільнить всі свої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українському Радіо заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї", - зазначив Секретар РНБО.

Він також зауважив, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

Щодо технічних характеристик ATACMS Данілов додав: "Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться".

Нагадаємо, 17 жовтня Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS.

17 жовтня, повідомлялось, що ЗСУ вдарили по гелікоптерах та обладнанню аеродромів у Луганську та Бердянську.

Після цього видання The Wall Street Journal повідомило, ЗСУ у вівторок вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Однак де саме їх застосували у матеріалі не уточнюється. Пізніше інформацію про застосування ATACMS підтвердив президент Володимир Зеленський.

Данілов Олексій ATACMS
+22
20.10.2023 21:04
+18
"Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням"
--------
Гарно підлизнув
20.10.2023 21:03
+15
Только вот дали ценой больших жертв и под Вознесенском, и под Баштанкой. А при нормальной и адекватной власти - вообще могли не запустить орков на правый берег. Минимальная ширина Днепра в Антоновке - 850 метров, а в Новой Каховке - 1800 метров ! Просто взорвать мосты и орков не пришлось бы останавливать под Вознесенском, Баштанкой и Марьянским. И не пришлось бы выбивать с правобережья.

А легендарного "Марчелло" сейчас власть старательно старается "забыть" в истории спасения Одессы и Южноукраинской АЭС от оккупации. Как и не было его.
20.10.2023 21:39
"Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням"
--------
Гарно підлизнув
20.10.2023 21:03
хто в цих адміністраціях чи охвісах не лиже, той офшорів не має. тому лизали, лижуть і лизати будуть. на жаль не лише у владі, навіть на побутовому рівні. всякий хто вищий той нижчого гне, дужий безсилого давить і жме. такі реалії.
20.10.2023 21:13
Один в один, як в рашці, коли про путлєра не забувають згадувати.
20.10.2023 21:58
20.10.2023 21:04
а в Вознесенске хорошей звезды русне дали . бежали аж до Херсона
20.10.2023 21:16
Только вот дали ценой больших жертв и под Вознесенском, и под Баштанкой. А при нормальной и адекватной власти - вообще могли не запустить орков на правый берег. Минимальная ширина Днепра в Антоновке - 850 метров, а в Новой Каховке - 1800 метров ! Просто взорвать мосты и орков не пришлось бы останавливать под Вознесенском, Баштанкой и Марьянским. И не пришлось бы выбивать с правобережья.

А легендарного "Марчелло" сейчас власть старательно старается "забыть" в истории спасения Одессы и Южноукраинской АЭС от оккупации. Как и не было его.
20.10.2023 21:39
20.10.2023 21:05
Це точно? А то вийде як з Кримом навесні...
20.10.2023 21:06
От як хочу почути яку авторитетну заяву,то це зразу Данілова слухаю
20.10.2023 21:06
Це правильно. Тільки так і треба.
А ще треба оздоблювати належним чином. Починати голосом Лєвітана: "Вніманіє вніманіє гаваріт Данілов! работают всє радіостанциі Украіни! Слушайтє саабщєніє РНБО!"
20.10.2023 21:55
Тоді Арестович обідиться,скаже що конкурент задіяв адмінресурс.
20.10.2023 21:59
Точно. Голос Лєвітана - ще той адмінресурс. Совки аж кип'ятком ссуцься від нього...
20.10.2023 22:03
Напевно все залежить від Данілова, Зеленського і Єрмака, а не від Байдена та Конгреса США, якщо так заявляє. Остапа (ветеринара) знову понесло........
20.10.2023 21:06
А в Америці про це знають?
20.10.2023 21:07
он собирает их по американским чертежам в своём гараже.
20.10.2023 21:12
а 60 лярдов на хрена ?
20.10.2023 21:17
пока его слова не имеют желаемого наполнения.
20.10.2023 21:26
НУ РАЗВЕ МОЖНО СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К ДАНИЛОВУ,ПОСЛЕ ТАКОЙ ЗАЯВЫ?
20.10.2023 21:16
типовий представник зеленої влади: пихатий типий рагуль.
20.10.2023 21:31
Це так данілов вирішив? Крутий перець...
показати весь коментар
А тоді війна і не закінчиться.
показати весь коментар
ВИЛІЗЛО.СКАЗАЛО.
20.10.2023 21:17
Ляпнув що в воду перднув....
20.10.2023 21:17
Скоріше в борошно -- забагато пилу і смороду, але немає жодного толку! Ну якщо тільки своїх кураторів із москви попередив...
20.10.2023 21:28
От же дуполіз, він так велізє зєлєпукіна що скоро його трахне!!!! Муділо!!!!
20.10.2023 21:18
пора уже Томагавки поставлять
20.10.2023 21:19
Підбирав би краще для бойових кіз будьоновки, принаймні, це більш відповідає його спеціальності.
20.10.2023 21:19
всё идёт по плану
20.10.2023 21:21
якщо поділити на 10 то цілком реальні цифри загальних втрат
20.10.2023 21:24
От цікаво: як вони за останній тиждень знищили аж 12 літаків, якщо усе ППО та всі ВПС України вони знищили ще до кінця лютого 2022-го?

