ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, - бригадный генерал армии Израиля Хагари

В настоящее время армия обороны Израиля готовится к очередному этапу войны, операция против террористов ХАМАС может занять еще много недель.

Об этом заявил представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Война Израиля с ХАМАСом будет продолжаться еще много недель, впереди нас ждут тяжелые времена", - заявил Хараги.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных боевиками ХАМАС заложников, он подчеркнул, что ЦАХАЛ изучает все варианты, которые могли бы гарантировать их безопасный возврат.

"ЦАХАЛ продолжит делать все возможное, чтобы вернуть пропавших без вести", - добавил представитель армии Израиля.

По оценкам неназванных военных источников, в секторе Газа содержатся около 200 человек, в том числе 30 детей и 20 человек в возрасте от 60 лет.

