Російський військовий транспортник Іл-76 спалахнув під час зльоту у Душанбе

рф,душанбе,іл-78

Транспортний літак Іл-76 ВКС Росії зазнав аварії в Таджикистані, екіпаж не постраждав.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza, Mash, передає Цензор.НЕТ.

За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.

За одними повідомленнями, під час зльоту в Іл-76 вибухнуло колесо шасі. Літак викотився за межі злітної смуги та повністю згорів.

За іншими повідомленнями, пожежа почалася через загоряння у двигуні.

Екіпаж (вісім осіб) під час аварії не постраждав.

аварія (565) росія (67259) літак (3004)
Топ коментарі
+37
Головне, що повністю згорів. Героям слава!
20.10.2023 23:11 Відповісти
+27
Прикро, що екіпаж не постраждав!
20.10.2023 23:12 Відповісти
+19
погано що 8 вінторогих не постраждали.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
20.10.2023 23:12 Відповісти
Тільки в Душанбе? Жаль, але хлопці ЗСУ скорегують з СУ.
20.10.2023 23:11 Відповісти
Головне, що повністю згорів. Героям слава!
20.10.2023 23:11 Відповісти
Джамшут відомстив "начальніка".
21.10.2023 00:13 Відповісти
За самолёт рада, за экипаж очень расстроена...
21.10.2023 12:40 Відповісти
Прикро, що екіпаж не постраждав!
20.10.2023 23:12 Відповісти
авжеж!
тішить що хоч той іл згорів
20.10.2023 23:15 Відповісти
Аж бісить!
Жодну справу не здатні завершити
21.10.2023 09:31 Відповісти
Та коли касаби без "техпідтримки" поневолених інших народів могли би щось створити, збудувати та завершити? Там же споконвічно руки з дупи ростуть.
Тому століттями і влаштовують загарбницькі набіги на сусідські країни.
21.10.2023 13:37 Відповісти
погано що 8 вінторогих не постраждали.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
20.10.2023 23:12 Відповісти
Мені це чомусь зіпсувало настрій, бо навіть ті 8 кацапів не постраждали
20.10.2023 23:12 Відповісти
Прям пророческая песня

====
Ил-76 "Ильюша-грузовик"

Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари
Набивают снова брюхо, груз швартуют технари,
Носят ящики солдаты и заката акварель.
Только нам не до заката: рампа, тельфер, аппарель.
Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот
Мы не взвинчиваем цены надписью Аэрофлот.
Мы летаем где стреляют - экипажу не в первой
И Илью не испугают - грузовик наш боевой.
20.10.2023 23:15 Відповісти
Амінь 😂
показати весь коментар
Біндєравци Равшани і Джамшути нє дрємлють.👍
показати весь коментар
Трохи зарано спалахнув.
показати весь коментар
прекрасно, меньше будут грузов подсанкционных возить.
показати весь коментар
Те що літак повністю згорів підняв настрій ,
а от те , що екіпаж не постраждав......стало якось сумно ☹️
показати весь коментар
горів з детонацією чи без? ))
показати весь коментар
Buva!!!
показати весь коментар
Теперь натовцы его не захватят и не будут привозить геев из Европы.
Повезло.
показати весь коментар
Стидаюся запитати: а хто такі "росіяни"?
показати весь коментар
Косоокі рогаті чурки.
показати весь коментар
Цеж стандартна ситуація.
показати весь коментар
Опалювальний період в Україні почався!
показати весь коментар
Дуже добре: Ту-134 та Іл-76 за один день!
показати весь коментар
Опа, а ту 134 когда успел
показати весь коментар
Навчально-тренувальний літак Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО: Crusty-B) мпб летовище Толмачово (ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT) Новосибірська обл. ) зі складу 14 А ВПС и ППО ЗС РФ впав у Кемеровській області в результаті відмов системи управляння. Доля екіпажу невідома.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
Да это праздник какой-то
показати весь коментар
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
Надіюся - там і курсанти були? Все-таки мінімум 3 екіпажі для Ту-22
показати весь коментар
У нас такий в музеї стоїть - урод уродом. Ту-134, якому присобавили морду від Ту-22М...
https://aviamuseum.com.ua/ua/exposition/exposition/kb-tupoleva/218-tu-134ubl
показати весь коментар
Ну - "урод", "не урод" - техніка різна буває Головне - щоб свої завдання виконував Американський А-10 теж не "красунчик"!
показати весь коментар
В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины

Акция прошла в Карабудахкентском районе. Участники ехали на лошадях и "приорах".
показати весь коментар
Карабудахкентскиє кавбої
показати весь коментар
А як же без Єнота?
показати весь коментар
вибухноло колесо--літак повністю згорів Питання-що перевозили в колесах?
показати весь коментар
Мабуть кокс.Його як розкочегарити то потім аби ливарний ківш був під рукою.
показати весь коментар
Ти "єоргафію" погано вчив Гісарська долина Таджикистану - основний поставчальник опіуму ще з часів СРСР! А це - ГЕРОЇН!
показати весь коментар
Дякую. У пана глибокі знання з наркотрафіків і наркотичних препаратів.
показати весь коментар
Будь ласка!
показати весь коментар
БєлоSнєжний лайнєр ТУ
Раzвалілся на лєту ........
показати весь коментар
Потому что фирма ТУ, выпускает *****.
показати весь коментар
Коментатори сумують що екіпаж не постраждав. А у мене інша думка! Дайте ім ще! Два! Можем павтаріть
показати весь коментар
Добавлю. І так до повного капуту кацаповекаеса.
показати весь коментар
Жалко что не успел взлететь . На большой высоте огонь смотрится красивей.
показати весь коментар
Літак згорів - це добре.

Але ж ніхто не завважив, що не в Таджикістан же він вантаж возив, а як раз навпаки!
показати весь коментар
Значить - згорів завантажений! Хіба це погано? Якщо згорів опіум - значить кацапи в госпіталях не отримають морфію для знеболення Якщо згоріли контрабандні комплектуючі для ракет - ще краще!
показати весь коментар
Так я ж тому і аплодую!
показати весь коментар
Бог шельму мітить! Значить лишній у кацапів літак!
показати весь коментар
Мені нравиЦЦя дивитись, як воно горить..люди суєтяться.
показати весь коментар
А на кого списати "потери"? На єнота чи рукожопих?
показати весь коментар
Херовенько...
Що екіпаж не постраждав..
показати весь коментар
напевно якісь військові вантажі віз з душанбе на московію. Добре, що згорів. А за екіпаж прикро, що ігнорують концерти в кобзона.
показати весь коментар
