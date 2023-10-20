Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе
Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza, Mash, передает Цензор.НЕТ.
По непроверенным данным, авария произошла в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.
По одним сообщениям, во время взлета в Ил-76 взорвалось колесо шасси. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.
По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.
Экипаж (восемь человек) во время аварии не пострадал.
тішить що хоч той іл згорів
Жодну справу не здатні завершити
Тому століттями і влаштовують загарбницькі набіги на сусідські країни.
сподіваємося спроба два буде більш результативнішою.
====
Ил-76 "Ильюша-грузовик"
Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари
Набивают снова брюхо, груз швартуют технари,
Носят ящики солдаты и заката акварель.
Только нам не до заката: рампа, тельфер, аппарель.
Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот
Мы не взвинчиваем цены надписью Аэрофлот.
Мы летаем где стреляют - экипажу не в первой
И Илью не испугают - грузовик наш боевой.
а от те , що екіпаж не постраждав......стало якось сумно ☹️
Повезло.
Акция прошла в Карабудахкентском районе. Участники ехали на лошадях и "приорах".
Раzвалілся на лєту ........
Але ж ніхто не завважив, що не в Таджикістан же він вантаж возив, а як раз навпаки!
Що екіпаж не постраждав..