Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе

Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza, Mash, передает Цензор.НЕТ.

По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.

По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.

По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.

Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.