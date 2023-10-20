Евросоюз начинает консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg

По данным Bloomberg, Европейский Союз в ближайшие дни начнет консультации со странами-членами по поводу нового пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый пакет, который станет 12 по счету с момента вторжения России, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих РФ в этом, сообщили собеседники агентства на условиях анонимности.

Евросоюз совместно с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы, преодолевая опасения, что любой запрет приведет к тому, что торговля просто будет перенаправлена в другие страны.

Ожидается также, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Основное внимание Евросоюза и его союзников было направлено на то, чтобы воспрепятствовать усилиям Кремля по приобретению более короткого списка важнейших товаров, необходимых для создания и поставки оружия, и в рамках этих усилий они стремились оказать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие РФ.

Читайте также: ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против России, - СМИ

Отметим, что 11 пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня этого года.