Мабуть тому кокошнікову (чи як його там) перепало трохи з "аргентинської дип пошти"
20.10.2023 21:27
там хтось приніс в мо рф Digital Combat Simulator.
20.10.2023 21:34
яка "цінна" інформація, якій давно "довіряють" навіть на )(уйлостані. Викладайте ще й зведення кукарікала, засраного горобця, машки немитоголової, помийного бачка....
20.10.2023 21:41
Нигде так много не здят, как на охоте, на войне и после посещения публичного дома
20.10.2023 21:55
зебілчики в екстазі, виявляється поставки ракет залежать від 300 інженера та лічна бубачкі сонцесяйного, а не волі народу США та їх керівництва.
20.10.2023 21:21
"Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням." Джерело:

Оце й бентежить. Хтось може нагадати мені хоч щось, що було "під контролем Президента" і увінчалось успіхом? Про Журавля, який помирав "під особистим контролем Президента" навіть згадувати болісно. Про "Азовців", які здалися з "Азовсталі" під "гарантії Президента" теж...
20.10.2023 21:22
их давно нужно было несколько сотен сразу поставить, а не показывать свою работу, поставляя по 20 шт
20.10.2023 21:23
Цапи в себе вже похвастались , що вже три Атакмс збили. Брехуни.
20.10.2023 21:31
Їх на территорії України ніколи не буде більше чим розвіданих і одобрених цілей для них. І це прекрасно.
20.10.2023 21:43
розійшовсь, шо прям щас нову поему напише "зелёный не лох"
"зелёный та ATACMS близнецы братья, кто более Украине ценен
мы говорим зелёный - подразумеваем ATACMS
мы говорим ATACMS - подразумеваем зелёный" )))
20.10.2023 21:27
Хто з цих владних дебілів ще не пропіарився по ATACAMS?
20.10.2023 21:35
А можно тупо с атаксма скопировать свою ракету?

Вроде такая технология есть. Забыл, как называется. Вроде реверс индженеринг.
20.10.2023 21:42
Данілов це від імені Госдепу США сказав чи від імені Васі з водокачки?
20.10.2023 21:52
Хорошее заявление для телемарафета
20.10.2023 22:03
як би таке сказав президент США Байден, то я повірив, а хто такий данілов? лише ветеринар з зеленого колгоспу. тому немає віри. так от-все залежить від США, а не від пастуха корів, яких теж вже немає.
20.10.2023 22:04
а ти хто такий?
20.10.2023 22:07
Я громадянин України, читач цензор.нет. Слава ЗСУ!
20.10.2023 22:16
Далеко підеш...
20.10.2023 22:23
Нє, ну якщо це сказав ветеринар, який вже 100 разів обсирався в своїх прогнозах і деякі були діаметрально протилежними, то можна дійти одразу до висновків, що Україна не буде отримувати стільки ракет, ані те що зможе деокупувати хоч якісь теріторії(не кажучи про всі).
20.10.2023 22:27
Краще б про це сказав Байден. А поца Данілова вже багато раз на кіздєжу палили.
20.10.2023 23:00
Комсорг Данілов подякував Зеленського ,
а не Президента США
Джо Байдена за поставки в нашу краіну ракет ATACMS🙁
20.10.2023 23:36
А як щодо того щоби виробляти власні ракети з подібними характеристиками? В Україні є всі необхідні технології , спеціалісти і потужності. Ті хто буде гавкати що кацапи ***********- ідіть в сраку, виробництво можна як подрібнити, так і розмістити на глибині метрополітену, під київським Арсеналом наприклад є готові підземні цехи. Але ж кому потрібна Україна з власним ракетобудуванням??
21.10.2023 00:30
Байден, Джо... нужна новая партия... эту уже отстреляли! Ждем, очень )
21.10.2023 10:26
 
 