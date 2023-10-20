Російський військовий транспортник Іл-76 спалахнув під час зльоту у Душанбе

Транспортний літак Іл-76 ВКС Росії зазнав аварії в Таджикистані, екіпаж не постраждав.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza, Mash, передає Цензор.НЕТ.

За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.

За одними повідомленнями, під час зльоту в Іл-76 вибухнуло колесо шасі. Літак викотився за межі злітної смуги та повністю згорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 жовтня було знищено винищувач Су-25 окупантів, - Генштаб ЗСУ

За іншими повідомленнями, пожежа почалася через загоряння у двигуні.

Екіпаж (вісім осіб) під час аварії не постраждав.