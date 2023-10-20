Україна отримуватиме ATACMS, доки не звільнить всі свої території, - Данілов

Постачання США Україні ракет ATACMS триватимуть, доки наша держава не звільнить всі свої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї", - зазначив Секретар РНБО.

Він також зауважив, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

Щодо технічних характеристик ATACMS Данілов додав: "Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться".

Нагадаємо, 17 жовтня Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS.

17 жовтня, повідомлялось, що ЗСУ вдарили по гелікоптерах та обладнанню аеродромів у Луганську та Бердянську.

Після цього видання The Wall Street Journal повідомило, ЗСУ у вівторок вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Однак де саме їх застосували у матеріалі не уточнюється. Пізніше інформацію про застосування ATACMS підтвердив президент Володимир Зеленський.