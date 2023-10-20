РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8817 посетителей онлайн
Новости
10 490 58

Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе

рф,душанбе,іл-78

Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza, Mash, передает Цензор.НЕТ.

По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.

По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.

Читайте также: 13 октября был уничтожен истребитель Су-25 оккупантов, - Генштаб ВСУ

По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.

Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.

Автор: 

авария (1288) россия (96917) самолет (3672)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Головне, що повністю згорів. Героям слава!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:11 Ответить
+27
Прикро, що екіпаж не постраждав!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:12 Ответить
+19
погано що 8 вінторогих не постраждали.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки в Душанбе? Жаль, але хлопці ЗСУ скорегують з СУ.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:11 Ответить
Головне, що повністю згорів. Героям слава!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:11 Ответить
Джамшут відомстив "начальніка".
показать весь комментарий
21.10.2023 00:13 Ответить
За самолёт рада, за экипаж очень расстроена...
показать весь комментарий
21.10.2023 12:40 Ответить
Прикро, що екіпаж не постраждав!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:12 Ответить
авжеж!
тішить що хоч той іл згорів
показать весь комментарий
20.10.2023 23:15 Ответить
Аж бісить!
Жодну справу не здатні завершити
показать весь комментарий
21.10.2023 09:31 Ответить
Та коли касаби без "техпідтримки" поневолених інших народів могли би щось створити, збудувати та завершити? Там же споконвічно руки з дупи ростуть.
Тому століттями і влаштовують загарбницькі набіги на сусідські країни.
показать весь комментарий
21.10.2023 13:37 Ответить
погано що 8 вінторогих не постраждали.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:12 Ответить
Мені це чомусь зіпсувало настрій, бо навіть ті 8 кацапів не постраждали
показать весь комментарий
20.10.2023 23:12 Ответить
Прям пророческая песня

====
Ил-76 "Ильюша-грузовик"

Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари
Набивают снова брюхо, груз швартуют технари,
Носят ящики солдаты и заката акварель.
Только нам не до заката: рампа, тельфер, аппарель.
Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот
Мы не взвинчиваем цены надписью Аэрофлот.
Мы летаем где стреляют - экипажу не в первой
И Илью не испугают - грузовик наш боевой.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:15 Ответить
Амінь 😂
показать весь комментарий
21.10.2023 11:58 Ответить
Біндєравци Равшани і Джамшути нє дрємлють.👍
показать весь комментарий
20.10.2023 23:17 Ответить
Трохи зарано спалахнув.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:18 Ответить
прекрасно, меньше будут грузов подсанкционных возить.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:18 Ответить
Те що літак повністю згорів підняв настрій ,
а от те , що екіпаж не постраждав......стало якось сумно ☹️
показать весь комментарий
20.10.2023 23:18 Ответить
горів з детонацією чи без? ))
показать весь комментарий
20.10.2023 23:21 Ответить
Buva!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:22 Ответить
Теперь натовцы его не захватят и не будут привозить геев из Европы.
Повезло.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:23 Ответить
Стидаюся запитати: а хто такі "росіяни"?
показать весь комментарий
21.10.2023 02:26 Ответить
Косоокі рогаті чурки.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:25 Ответить
Цеж стандартна ситуація.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:25 Ответить
Опалювальний період в Україні почався!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:28 Ответить
Дуже добре: Ту-134 та Іл-76 за один день!
показать весь комментарий
20.10.2023 23:29 Ответить
Опа, а ту 134 когда успел
показать весь комментарий
20.10.2023 23:31 Ответить
Навчально-тренувальний літак Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО: Crusty-B) мпб летовище Толмачово (ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT) Новосибірська обл. ) зі складу 14 А ВПС и ППО ЗС РФ впав у Кемеровській області в результаті відмов системи управляння. Доля екіпажу невідома.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
20.10.2023 23:34 Ответить
Да это праздник какой-то
показать весь комментарий
20.10.2023 23:40 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
20.10.2023 23:44 Ответить
Надіюся - там і курсанти були? Все-таки мінімум 3 екіпажі для Ту-22
показать весь комментарий
21.10.2023 02:23 Ответить
У нас такий в музеї стоїть - урод уродом. Ту-134, якому присобавили морду від Ту-22М...
https://aviamuseum.com.ua/ua/exposition/exposition/kb-tupoleva/218-tu-134ubl
показать весь комментарий
21.10.2023 09:39 Ответить
Ну - "урод", "не урод" - техніка різна буває Головне - щоб свої завдання виконував Американський А-10 теж не "красунчик"!
показать весь комментарий
21.10.2023 10:04 Ответить
В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины

Акция прошла в Карабудахкентском районе. Участники ехали на лошадях и "приорах".
показать весь комментарий
20.10.2023 23:32 Ответить
Карабудахкентскиє кавбої
показать весь комментарий
20.10.2023 23:41 Ответить
А як же без Єнота?
показать весь комментарий
20.10.2023 23:35 Ответить
вибухноло колесо--літак повністю згорів Питання-що перевозили в колесах?
показать весь комментарий
20.10.2023 23:40 Ответить
Мабуть кокс.Його як розкочегарити то потім аби ливарний ківш був під рукою.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:17 Ответить
Ти "єоргафію" погано вчив Гісарська долина Таджикистану - основний поставчальник опіуму ще з часів СРСР! А це - ГЕРОЇН!
показать весь комментарий
21.10.2023 02:26 Ответить
Дякую. У пана глибокі знання з наркотрафіків і наркотичних препаратів.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:07 Ответить
Будь ласка!
показать весь комментарий
21.10.2023 12:21 Ответить
БєлоSнєжний лайнєр ТУ
Раzвалілся на лєту ........
показать весь комментарий
20.10.2023 23:54 Ответить
Потому что фирма ТУ, выпускает *****.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:15 Ответить
Коментатори сумують що екіпаж не постраждав. А у мене інша думка! Дайте ім ще! Два! Можем павтаріть
показать весь комментарий
21.10.2023 00:02 Ответить
Добавлю. І так до повного капуту кацаповекаеса.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:19 Ответить
Жалко что не успел взлететь . На большой высоте огонь смотрится красивей.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:55 Ответить
Літак згорів - це добре.

Але ж ніхто не завважив, що не в Таджикістан же він вантаж возив, а як раз навпаки!
показать весь комментарий
21.10.2023 01:00 Ответить
Значить - згорів завантажений! Хіба це погано? Якщо згорів опіум - значить кацапи в госпіталях не отримають морфію для знеболення Якщо згоріли контрабандні комплектуючі для ракет - ще краще!
показать весь комментарий
21.10.2023 02:30 Ответить
Так я ж тому і аплодую!
показать весь комментарий
21.10.2023 04:49 Ответить
Бог шельму мітить! Значить лишній у кацапів літак!
показать весь комментарий
21.10.2023 01:22 Ответить
Мені нравиЦЦя дивитись, як воно горить..люди суєтяться.
показать весь комментарий
21.10.2023 01:45 Ответить
А на кого списати "потери"? На єнота чи рукожопих?
показать весь комментарий
21.10.2023 05:54 Ответить
Херовенько...
Що екіпаж не постраждав..
показать весь комментарий
21.10.2023 06:05 Ответить
напевно якісь військові вантажі віз з душанбе на московію. Добре, що згорів. А за екіпаж прикро, що ігнорують концерти в кобзона.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:26 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 11:30 Ответить
 
 