3 778 18

ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, - бригадный генерал армии Израиля Хагари

цахал,ізраїль

В настоящее время армия обороны Израиля готовится к очередному этапу войны, операция против террористов ХАМАС может занять еще много недель.

Об этом заявил представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Война Израиля с ХАМАСом будет продолжаться еще много недель, впереди нас ждут тяжелые времена", - заявил Хараги.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных боевиками ХАМАС заложников, он подчеркнул, что ЦАХАЛ изучает все варианты, которые могли бы гарантировать их безопасный возврат.

"ЦАХАЛ продолжит делать все возможное, чтобы вернуть пропавших без вести", - добавил представитель армии Израиля.

По оценкам неназванных военных источников, в секторе Газа содержатся около 200 человек, в том числе 30 детей и 20 человек в возрасте от 60 лет.

Читайте также: Министр обороны Израиля Галлант – войскам ЦАХАЛа: Скоро вы увидите Газу изнутри. Команда будет

Автор: 

Израиль (2088) Сектор Газа (184)
Топ комментарии
+12
Арабам, як рашистам простору не вистачає , та демократія заважає…
21.10.2023 07:59 Ответить
+9
вони, мосульмани, головно араби, вважають територію Ізраєю своєю, а Ізраєль "незаконною, нелегітивною" державою, яку і 1948 році, створили "помилково" на окупованих В.Британією, територіях арабів !!! колишній совок (срср) туди "масла в вогонь не мало підлив", тепер це робить паРаша )(уйло ...



21.10.2023 08:25 Ответить
+7
Навряд чи. Наприклад, кацапи ведуть рід від якихось чортів
21.10.2023 09:25 Ответить
Поясніть мені, неосвіченному, чому маленький Ізраїль став поперек горла муслімам? Дякую...
21.10.2023 07:50 Ответить
21.10.2023 07:59 Ответить
21.10.2023 08:25 Ответить
Арабо-Ізральська війна..маєте на увазі війну "Судного дня"1973 року.
21.10.2023 08:29 Ответить
так І та через 50 років 2 - головний спонсор, організатор, вдохновитель цих воєн - мацковія-паРаша, в І війні червона, комуно-нацистька, в ІІ війні посткомуністичеґна, постсовкова, але така сама нацистька, фашистька як і 50 років до того !!! і дарма Натаньяху до )(уйло іздив, дупу йому в його маразмах, на кшталт міфічної "победи" у міфічній "вов", "бессмертном палку" і тд.тп., лизав !!!

21.10.2023 08:37 Ответить
Потому что Аллах завещал эту землю израильтянам (Коран, сура 5, аят 21), а арабы не согласны с Аллахом и насрали на учение Корана.
21.10.2023 08:47 Ответить
Не розумію, а де з точки зору арабів повинні жити євреї? Вони такі ж самі люди ,як і всі, це просто якийсь геноцид єврейського народу!
21.10.2023 08:51 Ответить
С точки зрения исламских радикалов еврее вообще не должны жить. Как и мы с вами.
21.10.2023 09:15 Ответить
скажу більше - араби і євреї з чисто генетичної точки зору один і той же народ ... але релійне поготовікове мракобісся ніхто не відміняв ...
21.10.2023 08:55 Ответить
ВСЕ мы от Адама и Евы.
21.10.2023 09:13 Ответить
21.10.2023 09:25 Ответить
Я говорил про людей а не про кацапов. А в происхождении кацапов в корне с вами не согласен, т.к. вы обижаете в данном случае чертей, от анчуток до елсов. Любой мелкий чёрт - анчутка вам скажет, что кацапы произошли от его, анчутки, глистов.
21.10.2023 14:12 Ответить


Якщо коротко: під час римської імперії, жлобів виграли із їхньої території. За ціле тисячоліття на цій території сформувався інший етнос, однак за останнє сторіччя, жлоби віджали у цих аборигенів, різними способами, їхні законні землі і відродили там державу ісраїль. Аборигени - це якраз мусліми.
21.10.2023 10:24 Ответить
Ізраїль готує велику зачистку в Секторі Газа.Озброєння вони мають новітнє,зараз докуповують ще,людей близько 300 тис.призвали.Блогословення від Байдена получили ...Вичікують день "Ч".Головне,щоб не затягнули,щоб не підтягнувся інший арабський світ,бо тоді вже буде велика війна.
21.10.2023 08:26 Ответить
дело в том, что не будь такого общего врага, как Израиль, арабы начнут проявлять свою агрессивность против своих же "собратьев", а также станут задавать неприятные вопросы типа: почему "неверные" живут лучше нас, истинно верующих в Аллаха?
21.10.2023 09:25 Ответить
армія ісраїлю збирається воювати з малоозброєнними бабуїнами, які живуть у норах. Не бачу в цьому ніякої мужності армії цахалу яких піарять у всьому Західному світі
21.10.2023 10:14 Ответить
бабуіни спромоглися найобати новітнє розвідувальне обладнання евреїв?
21.10.2023 11:26 Ответить
Так це не проблема бабуїнів, це проблема "аналоговнєтного" обладнання і тих хто ним керує.
21.10.2023 14:00 Ответить
 
 