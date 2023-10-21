ЦАХАЛ готується до наступного етапу війни, - бригадний генерал армії Ізраїлю Хагарі
Наразі армія оборони Ізраїлю готується до чергового етапу війни, операція проти терористів ХАМАС може тривати ще багато тижнів.
Про це заявив представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Війна Ізраїлю з ХАМАСом триватиме ще багато тижнів, попереду на нас чекають важкі часи", - заявив Харагі.
Відповідаючи на питання про повернення захоплених бойовиками ХАМАС заручників, він наголосив, що ЦАХАЛ вивчає всі варіанти, які могли б гарантувати їхнє безпечне повернення.
"ЦАХАЛ продовжить робити все можливе, щоб повернути тих, хто зник безвісти", - додав представник армії Ізраїлю.
За оцінками неназваних військових джерел, у Секторі Газа утримуються близько 200 осіб, у тому числі 30 дітей та 20 осіб віком від 60 років.
