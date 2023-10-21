УКР
Новини
ЦАХАЛ готується до наступного етапу війни, - бригадний генерал армії Ізраїлю Хагарі

Наразі армія оборони Ізраїлю готується до чергового етапу війни, операція проти терористів ХАМАС може тривати ще багато тижнів.

Про це заявив представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Війна Ізраїлю з ХАМАСом триватиме ще багато тижнів, попереду на нас чекають важкі часи", - заявив Харагі.

Відповідаючи на питання про повернення захоплених бойовиками ХАМАС заручників, він наголосив, що ЦАХАЛ вивчає всі варіанти, які могли б гарантувати їхнє безпечне повернення.

Також читайте: Міністр оборони Ізраїлю Галлант - військам ЦАХАЛу: Скоро ви побачите Газу зсередини. Команда буде

"ЦАХАЛ продовжить робити все можливе, щоб повернути тих, хто зник безвісти", - додав представник армії Ізраїлю.

За оцінками неназваних військових джерел, у Секторі Газа утримуються близько 200 осіб, у тому числі 30 дітей та 20 осіб віком від 60 років.

Ізраїль (1818) Сектор Гази (193)
Топ коментарі
+12
Арабам, як рашистам простору не вистачає , та демократія заважає…
21.10.2023 07:59 Відповісти
+9
вони, мосульмани, головно араби, вважають територію Ізраєю своєю, а Ізраєль "незаконною, нелегітивною" державою, яку і 1948 році, створили "помилково" на окупованих В.Британією, територіях арабів !!! колишній совок (срср) туди "масла в вогонь не мало підлив", тепер це робить паРаша )(уйло ...



21.10.2023 08:25 Відповісти
+7
Навряд чи. Наприклад, кацапи ведуть рід від якихось чортів
21.10.2023 09:25 Відповісти
Поясніть мені, неосвіченному, чому маленький Ізраїль став поперек горла муслімам? Дякую...
21.10.2023 07:50 Відповісти
Арабам, як рашистам простору не вистачає , та демократія заважає…
21.10.2023 07:59 Відповісти
вони, мосульмани, головно араби, вважають територію Ізраєю своєю, а Ізраєль "незаконною, нелегітивною" державою, яку і 1948 році, створили "помилково" на окупованих В.Британією, територіях арабів !!! колишній совок (срср) туди "масла в вогонь не мало підлив", тепер це робить паРаша )(уйло ...



21.10.2023 08:25 Відповісти
Арабо-Ізральська війна..маєте на увазі війну "Судного дня"1973 року.
21.10.2023 08:29 Відповісти
так І та через 50 років 2 - головний спонсор, організатор, вдохновитель цих воєн - мацковія-паРаша, в І війні червона, комуно-нацистька, в ІІ війні посткомуністичеґна, постсовкова, але така сама нацистька, фашистька як і 50 років до того !!! і дарма Натаньяху до )(уйло іздив, дупу йому в його маразмах, на кшталт міфічної "победи" у міфічній "вов", "бессмертном палку" і тд.тп., лизав !!!

21.10.2023 08:37 Відповісти
Потому что Аллах завещал эту землю израильтянам (Коран, сура 5, аят 21), а арабы не согласны с Аллахом и насрали на учение Корана.
21.10.2023 08:47 Відповісти
Не розумію, а де з точки зору арабів повинні жити євреї? Вони такі ж самі люди ,як і всі, це просто якийсь геноцид єврейського народу!
21.10.2023 08:51 Відповісти
С точки зрения исламских радикалов еврее вообще не должны жить. Как и мы с вами.
21.10.2023 09:15 Відповісти
скажу більше - араби і євреї з чисто генетичної точки зору один і той же народ ... але релійне поготовікове мракобісся ніхто не відміняв ...
21.10.2023 08:55 Відповісти
ВСЕ мы от Адама и Евы.
21.10.2023 09:13 Відповісти
Навряд чи. Наприклад, кацапи ведуть рід від якихось чортів
21.10.2023 09:25 Відповісти
Я говорил про людей а не про кацапов. А в происхождении кацапов в корне с вами не согласен, т.к. вы обижаете в данном случае чертей, от анчуток до елсов. Любой мелкий чёрт - анчутка вам скажет, что кацапы произошли от его, анчутки, глистов.
21.10.2023 14:12 Відповісти


Якщо коротко: під час римської імперії, жлобів виграли із їхньої території. За ціле тисячоліття на цій території сформувався інший етнос, однак за останнє сторіччя, жлоби віджали у цих аборигенів, різними способами, їхні законні землі і відродили там державу ісраїль. Аборигени - це якраз мусліми.
21.10.2023 10:24 Відповісти
Ізраїль готує велику зачистку в Секторі Газа.Озброєння вони мають новітнє,зараз докуповують ще,людей близько 300 тис.призвали.Блогословення від Байдена получили ...Вичікують день "Ч".Головне,щоб не затягнули,щоб не підтягнувся інший арабський світ,бо тоді вже буде велика війна.
21.10.2023 08:26 Відповісти
дело в том, что не будь такого общего врага, как Израиль, арабы начнут проявлять свою агрессивность против своих же "собратьев", а также станут задавать неприятные вопросы типа: почему "неверные" живут лучше нас, истинно верующих в Аллаха?
21.10.2023 09:25 Відповісти
армія ісраїлю збирається воювати з малоозброєнними бабуїнами, які живуть у норах. Не бачу в цьому ніякої мужності армії цахалу яких піарять у всьому Західному світі
21.10.2023 10:14 Відповісти
бабуіни спромоглися найобати новітнє розвідувальне обладнання евреїв?
21.10.2023 11:26 Відповісти
Так це не проблема бабуїнів, це проблема "аналоговнєтного" обладнання і тих хто ним керує.
21.10.2023 14:00 Відповісти
 
 