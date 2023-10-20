Євросоюз розпочинає консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
За даними Bloomberg, Європейський Союз найближчими днями почне консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Новий пакет, який стане 12 за рахунком з моменту вторгнення Росії, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей Москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають РФі в цьому, повідомили співрозмовники агентства на умовах анонімності.
Євросоюз спільно з G7 працює над створенням механізму, який дасть змогу відстежувати переміщення алмазів через кордони, долаючи побоювання, що будь-яка заборона призведе до того, що торгівля просто буде переспрямована в інші країни.
Очікується також, що ЄС розширить список заборонених товарів, які Росія може використовувати у військових цілях. Основна увага Євросоюзу і його союзників була спрямована на те, щоб перешкодити зусиллям Кремля з придбання найважливіших товарів, необхідних для створення і постачання зброї, і в рамках цих зусиль вони прагнули чинити дипломатичний тиск на треті країни, які допомагають РФ.
Зазначимо, що 11 пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 23 червня цього року.
