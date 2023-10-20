Російський військовий транспортник Іл-76 спалахнув під час зльоту у Душанбе
Транспортний літак Іл-76 ВКС Росії зазнав аварії в Таджикистані, екіпаж не постраждав.
Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza, Mash, передає Цензор.НЕТ.
За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.
За одними повідомленнями, під час зльоту в Іл-76 вибухнуло колесо шасі. Літак викотився за межі злітної смуги та повністю згорів.
За іншими повідомленнями, пожежа почалася через загоряння у двигуні.
Екіпаж (вісім осіб) під час аварії не постраждав.
Топ коментарі
+37 YU ST
показати весь коментар20.10.2023 23:11 Відповісти Посилання
+27 Погрібний Олександр
показати весь коментар20.10.2023 23:12 Відповісти Посилання
+19 три - пятнадцать
показати весь коментар20.10.2023 23:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тішить що хоч той іл згорів
Жодну справу не здатні завершити
Тому століттями і влаштовують загарбницькі набіги на сусідські країни.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
====
Ил-76 "Ильюша-грузовик"
Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари
Набивают снова брюхо, груз швартуют технари,
Носят ящики солдаты и заката акварель.
Только нам не до заката: рампа, тельфер, аппарель.
Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот
Мы не взвинчиваем цены надписью Аэрофлот.
Мы летаем где стреляют - экипажу не в первой
И Илью не испугают - грузовик наш боевой.
а от те , що екіпаж не постраждав......стало якось сумно ☹️
Повезло.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
https://aviamuseum.com.ua/ua/exposition/exposition/kb-tupoleva/218-tu-134ubl
Акция прошла в Карабудахкентском районе. Участники ехали на лошадях и "приорах".
Раzвалілся на лєту ........
Але ж ніхто не завважив, що не в Таджикістан же він вантаж возив, а як раз навпаки!
Що екіпаж не постраждав..